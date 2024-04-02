Военный обозреватель сообщил, почему для штурма Часов Яра ВС РФ нужно проломить "стену" и взять "Канал"
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Село Красное, которое взяли ВС РФ, находится в низине. Оттуда подразделениям надо подниматься к наверх к Часов Яру. По склону этой возвышенности течет канал "Северский Донец – Донбасс", это естественная линия обороны ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
сейчас Часов Яр – это ключевой город на Северном направлении. Через него проходит хребет. В сравнении с окрестными высотами там разница в 150–200 метров, рассказал обозреватель.
Поселок Красное, которое сейчас взяли ВС РФ, находится в низине. Оттуда надо подниматься к Часов Яру наверх. По склону этой возвышенности течет канал "Северский Донец – Донбасс", это уже естественная линия обороны, добавил эксперт.
"Тем более что через какие-то балки он проходит насыпью. Это стена. Фактически после взятия Красного мы вплотную подошли к этой стене. Нужна серьезная операция, чтобы ее пробить или обойти" - отметил Полетаев.
За каналом на востоке расположен микрорайон Часов Яра, который так и называется "Канал". Это квартал 9–12 этажных панелек, он тоже находится на возвышенности. Это форпост перед каналом. Если его взять, можно получить серьезное преимущество в боях за сам Часов Яр, заключил собеседник издания.
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