Такими темпами у Украины останется только АЭС - директор ДТЭК об ударах по энергетике страны - 28.03.2024 Украина.ру
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Такими темпами у Украины останется только АЭС - директор ДТЭК об ударах по энергетике страны
Такими темпами у Украины останется только АЭС - директор ДТЭК об ударах по энергетике страны - 28.03.2024 Украина.ру
Такими темпами у Украины останется только АЭС - директор ДТЭК об ударах по энергетике страны
Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал об особенностях атаки российских военных на энергообъекты Украины 22 марта, передает "Экономическая правда"
2024-03-28T13:13
2024-03-28T13:13
энергетика
новости
дтэк
украина
киев
харьков
атака
россия
военные
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"Очень большое количество ракет, разных, сконцентрированных, очень точные попадания", - признал он.В общей сложности в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности, указал эксперт.По его словам, если подобные атаки повторятся и "будут такими же меткими", у Киева останутся только атомные электростанции.На прошлой неделе украинская энергосистема пережила наиболее разрушительную атаку за все время спецоперации. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране. Из-за масштабных повреждений до сих пор без света остаются сотни тысяч украинцев, худшая ситуация – в Харькове и Одессе.
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энергетика, новости, дтэк, украина, киев, харьков, атака, россия, военные
энергетика, Новости, ДТЭК, Украина, Киев, Харьков, атака, Россия, военные

Такими темпами у Украины останется только АЭС - директор ДТЭК об ударах по энергетике страны

13:13 28.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ДСНС України
- РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ДСНС України
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Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал об особенностях атаки российских военных на энергообъекты Украины 22 марта, передает "Экономическая правда"
"Очень большое количество ракет, разных, сконцентрированных, очень точные попадания", - признал он.
В общей сложности в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности, указал эксперт.
По его словам, если подобные атаки повторятся и "будут такими же меткими", у Киева останутся только атомные электростанции.
"У нас будут минимально работать "солнце", "ветер", частично - "гидро". В системе будет около 10 ГВт. Это базовая генерация, покрывающая минимальное потребление", - сказал он.
На прошлой неделе украинская энергосистема пережила наиболее разрушительную атаку за все время спецоперации. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране.
Из-за масштабных повреждений до сих пор без света остаются сотни тысяч украинцев, худшая ситуация – в Харькове и Одессе.
Кошкин
Вчера, 21:46
Сколько Украина протянет без энергетики и когда Россия устроит критическую фазу для ВСУ – Кошкин
 
энергетикаНовостиДТЭКУкраинаКиевХарьковатакаРоссиявоенные
 
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