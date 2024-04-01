В Бразилии никто не хочет говорить об Украине – посол - 01.04.2024 Украина.ру
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В Бразилии никто не хочет говорить об Украине – посол
В Бразилии никто не хочет говорить об Украине – посол - 01.04.2024 Украина.ру
В Бразилии никто не хочет говорить об Украине – посол
Бразильские чиновники и политики отказываются обсуждать украинский конфликт, а тем более выражать поддержку Киеву, указывая на нейтральный статус своей страны по отношению к российской спецоперации. Это печалит посла Украины в Бразилии Андрея Мельника
2024-04-01T22:08
2024-04-01T22:08
бразилия
украина
андрей мельник
владимир путин
сво
боевые действия
военная помощь
военная техника
спецоперация
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Занимавший ранее такую же должность в Германии Мельник пожаловался, что его работа в Бразилии "в десятки раз сложнее", потому что "люди здесь живут на другой планете"."О войне – и это довольно печальный факт – здесь никто говорить не хочет. То есть если вы идете в МИД, проводите встречи с парламентариями, то темы войны просто избегают, потому что она неудобна, потому что нечего ответить, людям неловко из-за официальной так называемой нейтральной позиции", – заявил он в интервью "Радио NV". Мельник также обвинил западных партнёров Киева в том, что они не хотят способствовать тому, чтобы у Украины было больше поддержки со стороны Латинской Америки. Ранее сообщалось, что правительство Бразилии хочет видеть президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, который пройдёт осенью этого года, и активно работает над этим, в том числе, с ООН.
https://ukraina.ru/20240326/1054131929.html
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бразилия, украина, андрей мельник, владимир путин, сво, боевые действия, военная помощь, военная техника, спецоперация
Бразилия, Украина, Андрей Мельник, Владимир Путин, СВО, боевые действия, военная помощь, военная техника, Спецоперация

В Бразилии никто не хочет говорить об Украине – посол

22:08 01.04.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПродолжение официального визита президента России в Бразилию
Продолжение официального визита президента России в Бразилию - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Бразильские чиновники и политики отказываются обсуждать украинский конфликт, а тем более выражать поддержку Киеву, указывая на нейтральный статус своей страны по отношению к российской спецоперации. Это печалит посла Украины в Бразилии Андрея Мельника
Занимавший ранее такую же должность в Германии Мельник пожаловался, что его работа в Бразилии "в десятки раз сложнее", потому что "люди здесь живут на другой планете".
"О войне – и это довольно печальный факт – здесь никто говорить не хочет. То есть если вы идете в МИД, проводите встречи с парламентариями, то темы войны просто избегают, потому что она неудобна, потому что нечего ответить, людям неловко из-за официальной так называемой нейтральной позиции", – заявил он в интервью "Радио NV".
Мельник также обвинил западных партнёров Киева в том, что они не хотят способствовать тому, чтобы у Украины было больше поддержки со стороны Латинской Америки.
Ранее сообщалось, что правительство Бразилии хочет видеть президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, который пройдёт осенью этого года, и активно работает над этим, в том числе, с ООН.
Прилет в Москву президента Бразилии Луиса Игнасиу Лула да Силвы - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
26 марта, 20:21
Макрон собрался уговаривать президента Бразилии поддержать УкраинуПрезидент Франции Эммануэль Макрон 26 марта полетит в Бразилию, чтобы уговориться своего бразильского коллегу Лулу да Силву поддержать Украину. Макрон надеется, что разногласия, связанные с проведением российской спецоперации, можно уменьшить, передаёт Bloomberg, ссылаясь на источники
 
БразилияУкраинаАндрей МельникВладимир ПутинСВОбоевые действиявоенная помощьвоенная техникаСпецоперация
 
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