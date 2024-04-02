Немцы начали сжигать машины с украинскими номерами
машины с украинскими номерами
Правоохранители ищут злоумышленников, которые на минувшей неделе подожгли три автомобиля с украинскими номерами. Об этом сообщает местный телеканал "МДР"
Уточняется, что инцидент произошел на центральной улице города Нордхаузен в земле Тюрингия. Так как машины находились на бликом расстоянии друг от друга, полиция считает, что автомобили подожгла группа злоумышленников.
Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб в 30 тысяч евро, подсчитали в полиции.
Как пишет РИА Новости, позже правоохранители обнаружили сгоревший фургон с украинскими номерными знаками в городе Шлотайм, который также расположен в Тюрингии.
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