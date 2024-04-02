Военный обозреватель сообщил, почему для штурма Часов Яра ВС РФ нужно проломить "стену" и взять "Канал" - 02.04.2024 Украина.ру
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Военный обозреватель сообщил, почему для штурма Часов Яра ВС РФ нужно проломить "стену" и взять "Канал"
Военный обозреватель сообщил, почему для штурма Часов Яра ВС РФ нужно проломить "стену" и взять "Канал" - 02.04.2024 Украина.ру
Военный обозреватель сообщил, почему для штурма Часов Яра ВС РФ нужно проломить "стену" и взять "Канал"
Село Красное, которое взяли ВС РФ, находится в низине. Оттуда подразделениям надо подниматься к наверх к Часов Яру. По склону этой возвышенности течет канал "Северский Донец – Донбасс", это естественная линия обороны ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-04-02T03:40
2024-04-02T03:40
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сергей полетаев
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сейчас Часов Яр – это ключевой город на Северном направлении. Через него проходит хребет. В сравнении с окрестными высотами там разница в 150–200 метров, рассказал обозреватель.Поселок Красное, которое сейчас взяли ВС РФ, находится в низине. Оттуда надо подниматься к Часов Яру наверх. По склону этой возвышенности течет канал "Северский Донец – Донбасс", это уже естественная линия обороны, добавил эксперт.За каналом на востоке расположен микрорайон Часов Яра, который так и называется "Канал". Это квартал 9–12 этажных панелек, он тоже находится на возвышенности. Это форпост перед каналом. Если его взять, можно получить серьезное преимущество в боях за сам Часов Яр, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, часов яр, сергей полетаев , всу, вс рф, донбасс, днр, канал, наступление
Новости, Россия, Часов Яр, Сергей Полетаев , ВСУ, ВС РФ, Донбасс, ДНР, канал, наступление

Военный обозреватель сообщил, почему для штурма Часов Яра ВС РФ нужно проломить "стену" и взять "Канал"

03:40 02.04.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Село Красное, которое взяли ВС РФ, находится в низине. Оттуда подразделениям надо подниматься к наверх к Часов Яру. По склону этой возвышенности течет канал "Северский Донец – Донбасс", это естественная линия обороны ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
сейчас Часов Яр – это ключевой город на Северном направлении. Через него проходит хребет. В сравнении с окрестными высотами там разница в 150–200 метров, рассказал обозреватель.
Поселок Красное, которое сейчас взяли ВС РФ, находится в низине. Оттуда надо подниматься к Часов Яру наверх. По склону этой возвышенности течет канал "Северский Донец – Донбасс", это уже естественная линия обороны, добавил эксперт.

"Тем более что через какие-то балки он проходит насыпью. Это стена. Фактически после взятия Красного мы вплотную подошли к этой стене. Нужна серьезная операция, чтобы ее пробить или обойти" - отметил Полетаев.

За каналом на востоке расположен микрорайон Часов Яра, который так и называется "Канал". Это квартал 9–12 этажных панелек, он тоже находится на возвышенности. Это форпост перед каналом. Если его взять, можно получить серьезное преимущество в боях за сам Часов Яр, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру
Иван Скориков интервью
Вчера, 14:57
Иван Скориков: Россия получила два козыря, которые помогут ей покончить с Украиной раз и навсегдаСейчас наше продвижение немного замедлилось. Но для победы не надо штурмовать каждый город с большими проблемами. Нам надо постепенно разбить украинскую армию. Надо подорвать ее дух и дестабилизировать политическую ситуацию в стране
 
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