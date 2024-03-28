https://ukraina.ru/20240328/1054179890.html
Зеленский впервые поговорил по телефону со спикером Палаты представителей Джонсоном – просил денег
Зеленский впервые поговорил по телефону со спикером Палаты представителей Джонсоном – просил денег - 28.03.2024 Украина.ру
Зеленский впервые поговорил по телефону со спикером Палаты представителей Джонсоном – просил денег
Президент Украины Владимир Зеленский впервые созвонился со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, чтобы тот повлиял на Конгресс в вопросе финансирования Киева. Об этом говорится в телеграм-канале Зеленского
2024-03-28T21:03
2024-03-28T21:03
2024-03-28T21:03
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"Провёл телефонный разговор со спикером Палаты представителей Джонсоном. (...) Рассказал о ситуации на поле боя, в частности о стремительном усилении российского воздушного террора. Только за прошедшую неделю украинские города и общины подверглись ударам 190 ракетами, 140 "шахедами" и 700 КАБами. Выведена из строя крупнейшая украинская ГЭС. В этой ситуации быстрое принятие Конгрессом помощи для Украины критически важно", – сказано в сообщении. Зеленский считает, что поддержка Украины – это то, что должно объединять членов Конгресса. Кроме этого, глава киевского режима просил, чтобы в Европе ускорили процесс использования замороженных российских активов. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Джонсон ищет повод для того, чтобы не выносить на голосование законопроект о выделении дополнительного финансирования для Украины. По её словам, если бы документ был вынесен, его бы уже одобрили.
https://ukraina.ru/20240328/1054175065.html
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новости, украина, владимир зеленский, борис джонсон, конгресс сша, киев, европа, сво, всу
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Борис Джонсон, Конгресс США, Киев, Европа, СВО, ВСУ
Зеленский впервые поговорил по телефону со спикером Палаты представителей Джонсоном – просил денег
Президент Украины Владимир Зеленский впервые созвонился со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, чтобы тот повлиял на Конгресс в вопросе финансирования Киева. Об этом говорится в телеграм-канале Зеленского
"Провёл телефонный разговор со спикером Палаты представителей Джонсоном. (...) Рассказал о ситуации на поле боя, в частности о стремительном усилении российского воздушного террора. Только за прошедшую неделю украинские города и общины подверглись ударам 190 ракетами, 140 "шахедами" и 700 КАБами. Выведена из строя крупнейшая украинская ГЭС. В этой ситуации быстрое принятие Конгрессом помощи для Украины критически важно", – сказано в сообщении.
Зеленский считает, что поддержка Украины – это то, что должно объединять членов Конгресса. Кроме этого, глава киевского режима просил, чтобы в Европе ускорили процесс использования замороженных российских активов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Джонсон ищет повод для того, чтобы не выносить на голосование законопроект о выделении дополнительного финансирования для Украины. По её словам, если бы документ был вынесен, его бы уже одобрили.