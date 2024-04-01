В Бразилии никто не хочет говорить об Украине – посол
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПродолжение официального визита президента России в Бразилию
Бразильские чиновники и политики отказываются обсуждать украинский конфликт, а тем более выражать поддержку Киеву, указывая на нейтральный статус своей страны по отношению к российской спецоперации. Это печалит посла Украины в Бразилии Андрея Мельника
Занимавший ранее такую же должность в Германии Мельник пожаловался, что его работа в Бразилии "в десятки раз сложнее", потому что "люди здесь живут на другой планете".
"О войне – и это довольно печальный факт – здесь никто говорить не хочет. То есть если вы идете в МИД, проводите встречи с парламентариями, то темы войны просто избегают, потому что она неудобна, потому что нечего ответить, людям неловко из-за официальной так называемой нейтральной позиции", – заявил он в интервью "Радио NV".
Мельник также обвинил западных партнёров Киева в том, что они не хотят способствовать тому, чтобы у Украины было больше поддержки со стороны Латинской Америки.
Ранее сообщалось, что правительство Бразилии хочет видеть президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, который пройдёт осенью этого года, и активно работает над этим, в том числе, с ООН.
26 марта, 20:21Макрон собрался уговаривать президента Бразилии поддержать УкраинуПрезидент Франции Эммануэль Макрон 26 марта полетит в Бразилию, чтобы уговориться своего бразильского коллегу Лулу да Силву поддержать Украину. Макрон надеется, что разногласия, связанные с проведением российской спецоперации, можно уменьшить, передаёт Bloomberg, ссылаясь на источники