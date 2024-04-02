Зюганов призвал вести "настоящую войну" и принимать более жесткие меры

Украина однозначно выбирает террор. Но будет и воевать в СВО, и готовиться к переговорам

Утром 2 апреля 2024 года беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали нефтеперерабатывающий завод "Елаз-Нефтепродукт" в Елабуге (Татарстан) и общежитие на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга", которая находится рядом в 10 километрах.