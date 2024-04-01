https://ukraina.ru/20240401/1054247073.html
В Белоруссии поймали пособников украинских спецслужб, совершивших и планировавших теракты
В Белоруссии поймали пособников украинских спецслужб, совершивших и планировавших теракты - 01.04.2024 Украина.ру
В Белоруссии поймали пособников украинских спецслужб, совершивших и планировавших теракты
В январе этого года в Белоруссии поймали 12 местных жителей, которые причастны к переправке взрывчатки с территории Украины в республику и созданию тайников. Все они были завербованы киевскими спецслужбами для совершения терактов, в том числе, в РФ, передаёт белорусский телеканал ОНТ
2024-04-01T23:40
2024-04-01T23:40
2024-04-01T23:41
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главное управление разведки украины (гур)
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В числе задержанных сотрудниками КГБ оказался житель Дрогичинского района на юге Белоруссии Дмитрий Капуза, который активно сопротивлялся при его поимке. От обвинения в терроризме его это не спасло. По данным СМИ, Капуза получил деньги за приём двух рюкзаков со взрывчаткой от своего украинского связного. Устройства он должен был разместить в тайнике в Белоруссии, в чём ему помог однофамилец, тоже житель республики Владимир Капуза. По уголовному делу также проходят жена и родной брат основного фигуранта Ольга и Александр. В ходе следствия выяснилось, что некоторые тайники, которые создал Капуза, уже пустовали. Как вычислили спецслужбы, содержимое забрал бывший сотрудник новополоцкого предприятия "Нафтан" Сергей Еремеев, который признался, что совершал теракты в том числе на территории России. По информации российских правоохранителей, гражданин Белоруссии Сергей Еремеев обвиняется в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии, уточнили журналисты. Мужчина рассказал, что взаимодействовал с Александром Соколовым, который после акций протеста белорусской оппозиции выехал в Польшу, объявлен в международный розыск и обвиняется по статье "госизмена". Как было заявлено, мужчина поддерживает экстремистскую деятельность, финансируемую СБУ и спецслужбами Польши. Еремеев во время допроса сообщил, что забрал из Дрогичинского района 12 взрывных устройств с пультами управления и перевез в свой гараж в Новополоцке. Во время допроса на местности Еремеев и Капуза указали сотрудникам КГБ Белоруссии места расположения схронов. Уточняется также, что в Малоритском районе Белоруссии за создание по заданию украинских спецслужб тайников задержан белорус Евгений Грук. В течение двух лет он также передавал Киеву информацию о деятельности военных в Белоруссии. На показанных телеканалом кадрах допроса мужчина рассказал, что получил от Киева список заданий, которые в том числе предполагали поездки в Москву, Санкт-Петербург и Смоленск, с целью собрать информацию о перемещении военных, "подложить что-нибудь под машину", а также создать тайник с беспилотником. Вместе с ним задержаны Дмитрий Яскич, который помог забрать из одного схрона в Белоруссии взрывчатку и разделить её на три тайника, а также его жена Лидия Грук.Ранее Россия передала Украине ноту по антитеррору через Белоруссию.
https://ukraina.ru/20231108/1050845352.html
https://ukraina.ru/20240326/1054123682.html
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новости, белоруссия, россия, украина, кгб, сбу, терроризм, террорист, теракт, главное управление разведки украины (гур), сво, спецоперация
Новости, Белоруссия, Россия, Украина, КГБ, СБУ, терроризм, террорист, теракт, Главное управление разведки Украины (ГУР), СВО, Спецоперация
В Белоруссии поймали пособников украинских спецслужб, совершивших и планировавших теракты
23:40 01.04.2024 (обновлено: 23:41 01.04.2024)
В январе этого года в Белоруссии поймали 12 местных жителей, которые причастны к переправке взрывчатки с территории Украины в республику и созданию тайников. Все они были завербованы киевскими спецслужбами для совершения терактов, в том числе, в РФ, передаёт белорусский телеканал ОНТ
В числе задержанных сотрудниками КГБ оказался житель Дрогичинского района на юге Белоруссии Дмитрий Капуза, который активно сопротивлялся при его поимке. От обвинения в терроризме его это не спасло.
По данным СМИ
, Капуза получил деньги за приём двух рюкзаков со взрывчаткой от своего украинского связного. Устройства он должен был разместить в тайнике в Белоруссии, в чём ему помог однофамилец, тоже житель республики Владимир Капуза. По уголовному делу также проходят жена и родной брат основного фигуранта Ольга и Александр.
В ходе следствия выяснилось, что некоторые тайники, которые создал Капуза, уже пустовали. Как вычислили спецслужбы, содержимое забрал бывший сотрудник новополоцкого предприятия "Нафтан" Сергей Еремеев, который признался, что совершал теракты в том числе на территории России.
По информации российских правоохранителей, гражданин Белоруссии Сергей Еремеев обвиняется в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии, уточнили журналисты.
Мужчина рассказал, что взаимодействовал с Александром Соколовым, который после акций протеста белорусской оппозиции выехал в Польшу, объявлен в международный розыск и обвиняется по статье "госизмена". Как было заявлено, мужчина поддерживает экстремистскую деятельность, финансируемую СБУ и спецслужбами Польши.
Еремеев во время допроса сообщил, что забрал из Дрогичинского района 12 взрывных устройств с пультами управления и перевез в свой гараж в Новополоцке. Во время допроса на местности Еремеев и Капуза указали сотрудникам КГБ Белоруссии места расположения схронов.
Уточняется также, что в Малоритском районе Белоруссии за создание по заданию украинских спецслужб тайников задержан белорус Евгений Грук. В течение двух лет он также передавал Киеву информацию о деятельности военных в Белоруссии. На показанных телеканалом кадрах допроса мужчина рассказал, что получил от Киева список заданий, которые в том числе предполагали поездки в Москву, Санкт-Петербург и Смоленск, с целью собрать информацию о перемещении военных, "подложить что-нибудь под машину", а также создать тайник с беспилотником.
Вместе с ним задержаны Дмитрий Яскич, который помог забрать из одного схрона в Белоруссии взрывчатку и разделить её на три тайника, а также его жена Лидия Грук.
Ранее Россия передала
Украине ноту по антитеррору через Белоруссию.