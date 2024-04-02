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"С террористом сложнее справиться": Картаполов рассказал, когда прекратится беспредел с беспилотниками
"С террористом сложнее справиться": Картаполов рассказал, когда прекратится беспредел с беспилотниками - 02.04.2024 Украина.ру
"С террористом сложнее справиться": Картаполов рассказал, когда прекратится беспредел с беспилотниками
Атаки беспилотников прекратятся, когда российские войска освободят Киев, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Об этом сообщил 2 марта телеграм-канал Shot
2024-04-02T16:03
2024-04-02T16:03
2024-04-02T16:03
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"Когда Киев возьмём, тогда закончится беспредел с беспилотниками. А пока будем продолжать отражать эти подлые террористические выходки в режиме повседневной деятельности", - заявил Картаполов журналистам.Он подчеркнул, что Россия "имеет дело с очень подлым противником, который не воюет традиционными методами, а привык бить исподтишка, по сути продолжает все эти террористические атаки".По мнению Картаполова, удар по Елабуге — это не удар по какому-то военному объекту или промышленному объекту, это "удар по общежитию, где живут обычные люди, поэтому мы четко должны понимать: с террористом всегда сложнее справиться, чем с обычным военным противником, но мы справимся".Он добавил, что военнослужащие, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, делают всё, что необходимо, как и те, которые прикрывают небо.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов журналистам RTVI заявил, что России необходимо вести "настоящую войну". Также нужно принимать меры, которые позволяют парализовать возможность терактов. Утром 2 апреля беспилотники атаковали два предприятия в Татарстане - в Елабуге и Нижнекамске, пострадали 6 человек. Два беспилотника ударили по общежитию особой экономической зоны "Алабуга".
https://ukraina.ru/20240402/1054257138.html
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новости, россия, москва, госдума, елабуга, киев, сво, спецоперация
"С террористом сложнее справиться": Картаполов рассказал, когда прекратится беспредел с беспилотниками
Атаки беспилотников прекратятся, когда российские войска освободят Киев, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Об этом сообщил 2 марта телеграм-канал Shot
"Когда Киев возьмём, тогда закончится беспредел с беспилотниками. А пока будем продолжать отражать эти подлые террористические выходки в режиме повседневной деятельности", - заявил
Картаполов журналистам.
Он подчеркнул, что Россия "имеет дело с очень подлым противником, который не воюет традиционными методами, а привык бить исподтишка, по сути продолжает все эти террористические атаки".
По мнению Картаполова, удар по Елабуге — это не удар по какому-то военному объекту или промышленному объекту, это "удар по общежитию, где живут обычные люди, поэтому мы четко должны понимать: с террористом всегда сложнее справиться, чем с обычным военным противником, но мы справимся".
Он добавил, что военнослужащие, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, делают всё, что необходимо, как и те, которые прикрывают небо.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов журналистам RTVI заявил
, что России необходимо вести "настоящую войну". Также нужно принимать меры, которые позволяют парализовать возможность терактов.
Утром 2 апреля беспилотники атаковали два предприятия в Татарстане - в Елабуге и Нижнекамске, пострадали 6 человек. Два беспилотника ударили по общежитию особой экономической зоны "Алабуга".