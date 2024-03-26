Макрон собрался уговаривать президента Бразилии поддержать Украину
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПрилет в Москву президента Бразилии Луиса Игнасиу Лула да Силвы
Президент Франции Эммануэль Макрон 26 марта полетит в Бразилию, чтобы уговориться своего бразильского коллегу Лулу да Силву поддержать Украину. Макрон надеется, что разногласия, связанные с проведением российской спецоперации, можно уменьшить, передаёт Bloomberg, ссылаясь на источники
"Главным в его (прим. ред. - Макрона) повестке дня будет попытка убедить президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву занять позицию в отношении войны. Лула до сих пор стремился позиционировать свою страну как нейтральную нацию, которая может поддерживать связи как с Россией, так и с Украиной", – говорится в статье.
Утверждается, что в качестве аргумента Макрон заявит бразильскому лидеру, что президент России Владимир Путин якобы представляет экзистенциальную угрозу Европейскому Союзу.
По словам французских чиновников, Макрон рассматривает Бразилию как ключевого игрока среди развивающихся держав, в том числе потому, что она председательствует в "Большой двадцатке".
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СМИ напоминает, что президент Бразилии неоднократно отказывался поставлять оружие Киеву, утверждая, что стратегия США и ЕС подрывает перспективу достижения решения конфликта дипломатическим путём.
Визит Макрона также является попыткой успокоить французских фермеров, которые выступают против дешёвого импорта, в частности, из Южной Америки, утверждает автор статьи.
Напомним, в конце прошлого года президент Бразилии Лула да Силва отказался встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. До того, посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес заявлял, что Бразилия разделяет идею создания "более многополярного мира, а также реформы международных институтов".
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