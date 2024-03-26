https://ukraina.ru/20240326/1054131929.html

Макрон собрался уговаривать президента Бразилии поддержать Украину

Макрон собрался уговаривать президента Бразилии поддержать Украину - 26.03.2024 Украина.ру

Макрон собрался уговаривать президента Бразилии поддержать Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 марта полетит в Бразилию, чтобы уговориться своего бразильского коллегу Лулу да Силву поддержать Украину. Макрон надеется, что разногласия, связанные с проведением российской спецоперации, можно уменьшить, передаёт Bloomberg, ссылаясь на источники

2024-03-26T20:21

2024-03-26T20:21

2024-03-26T20:21

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Утверждается, что в качестве аргумента Макрон заявит бразильскому лидеру, что президент России Владимир Путин якобы представляет экзистенциальную угрозу Европейскому Союзу. По словам французских чиновников, Макрон рассматривает Бразилию как ключевого игрока среди развивающихся держав, в том числе потому, что она председательствует в "Большой двадцатке". СМИ напоминает, что президент Бразилии неоднократно отказывался поставлять оружие Киеву, утверждая, что стратегия США и ЕС подрывает перспективу достижения решения конфликта дипломатическим путём. Визит Макрона также является попыткой успокоить французских фермеров, которые выступают против дешёвого импорта, в частности, из Южной Америки, утверждает автор статьи. Напомним, в конце прошлого года президент Бразилии Лула да Силва отказался встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. До того, посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес заявлял, что Бразилия разделяет идею создания "более многополярного мира, а также реформы международных институтов".

https://ukraina.ru/20230803/1048442043.html

https://ukraina.ru/20240323/1053946578.html

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новости, бразилия, украина, россия, эммануэль макрон, ес, сво