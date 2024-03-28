https://ukraina.ru/20240328/1054164850.html

Такими темпами у Украины останется только АЭС - директор ДТЭК об ударах по энергетике страны

Такими темпами у Украины останется только АЭС - директор ДТЭК об ударах по энергетике страны - 28.03.2024 Украина.ру

Такими темпами у Украины останется только АЭС - директор ДТЭК об ударах по энергетике страны

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал об особенностях атаки российских военных на энергообъекты Украины 22 марта, передает "Экономическая правда"

2024-03-28T13:13

2024-03-28T13:13

2024-03-28T13:13

энергетика

новости

дтэк

украина

киев

харьков

атака

россия

военные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037340748_0:54:1157:705_1920x0_80_0_0_dc30ada4a6e9cfd7db3b0290a8c3b7c5.jpg

"Очень большое количество ракет, разных, сконцентрированных, очень точные попадания", - признал он.В общей сложности в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности, указал эксперт.По его словам, если подобные атаки повторятся и "будут такими же меткими", у Киева останутся только атомные электростанции.На прошлой неделе украинская энергосистема пережила наиболее разрушительную атаку за все время спецоперации. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране. Из-за масштабных повреждений до сих пор без света остаются сотни тысяч украинцев, худшая ситуация – в Харькове и Одессе.

https://ukraina.ru/20240327/1054154566.html

украина

киев

харьков

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

энергетика, новости, дтэк, украина, киев, харьков, атака, россия, военные