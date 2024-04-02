"Абрамсы" за речкой-переплюйкой: Сергей Полетаев объяснил, как ВСУ выстроили новую оборону за Авдеевкой - 02.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240402/1054233867.html
"Абрамсы" за речкой-переплюйкой: Сергей Полетаев объяснил, как ВСУ выстроили новую оборону за Авдеевкой
"Абрамсы" за речкой-переплюйкой: Сергей Полетаев объяснил, как ВСУ выстроили новую оборону за Авдеевкой - 02.04.2024 Украина.ру
"Абрамсы" за речкой-переплюйкой: Сергей Полетаев объяснил, как ВСУ выстроили новую оборону за Авдеевкой
Быстрому восстановлению украинского фронта за Авдеевкой поспособствовала 47-я бригада с "Абрамсами". ВСУ расположились на линии Бердычи – Семеновка – Орловка. Противник смог купировать прорыв и выстроить там оборону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-04-02T05:10
2024-04-02T05:10
новости
авдеевка
сергей полетаев
днр
донбасс
сво
река
наступление
оборона
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/31/1034043113_0:48:1080:656_1920x0_80_0_0_4f2dcaf0c1a2bb882cf6a336c1db48f2.jpg
После взятия Авдеевки армия РФ пыталась двигаться дальше "на плечах отступающего врага". Но у подразделений не получилось это сделать бегом, потому что ВСУ быстро восстановили фронт, рассказал обозреватель.Этому значительно поспособствовала 47-я бригада с "Абрамсами". ВСУ расположились на линии Бердычи – Семеновка – Орловка и сдерживали ВС РФ. С точки зрения тактики это было правильно. Противник смог купировать прорыв и выстроить там оборону, добавил он.Бердычи находятся на двух берегах этого ручья, это уже верховье оврага. И укрепления ВСУ выстроены по его гребню. Семеновка находится внизу и занимать ее сейчас просто нет смысла, отметил эксперт.Если военные действия сейчас ведутся с переправой через овраг и небольшой запрудой местного сельскохозяйственного значения, то для пехотных боев это достаточно серьезная преграда, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240331/1054205523.html
авдеевка
днр
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/31/1034043113_71:0:1010:704_1920x0_80_0_0_a3729664d1161908cff49f42fdecb4a3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, авдеевка, сергей полетаев , днр, донбасс, сво, река, наступление, оборона, всу, вс рф
Новости, Авдеевка, Сергей Полетаев , ДНР, Донбасс, СВО, река, наступление, оборона, ВСУ, ВС РФ

"Абрамсы" за речкой-переплюйкой: Сергей Полетаев объяснил, как ВСУ выстроили новую оборону за Авдеевкой

05:10 02.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ украинские военнослужащие оружие
ВСУ украинские военнослужащие оружие - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Быстрому восстановлению украинского фронта за Авдеевкой поспособствовала 47-я бригада с "Абрамсами". ВСУ расположились на линии Бердычи – Семеновка – Орловка. Противник смог купировать прорыв и выстроить там оборону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
После взятия Авдеевки армия РФ пыталась двигаться дальше "на плечах отступающего врага". Но у подразделений не получилось это сделать бегом, потому что ВСУ быстро восстановили фронт, рассказал обозреватель.
Этому значительно поспособствовала 47-я бригада с "Абрамсами". ВСУ расположились на линии Бердычи – Семеновка – Орловка и сдерживали ВС РФ. С точки зрения тактики это было правильно. Противник смог купировать прорыв и выстроить там оборону, добавил он.
"Теперь расскажу, где они ее выстроили. Авдеевка находится на возвышенности. От нее идет спуск вниз, а дальше – глубокий овраг, по которому течет речка-переплюйка (ее неформально называют ручей Дурной)", - отметил Полетаев.
Бердычи находятся на двух берегах этого ручья, это уже верховье оврага. И укрепления ВСУ выстроены по его гребню. Семеновка находится внизу и занимать ее сейчас просто нет смысла, отметил эксперт.
Если военные действия сейчас ведутся с переправой через овраг и небольшой запрудой местного сельскохозяйственного значения, то для пехотных боев это достаточно серьезная преграда, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру
Армен Гаспарян интервью
31 марта, 11:56
Армен Гаспарян: Украина извлекла выгоду и тут же получила удар, а Россия прошла новую точку сборкиКогда стали появляться кадры первых допросов боевиков в лесу в Брянской области, больше всего поразило самообладание наших мужиков. Понятно, что нашим силовикам хотелось их просто разорвать. Но они оказались верны присяге. Они показали, что мы не в банде живем, а в государстве
 
НовостиАвдеевкаСергей ПолетаевДНРДонбассСВОреканаступлениеоборонаВСУВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:33Зеленский подписал законы о снижении мобилизационного возраста и электронном кабинете призывника
18:24Путин о "Крокусе" и ксенофобии, удар по предприятиям в Татарстане, взрывчатка в иконах. Итоги 2 апреля
18:24Александр Михайлов: В Киеве уже дошли до использования святых вещей для терактов и массовых убийств
18:18 Украина станет членом НАТО – Блинкен
18:10"К большому сожалению Украины". Как Запад поднял и укрепил российскую экономику
17:57Работников госпредприятия Харькова насильно эвакуируют в Тернополь, пишут СМИ
17:44Два года провокации в Буче. Вопросы, на которые Киев не хочет давать ответы
17:39ВСУ атакуют российские нефтеперабатывающие заводы дронами с "машинным зрением" – CNN
17:38"Мангалы", РЭБ, "лисьи норы". Как бойцы ВС РФ защищаются от украинских дронов
17:12Вместо вступления в ЕС украинцам предложили флешки, зонтики и книжки про Европу
17:07Экономический кризис и религиозный радикализм. Почему проиграла партия Эрдогана
17:01Украина переживает критический момент, заявил Блинкен и попросил ещё денег
16:58За сутки 10 тысяч погибших и 55 героев? О наступлении на Харьков и Одессу и смене статуса СВО – Залесский
16:44ВС РФ улучшили положение на Авдеевском направлении и уничтожили цех производства БПЛА ВСУ
16:26Шойгу объявил о назначении новых командующих флотами РФ
16:13Прибалтийская агрессия против американского миролюбия
16:03"С террористом сложнее справиться": Картаполов рассказал, когда прекратится беспредел с беспилотниками
15:43Зюганов призвал вести "настоящую войну" и принимать более жесткие меры
15:20Украина однозначно выбирает террор. Но будет и воевать в СВО, и готовиться к переговорам
15:14Путин назвал правила для мигрантов в России
Лента новостейМолния