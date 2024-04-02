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"Абрамсы" за речкой-переплюйкой: Сергей Полетаев объяснил, как ВСУ выстроили новую оборону за Авдеевкой

"Абрамсы" за речкой-переплюйкой: Сергей Полетаев объяснил, как ВСУ выстроили новую оборону за Авдеевкой - 02.04.2024 Украина.ру

"Абрамсы" за речкой-переплюйкой: Сергей Полетаев объяснил, как ВСУ выстроили новую оборону за Авдеевкой

Быстрому восстановлению украинского фронта за Авдеевкой поспособствовала 47-я бригада с "Абрамсами". ВСУ расположились на линии Бердычи – Семеновка – Орловка. Противник смог купировать прорыв и выстроить там оборону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-04-02T05:10

2024-04-02T05:10

2024-04-02T05:10

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После взятия Авдеевки армия РФ пыталась двигаться дальше "на плечах отступающего врага". Но у подразделений не получилось это сделать бегом, потому что ВСУ быстро восстановили фронт, рассказал обозреватель.Этому значительно поспособствовала 47-я бригада с "Абрамсами". ВСУ расположились на линии Бердычи – Семеновка – Орловка и сдерживали ВС РФ. С точки зрения тактики это было правильно. Противник смог купировать прорыв и выстроить там оборону, добавил он.Бердычи находятся на двух берегах этого ручья, это уже верховье оврага. И укрепления ВСУ выстроены по его гребню. Семеновка находится внизу и занимать ее сейчас просто нет смысла, отметил эксперт.Если военные действия сейчас ведутся с переправой через овраг и небольшой запрудой местного сельскохозяйственного значения, то для пехотных боев это достаточно серьезная преграда, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240331/1054205523.html

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