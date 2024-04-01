Правительство Бразилии хочет видеть Путина на саммите G20 в Рио-де-Жанейро - 01.04.2024 Украина.ру
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Правительство Бразилии хочет видеть Путина на саммите G20 в Рио-де-Жанейро
Правительство Бразилии хочет видеть Путина на саммите G20 в Рио-де-Жанейро - 01.04.2024 Украина.ру
Правительство Бразилии хочет видеть Путина на саммите G20 в Рио-де-Жанейро
Правительство президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы работает над тем, чтобы визит президента России Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью 2024 года стал возможным, несмотря на ордер на "арест" от Международного уголовного суда. Об этом сообщает издание Folha de S.Paulo
2024-04-01T19:40
2024-04-01T19:40
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Уточняется, что бразильские власти подготовили специальный документ, обосновывающий присутствие российского лидера, и представили его в ноябре 2023 года в Комиссию по международным правам ООН. Сегодня этот орган работает над разработкой положений об иммунитете для глав государств, пишет газета. По информации журналистов, прописанный статус гарантирует, что лидеры стран не подвергнутся судебному преследованию во время международных визитов. В направленных в ООН документах "Бразилия не называет имя президента РФ, но ссылается на сценарий, который соответствует нынешней ситуации российского лидера", - отмечает издание. Правительство Бразилии указывает на то, что иммунитет для глав государств необходим "для содействия мирному урегулированию международных споров и дружеских отношений между государствами, в том числе для участия государственных должностных лиц в международных конференциях и миссиях в зарубежных странах". Вместе с тем, журналисты обратились за комментарием в МИД Бразилии, но там отказали, так как в документе содержатся первоначальные замечания по теме, которая ещё будет подробно обсуждаться в рамках Комиссии по международному праву. Ранее сообщалось, что президента Луиса Инасиу Лулы да Силву намерены уговорить поддержать Украину, потому как с начала российской спецоперации Бразилия неоднократно отказывалась поставлять оружие Киеву, утверждая, что стратегия США и ЕС подрывает перспективу достижения решения конфликта дипломатическим путём. Напомним, в 2024 году Бразилия председательствует в "Большой двадцатке".
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новости, бразилия, россия, украина, владимир путин, оон, мид, ес, сво, g20
Новости, Бразилия, Россия, Украина, Владимир Путин, ООН, МИД, ЕС, СВО, G20

Правительство Бразилии хочет видеть Путина на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

19:40 01.04.2024
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкИнтервью Владимира Путина гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Интервью Владимира Путина гендиректору России сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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Правительство президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы работает над тем, чтобы визит президента России Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью 2024 года стал возможным, несмотря на ордер на "арест" от Международного уголовного суда. Об этом сообщает издание Folha de S.Paulo
Уточняется, что бразильские власти подготовили специальный документ, обосновывающий присутствие российского лидера, и представили его в ноябре 2023 года в Комиссию по международным правам ООН.
Сегодня этот орган работает над разработкой положений об иммунитете для глав государств, пишет газета. По информации журналистов, прописанный статус гарантирует, что лидеры стран не подвергнутся судебному преследованию во время международных визитов.
В направленных в ООН документах "Бразилия не называет имя президента РФ, но ссылается на сценарий, который соответствует нынешней ситуации российского лидера", - отмечает издание.
Правительство Бразилии указывает на то, что иммунитет для глав государств необходим "для содействия мирному урегулированию международных споров и дружеских отношений между государствами, в том числе для участия государственных должностных лиц в международных конференциях и миссиях в зарубежных странах".
Вместе с тем, журналисты обратились за комментарием в МИД Бразилии, но там отказали, так как в документе содержатся первоначальные замечания по теме, которая ещё будет подробно обсуждаться в рамках Комиссии по международному праву.
Ранее сообщалось, что президента Луиса Инасиу Лулы да Силву намерены уговорить поддержать Украину, потому как с начала российской спецоперации Бразилия неоднократно отказывалась поставлять оружие Киеву, утверждая, что стратегия США и ЕС подрывает перспективу достижения решения конфликта дипломатическим путём.
Напомним, в 2024 году Бразилия председательствует в "Большой двадцатке".
- РИА Новости, 1920, 19.02.2024
19 февраля, 17:13
Глобальные изменения. Почему Израиль объявил президента Бразилии Лулу персоной нон гратаГлава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац официально объявил президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силва persona non gratа на территории своего государства
 
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