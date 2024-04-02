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Зюганов призвал вести "настоящую войну" и принимать более жесткие меры
Зюганов призвал вести "настоящую войну" и принимать более жесткие меры - 02.04.2024 Украина.ру
Зюганов призвал вести "настоящую войну" и принимать более жесткие меры
России необходимо принимать более жесткие меры касательно предотвращения терактов и вести "настоящую войну", заявил лидер КПРФ, депутат Госдумы России Геннадий Зюганов журналистам RTVI
2024-04-02T15:43
2024-04-02T15:43
2024-04-02T15:43
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геннадий зюганов
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великая отечественная война
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Депутат предложил внимательно изучить опыт российской победной войны, "начиная от Гражданки (Гражданской войны и военной интервенции 1918-1920. - Ред.), когда мы разгромили Антанту и белогвардейских приспешников — до профилактики, которую мы провели в стране перед 1941 годом".Зюганов подчеркнул, в годы Великой Отечественной войны, когда фашисты стояли в 30 километрах от Москвы, в столице не было ни одного теракта."А сейчас нужно принимать меры, которые позволяют "парализовать такую возможность. На мой взгляд, этих мер пока принимается недостаточно […]Надо принимать более жесткие, энергичные и своевременные меры", - заявил глава КПРФ.По мнению депутата, если бы в "Крокус Сити Холле" стояла "нормальная охрана, то этого безобразия и трагедий не было".Организацией терактов, которые случаются на планете занимается ЦРУ и МИ-6, заявил лидер КПРФ, назвав их "одними их самых профессиональных провокаторов".
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новости, россия, москва, геннадий зюганов, кпрф, теракт, война, великая отечественная война
Новости, Россия, Москва, Геннадий Зюганов, КПРФ, теракт, война, Великая Отечественная война
Зюганов призвал вести "настоящую войну" и принимать более жесткие меры
России необходимо принимать более жесткие меры касательно предотвращения терактов и вести "настоящую войну", заявил лидер КПРФ, депутат Госдумы России Геннадий Зюганов журналистам RTVI
"Понимаете, идет война. На войне действуют свои законы. И если ты не упредил событий, обязательно у тебя будет неприятности. Надо вести войну настоящую", - сказал Зюганов.
Депутат предложил внимательно изучить опыт российской победной войны, "начиная от Гражданки (Гражданской войны и военной интервенции 1918-1920. - Ред.), когда мы разгромили Антанту и белогвардейских приспешников — до профилактики, которую мы провели в стране перед 1941 годом".
Зюганов подчеркнул, в годы Великой Отечественной войны, когда фашисты стояли в 30 километрах от Москвы, в столице не было ни одного теракта.
"А сейчас нужно принимать меры, которые позволяют "парализовать такую возможность. На мой взгляд, этих мер пока принимается недостаточно […]Надо принимать более жесткие, энергичные и своевременные меры", - заявил глава КПРФ.
По мнению депутата, если бы в "Крокус Сити Холле" стояла "нормальная охрана, то этого безобразия и трагедий не было".
Организацией терактов, которые случаются на планете занимается ЦРУ и МИ-6, заявил лидер КПРФ, назвав их "одними их самых профессиональных провокаторов".