https://ukraina.ru/20240328/1054179890.html

Зеленский впервые поговорил по телефону со спикером Палаты представителей Джонсоном – просил денег

Зеленский впервые поговорил по телефону со спикером Палаты представителей Джонсоном – просил денег - 28.03.2024 Украина.ру

Зеленский впервые поговорил по телефону со спикером Палаты представителей Джонсоном – просил денег

Президент Украины Владимир Зеленский впервые созвонился со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, чтобы тот повлиял на Конгресс в вопросе финансирования Киева. Об этом говорится в телеграм-канале Зеленского

2024-03-28T21:03

2024-03-28T21:03

2024-03-28T21:03

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"Провёл телефонный разговор со спикером Палаты представителей Джонсоном. (...) Рассказал о ситуации на поле боя, в частности о стремительном усилении российского воздушного террора. Только за прошедшую неделю украинские города и общины подверглись ударам 190 ракетами, 140 "шахедами" и 700 КАБами. Выведена из строя крупнейшая украинская ГЭС. В этой ситуации быстрое принятие Конгрессом помощи для Украины критически важно", – сказано в сообщении. Зеленский считает, что поддержка Украины – это то, что должно объединять членов Конгресса. Кроме этого, глава киевского режима просил, чтобы в Европе ускорили процесс использования замороженных российских активов. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Джонсон ищет повод для того, чтобы не выносить на голосование законопроект о выделении дополнительного финансирования для Украины. По её словам, если бы документ был вынесен, его бы уже одобрили.

https://ukraina.ru/20240328/1054175065.html

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новости, украина, владимир зеленский, борис джонсон, конгресс сша, киев, европа, сво, всу