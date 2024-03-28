https://ukraina.ru/20240328/1054164850.html
Такими темпами у Украины останется только АЭС - директор ДТЭК об ударах по энергетике страны
Такими темпами у Украины останется только АЭС - директор ДТЭК об ударах по энергетике страны - 28.03.2024 Украина.ру
Такими темпами у Украины останется только АЭС - директор ДТЭК об ударах по энергетике страны
Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал об особенностях атаки российских военных на энергообъекты Украины 22 марта, передает "Экономическая правда"
2024-03-28T13:13
2024-03-28T13:13
2024-03-28T13:13
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"Очень большое количество ракет, разных, сконцентрированных, очень точные попадания", - признал он.В общей сложности в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности, указал эксперт.По его словам, если подобные атаки повторятся и "будут такими же меткими", у Киева останутся только атомные электростанции.На прошлой неделе украинская энергосистема пережила наиболее разрушительную атаку за все время спецоперации. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране. Из-за масштабных повреждений до сих пор без света остаются сотни тысяч украинцев, худшая ситуация – в Харькове и Одессе.
https://ukraina.ru/20240327/1054154566.html
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Украина.ру
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энергетика, новости, дтэк, украина, киев, харьков, атака, россия, военные
энергетика, Новости, ДТЭК, Украина, Киев, Харьков, атака, Россия, военные
Такими темпами у Украины останется только АЭС - директор ДТЭК об ударах по энергетике страны
Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал об особенностях атаки российских военных на энергообъекты Украины 22 марта, передает "Экономическая правда"
"Очень большое количество ракет, разных, сконцентрированных, очень точные попадания", - признал он.
В общей сложности в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности, указал эксперт.
По его словам, если подобные атаки повторятся и "будут такими же меткими", у Киева останутся только атомные электростанции.
"У нас будут минимально работать "солнце", "ветер", частично - "гидро". В системе будет около 10 ГВт. Это базовая генерация, покрывающая минимальное потребление", - сказал он.
На прошлой неделе украинская энергосистема пережила наиболее разрушительную атаку за все время спецоперации. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране.
Из-за масштабных повреждений до сих пор без света остаются сотни тысяч украинцев, худшая ситуация – в Харькове и Одессе.