Макрон собрался уговаривать президента Бразилии поддержать Украину - 26.03.2024 Украина.ру
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Макрон собрался уговаривать президента Бразилии поддержать Украину
Макрон собрался уговаривать президента Бразилии поддержать Украину - 26.03.2024 Украина.ру
Макрон собрался уговаривать президента Бразилии поддержать Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон 26 марта полетит в Бразилию, чтобы уговориться своего бразильского коллегу Лулу да Силву поддержать Украину. Макрон надеется, что разногласия, связанные с проведением российской спецоперации, можно уменьшить, передаёт Bloomberg, ссылаясь на источники
2024-03-26T20:21
2024-03-26T20:21
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Утверждается, что в качестве аргумента Макрон заявит бразильскому лидеру, что президент России Владимир Путин якобы представляет экзистенциальную угрозу Европейскому Союзу. По словам французских чиновников, Макрон рассматривает Бразилию как ключевого игрока среди развивающихся держав, в том числе потому, что она председательствует в "Большой двадцатке". СМИ напоминает, что президент Бразилии неоднократно отказывался поставлять оружие Киеву, утверждая, что стратегия США и ЕС подрывает перспективу достижения решения конфликта дипломатическим путём. Визит Макрона также является попыткой успокоить французских фермеров, которые выступают против дешёвого импорта, в частности, из Южной Америки, утверждает автор статьи. Напомним, в конце прошлого года президент Бразилии Лула да Силва отказался встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. До того, посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес заявлял, что Бразилия разделяет идею создания "более многополярного мира, а также реформы международных институтов".
https://ukraina.ru/20230803/1048442043.html
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новости, бразилия, украина, россия, эммануэль макрон, ес, сво
Новости, Бразилия, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, ЕС, СВО

Макрон собрался уговаривать президента Бразилии поддержать Украину

20:21 26.03.2024
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПрилет в Москву президента Бразилии Луиса Игнасиу Лула да Силвы
Прилет в Москву президента Бразилии Луиса Игнасиу Лула да Силвы - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Президент Франции Эммануэль Макрон 26 марта полетит в Бразилию, чтобы уговориться своего бразильского коллегу Лулу да Силву поддержать Украину. Макрон надеется, что разногласия, связанные с проведением российской спецоперации, можно уменьшить, передаёт Bloomberg, ссылаясь на источники
"Главным в его (прим. ред. - Макрона) повестке дня будет попытка убедить президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву занять позицию в отношении войны. Лула до сих пор стремился позиционировать свою страну как нейтральную нацию, которая может поддерживать связи как с Россией, так и с Украиной", – говорится в статье.
Утверждается, что в качестве аргумента Макрон заявит бразильскому лидеру, что президент России Владимир Путин якобы представляет экзистенциальную угрозу Европейскому Союзу.
По словам французских чиновников, Макрон рассматривает Бразилию как ключевого игрока среди развивающихся держав, в том числе потому, что она председательствует в "Большой двадцатке".
3 августа 2023, 10:07
Западу не удалось расколоть своих оппонентов Украиной. Бразилия скрепляет БРИКСВ Бразилии, где, по преданиям, очень много диких обезьян, оказалось еще и много прикладного ума, банального практицизма и геополитической прагматики. Эта страна не будет участвовать в переговорах по Украине в Саудовской Аравии 5–6 августа 2023 года
СМИ напоминает, что президент Бразилии неоднократно отказывался поставлять оружие Киеву, утверждая, что стратегия США и ЕС подрывает перспективу достижения решения конфликта дипломатическим путём.
Визит Макрона также является попыткой успокоить французских фермеров, которые выступают против дешёвого импорта, в частности, из Южной Америки, утверждает автор статьи.
Напомним, в конце прошлого года президент Бразилии Лула да Силва отказался встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. До того, посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес заявлял, что Бразилия разделяет идею создания "более многополярного мира, а также реформы международных институтов".
Макрон
23 марта, 05:07
"Может петушиться сколько угодно": Баранец оценил угрозы МакронаВозможный ввод французского военного контингента на Украину приведет к большим потерям среди армии Франции. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
 
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20:46Большинство мошеннических звонков поступает россиянам из Днепропетровска – "Ростелеком"
20:21Макрон собрался уговаривать президента Бразилии поддержать Украину
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