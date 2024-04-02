"Абрамсы" за речкой-переплюйкой: Сергей Полетаев объяснил, как ВСУ выстроили новую оборону за Авдеевкой
Быстрому восстановлению украинского фронта за Авдеевкой поспособствовала 47-я бригада с "Абрамсами". ВСУ расположились на линии Бердычи – Семеновка – Орловка. Противник смог купировать прорыв и выстроить там оборону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
После взятия Авдеевки армия РФ пыталась двигаться дальше "на плечах отступающего врага". Но у подразделений не получилось это сделать бегом, потому что ВСУ быстро восстановили фронт, рассказал обозреватель.
Этому значительно поспособствовала 47-я бригада с "Абрамсами". ВСУ расположились на линии Бердычи – Семеновка – Орловка и сдерживали ВС РФ. С точки зрения тактики это было правильно. Противник смог купировать прорыв и выстроить там оборону, добавил он.
"Теперь расскажу, где они ее выстроили. Авдеевка находится на возвышенности. От нее идет спуск вниз, а дальше – глубокий овраг, по которому течет речка-переплюйка (ее неформально называют ручей Дурной)", - отметил Полетаев.
Бердычи находятся на двух берегах этого ручья, это уже верховье оврага. И укрепления ВСУ выстроены по его гребню. Семеновка находится внизу и занимать ее сейчас просто нет смысла, отметил эксперт.
Если военные действия сейчас ведутся с переправой через овраг и небольшой запрудой местного сельскохозяйственного значения, то для пехотных боев это достаточно серьезная преграда, заключил собеседник издания.
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