https://ukraina.ru/20240402/1054267459.html

Немцы начали сжигать машины с украинскими номерами

Немцы начали сжигать машины с украинскими номерами - 02.04.2024 Украина.ру

Немцы начали сжигать машины с украинскими номерами

Правоохранители ищут злоумышленников, которые на минувшей неделе подожгли три автомобиля с украинскими номерами. Об этом сообщает местный телеканал "МДР"

2024-04-02T20:00

2024-04-02T20:00

2024-04-02T20:00

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Уточняется, что инцидент произошел на центральной улице города Нордхаузен в земле Тюрингия. Так как машины находились на бликом расстоянии друг от друга, полиция считает, что автомобили подожгла группа злоумышленников. Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб в 30 тысяч евро, подсчитали в полиции. Как пишет РИА Новости, позже правоохранители обнаружили сгоревший фургон с украинскими номерными знаками в городе Шлотайм, который также расположен в Тюрингии. Ранее немецкое федеральное правительство сообщало, что в случае худшего развития событий на Украине количество беженцев оттуда возрастет на десять миллионов, а Германия станет одной из стран, куда направится поток граждан.

https://ukraina.ru/20240313/1053848354.html

тюрингия

германия

украина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, тюрингия, германия, украина, украинские беженцы, сво, спецоперация