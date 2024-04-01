https://ukraina.ru/20240401/1054246126.html

В Бразилии никто не хочет говорить об Украине – посол

В Бразилии никто не хочет говорить об Украине – посол - 01.04.2024 Украина.ру

В Бразилии никто не хочет говорить об Украине – посол

Бразильские чиновники и политики отказываются обсуждать украинский конфликт, а тем более выражать поддержку Киеву, указывая на нейтральный статус своей страны по отношению к российской спецоперации. Это печалит посла Украины в Бразилии Андрея Мельника

2024-04-01T22:08

2024-04-01T22:08

2024-04-01T22:08

бразилия

украина

андрей мельник

владимир путин

сво

боевые действия

военная помощь

военная техника

спецоперация

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Занимавший ранее такую же должность в Германии Мельник пожаловался, что его работа в Бразилии "в десятки раз сложнее", потому что "люди здесь живут на другой планете"."О войне – и это довольно печальный факт – здесь никто говорить не хочет. То есть если вы идете в МИД, проводите встречи с парламентариями, то темы войны просто избегают, потому что она неудобна, потому что нечего ответить, людям неловко из-за официальной так называемой нейтральной позиции", – заявил он в интервью "Радио NV". Мельник также обвинил западных партнёров Киева в том, что они не хотят способствовать тому, чтобы у Украины было больше поддержки со стороны Латинской Америки. Ранее сообщалось, что правительство Бразилии хочет видеть президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, который пройдёт осенью этого года, и активно работает над этим, в том числе, с ООН.

https://ukraina.ru/20240326/1054131929.html

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бразилия, украина, андрей мельник, владимир путин, сво, боевые действия, военная помощь, военная техника, спецоперация