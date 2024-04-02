Путин о "Крокусе" и ксенофобии, удар по предприятиям в Татарстане, взрывчатка в иконах. Итоги 2 апреля - 02.04.2024 Украина.ру
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Путин о "Крокусе" и ксенофобии, удар по предприятиям в Татарстане, взрывчатка в иконах. Итоги 2 апреля
Путин о "Крокусе" и ксенофобии, удар по предприятиям в Татарстане, взрывчатка в иконах. Итоги 2 апреля - 02.04.2024 Украина.ру
Путин о "Крокусе" и ксенофобии, удар по предприятиям в Татарстане, взрывчатка в иконах. Итоги 2 апреля
Президент РФ рассказал о расследовании теракта в концертном зале CrocusCity Hall и его последствиях; беспилотники атаковали предприятия в Татарстане; сотрудники ФСБ изъяли на границе иконы с гексогеном
2024-04-02T18:24
2024-04-02T18:57
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Путин о теракте в "Крокусе" и мигрантахПрезидент России Владимир Путин выступил на расширенной коллегии МВД, где призвал ведомство уделить особое внимание общественному порядку, борьбе с экстремизмом, пресечению незаконной миграции.Другие заявления главы государства:— Нам важно установить не только исполнителей теракта в "Крокусе", но и все звенья цепочки и конечных бенефициаров;— Сейчас комплексно оцениваются действия всех надзорных служб и коммерческих организаций, которые отвечали за "Крокус";— Те, кто применяют это оружие (совершает теракты) против России, должны понимать, что это оружие – обоюдоострое;— Внутренние и внешние угрозы часто переплетаются. Они направлены на подрыв нашего суверенитета;— Нужно наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям;— Более 3,2 млн жителей Донбасса и Новороссии получили российские паспорта.Путин попросил МВД продолжать работу по выдаче российских паспортов в новых регионах, с душой подходить к людям.— Недопустимо использовать теракт в "Крокусе" для провоцирования межнациональной розни, ксенофобии и исламофобии.— Необходимы современные базы биометрических данных для мигрантов."Приехать и жить в России должны иметь возможность только те, кто уважает ее традиции, язык и культуру", - сказал он.Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил коллегии и президенту, что за последнее время было выдворено и депортировано почти 110 тысяч нарушителей миграционного законодательства; с начала СВО установлены 438 причастных к поджогам военкоматов и ж/д объектов в России; при помощи информационных систем раскрыто около двух тысяч преступлений мигрантов.Кроме того, он сообщил, что полиция вскрыла в России ячейки "Правого сектора"*.Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске ворвались четверо вооруженных людей и открыли стрельбу. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человек, среди них трое детей. Задержанные террористы оказались гражданами Таджикистана, на суде они признали свою вину, сейчас содержаться под стражей.Атака в ТатарстанеУтром 2 апреля беспилотники атаковали предприятия и объекты Татарстана."На предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь", - сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.Ближе к середине дня Минздрав республики сообщил о 13 пострадавших.По информации СМИ, под ударом оказалось и общежитие особой экономической зоны "Алабуга"."Все службы находятся в повышенной готовности. Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление", - призвали в пресс-службе правительства республики.Украинские СМИ, ссылаясь на источники в Службе безопасности Украины (СБУ) и Главном управлении разведки (ГУР) сообщили, что удары по Татарстану были совместной операцией двух ведомств, а также что атака была совершена дальнобойным дроном.Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв предположил, что беспилотник мог быть запущен с территории Средней Азии."Надо понять, откуда запустили. Не факт, что запустили с территории Украины. Но для того чтобы не гадать, нужно нашим спецам определить точку взлета и траекторию полёта БПЛА. Есть у нас республики Средней Азии, которые вполне возможны, особенно те районы, которые находятся в северо-западной стороне. Они практически безлюдны и не контролируются ни с воздуха, ни РЛС. Провести туда можно все что угодно", - заявил он.Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал журналистам, что остановить "беспредел с беспилотниками" возможно только тогда, когда российская армия будет контролировать Киев."Понимаете, идет война. На войне действуют свои законы. И если ты не упредил событий, обязательно у тебя будет неприятности. Надо вести войну настоящую. Я хочу, чтобы они внимательно изучили опыт нашей победной войны, начиная от Гражданки, когда мы разгромили Антанту и белогвардейских приспешников — до профилактики, которую мы провели в стране перед 1941 годом", — сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов корреспонденту RTVI.По его словам, "когда фашисты стояли в 30 километрах от Москвы, в терактах ни один человек не пострадал". По его мнению, "надо принимать меры, которые позволяют парализовать такую возможность".На Западе тоже прокомментировали атаку по Татарстану: госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз заявил, что Вашингтон не поддерживает украинские атаки внутри России, а глава МИД Франции Стефан Сежурне сказал, что Киев действует "в рамках своей легитимной обороны".Взрывчатка в иконахВо вторник, 2 апреля, в ФСБ России сообщили об изъятых на границе в Псковской области иконах, в которых был спрятан гексоген."Автомобиль с партией православных икон и церковной утвари из Украины остановили в Псковской области, на пункте пропуска "Убылинка". Партия ехала по маршруту Украина - Румыния - Венгрия - Словакия - Польша - Литва - Латвия - Россия.Открыв коробки, сотрудники ФСБ нашли 27 самодельных взрывных устройств, спрятанных в иконы, 70 килограмм взрывчатки повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.Иконы изъяли. Задержан один человек, предположительно причастный к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через границу Российской Федерации взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору". Все организаторы и соучастники будут объявлены в розыск", - сказано в релизе пресс-службы.* Запрещенная в РФ террористическая организация.
https://ukraina.ru/20240402/1054255874.html
https://ukraina.ru/20240402/1054255989.html
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эксклюзив, хроники, украина, россия, татарстан, елабуга, владимир путин, андрей гурулев, фсб, мвд, геннадий зюганов, правый сектор
Эксклюзив, Хроники, Украина, Россия, Татарстан, Елабуга, Владимир Путин, Андрей Гурулев, ФСБ, МВД, Геннадий Зюганов, Правый сектор

Путин о "Крокусе" и ксенофобии, удар по предприятиям в Татарстане, взрывчатка в иконах. Итоги 2 апреля

18:24 02.04.2024 (обновлено: 18:57 02.04.2024)
 
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Президент РФ рассказал о расследовании теракта в концертном зале CrocusCity Hall и его последствиях; беспилотники атаковали предприятия в Татарстане; сотрудники ФСБ изъяли на границе иконы с гексогеном
Путин о теракте в "Крокусе" и мигрантах
Президент России Владимир Путин выступил на расширенной коллегии МВД, где призвал ведомство уделить особое внимание общественному порядку, борьбе с экстремизмом, пресечению незаконной миграции.
Другие заявления главы государства:
— Нам важно установить не только исполнителей теракта в "Крокусе", но и все звенья цепочки и конечных бенефициаров;
— Сейчас комплексно оцениваются действия всех надзорных служб и коммерческих организаций, которые отвечали за "Крокус";
— Те, кто применяют это оружие (совершает теракты) против России, должны понимать, что это оружие – обоюдоострое;
— Внутренние и внешние угрозы часто переплетаются. Они направлены на подрыв нашего суверенитета;
— Нужно наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям;
— Более 3,2 млн жителей Донбасса и Новороссии получили российские паспорта.
"Надо кардинально обновить подходы к миграционной политике, наши соотечественники годами не могут получить гражданство", - сказал президент.
Путин попросил МВД продолжать работу по выдаче российских паспортов в новых регионах, с душой подходить к людям.
— Недопустимо использовать теракт в "Крокусе" для провоцирования межнациональной розни, ксенофобии и исламофобии.
— Необходимы современные базы биометрических данных для мигрантов.
"Приехать и жить в России должны иметь возможность только те, кто уважает ее традиции, язык и культуру", - сказал он.
13:23
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Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил коллегии и президенту, что за последнее время было выдворено и депортировано почти 110 тысяч нарушителей миграционного законодательства; с начала СВО установлены 438 причастных к поджогам военкоматов и ж/д объектов в России; при помощи информационных систем раскрыто около двух тысяч преступлений мигрантов.
Кроме того, он сообщил, что полиция вскрыла в России ячейки "Правого сектора"*.
Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске ворвались четверо вооруженных людей и открыли стрельбу. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человек, среди них трое детей. Задержанные террористы оказались гражданами Таджикистана, на суде они признали свою вину, сейчас содержаться под стражей.
Атака в Татарстане
Утром 2 апреля беспилотники атаковали предприятия и объекты Татарстана.
"На предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь", - сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Ближе к середине дня Минздрав республики сообщил о 13 пострадавших.
По информации СМИ, под ударом оказалось и общежитие особой экономической зоны "Алабуга".
"Все службы находятся в повышенной готовности. Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление", - призвали в пресс-службе правительства республики.
Владимир Орлов интервью
14:00
Владимир Орлов: Россия не защитит "Алабугу" от украинских дронов, живя по принципу кота МатроскинаВ "Алабуге" был атакован важный объект по производству военных беспилотников. НПЗ для нас тоже критически важны. Если у нас сейчас вдруг не будет производиться 95-й бензин и встанет половина автопарка, это тоже будет очень плохо
Украинские СМИ, ссылаясь на источники в Службе безопасности Украины (СБУ) и Главном управлении разведки (ГУР) сообщили, что удары по Татарстану были совместной операцией двух ведомств, а также что атака была совершена дальнобойным дроном.
Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв предположил, что беспилотник мог быть запущен с территории Средней Азии.
"Надо понять, откуда запустили. Не факт, что запустили с территории Украины. Но для того чтобы не гадать, нужно нашим спецам определить точку взлета и траекторию полёта БПЛА. Есть у нас республики Средней Азии, которые вполне возможны, особенно те районы, которые находятся в северо-западной стороне. Они практически безлюдны и не контролируются ни с воздуха, ни РЛС. Провести туда можно все что угодно", - заявил он.
Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал журналистам, что остановить "беспредел с беспилотниками" возможно только тогда, когда российская армия будет контролировать Киев.
"Понимаете, идет война. На войне действуют свои законы. И если ты не упредил событий, обязательно у тебя будет неприятности. Надо вести войну настоящую. Я хочу, чтобы они внимательно изучили опыт нашей победной войны, начиная от Гражданки, когда мы разгромили Антанту и белогвардейских приспешников — до профилактики, которую мы провели в стране перед 1941 годом", — сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов корреспонденту RTVI.
По его словам, "когда фашисты стояли в 30 километрах от Москвы, в терактах ни один человек не пострадал". По его мнению, "надо принимать меры, которые позволяют парализовать такую возможность".
На Западе тоже прокомментировали атаку по Татарстану: госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз заявил, что Вашингтон не поддерживает украинские атаки внутри России, а глава МИД Франции Стефан Сежурне сказал, что Киев действует "в рамках своей легитимной обороны".
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Взрывчатка в иконах
Во вторник, 2 апреля, в ФСБ России сообщили об изъятых на границе в Псковской области иконах, в которых был спрятан гексоген.
Взрывчатого вещества хватило бы для подрыва пятиэтажного дома, уточнили в ФСБ.
"Автомобиль с партией православных икон и церковной утвари из Украины остановили в Псковской области, на пункте пропуска "Убылинка". Партия ехала по маршруту Украина - Румыния - Венгрия - Словакия - Польша - Литва - Латвия - Россия.
Открыв коробки, сотрудники ФСБ нашли 27 самодельных взрывных устройств, спрятанных в иконы, 70 килограмм взрывчатки повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.
Иконы изъяли. Задержан один человек, предположительно причастный к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через границу Российской Федерации взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору". Все организаторы и соучастники будут объявлены в розыск", - сказано в релизе пресс-службы.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
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