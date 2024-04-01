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Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира
Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира - 01.04.2024 Украина.ру
Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира
Украинская гривна вошла в десятку самых слабых валют мира в марте этого года. Она заняла седьмое место, сообщил украинский экономист Андрей Шевчишин на своей странице в сети
2024-04-01T19:58
2024-04-01T19:58
2024-04-01T19:59
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По его словам, на первом месте находится египетский фунт, который в марте потерял почти 35%. В лидерах роста к доллару нигерийская наира и кенийский шиллинг. В списке, который привел экономист, за март 2024 года гривна потеряла по отношению к доллару 2,65%. В середине прошлого месяца Нацбанк Украины установил официальный курс нацвалюты на уровне 38,99 за доллар. Украинский регулятор летом 2023 года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 за доллар, но уже осенью заявил, что отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса. Ранее украинские экономисты прогнозировали дальнейшую девальвацию гривны, которая начала обваливаться в марте. Среди причин выделялся огромный дефицит торгового баланса и нехватка западных финансовых средств. Уточнялось, что ослабление украинской валюты – длительный процесс с последствиями для экономики страны.
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новости, украина, нацбанк, валюта, девальвация, сво
Новости, Украина, Нацбанк, валюта, девальвация, СВО
Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира
19:58 01.04.2024 (обновлено: 19:59 01.04.2024)
Украинская гривна вошла в десятку самых слабых валют мира в марте этого года. Она заняла седьмое место, сообщил украинский экономист Андрей Шевчишин на своей странице в сети
По его словам, на первом месте находится египетский фунт, который в марте потерял почти 35%. В лидерах роста к доллару нигерийская наира и кенийский шиллинг.
В списке, который привел экономист, за март 2024 года гривна потеряла по отношению к доллару 2,65%.
В середине прошлого месяца Нацбанк Украины установил официальный курс нацвалюты на уровне 38,99 за доллар. Украинский регулятор летом 2023 года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 за доллар, но уже осенью заявил, что отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса.
Ранее украинские экономисты прогнозировали
дальнейшую девальвацию гривны, которая начала обваливаться в марте. Среди причин выделялся огромный дефицит торгового баланса и нехватка западных финансовых средств. Уточнялось, что ослабление украинской валюты – длительный процесс с последствиями для экономики страны.