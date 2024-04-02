Немцы начали сжигать машины с украинскими номерами - 02.04.2024 Украина.ру
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Немцы начали сжигать машины с украинскими номерами
Немцы начали сжигать машины с украинскими номерами - 02.04.2024 Украина.ру
Немцы начали сжигать машины с украинскими номерами
Правоохранители ищут злоумышленников, которые на минувшей неделе подожгли три автомобиля с украинскими номерами. Об этом сообщает местный телеканал "МДР"
2024-04-02T20:00
2024-04-02T20:00
новости
тюрингия
германия
украина
украинские беженцы
сво
спецоперация
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Уточняется, что инцидент произошел на центральной улице города Нордхаузен в земле Тюрингия. Так как машины находились на бликом расстоянии друг от друга, полиция считает, что автомобили подожгла группа злоумышленников. Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб в 30 тысяч евро, подсчитали в полиции. Как пишет РИА Новости, позже правоохранители обнаружили сгоревший фургон с украинскими номерными знаками в городе Шлотайм, который также расположен в Тюрингии. Ранее немецкое федеральное правительство сообщало, что в случае худшего развития событий на Украине количество беженцев оттуда возрастет на десять миллионов, а Германия станет одной из стран, куда направится поток граждан.
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тюрингия
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Новости
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новости, тюрингия, германия, украина, украинские беженцы, сво, спецоперация
Новости, Тюрингия, Германия, Украина, украинские беженцы, СВО, Спецоперация

Немцы начали сжигать машины с украинскими номерами

20:00 02.04.2024
 
машины с украинскими номерами
 машины с украинскими номерами
Читать в
Правоохранители ищут злоумышленников, которые на минувшей неделе подожгли три автомобиля с украинскими номерами. Об этом сообщает местный телеканал "МДР"
Уточняется, что инцидент произошел на центральной улице города Нордхаузен в земле Тюрингия. Так как машины находились на бликом расстоянии друг от друга, полиция считает, что автомобили подожгла группа злоумышленников.
Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб в 30 тысяч евро, подсчитали в полиции.
Как пишет РИА Новости, позже правоохранители обнаружили сгоревший фургон с украинскими номерными знаками в городе Шлотайм, который также расположен в Тюрингии.
Ранее немецкое федеральное правительство сообщало, что в случае худшего развития событий на Украине количество беженцев оттуда возрастет на десять миллионов, а Германия станет одной из стран, куда направится поток граждан.
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НовостиТюрингияГерманияУкраинаукраинские беженцыСВОСпецоперация
 
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