Следствие просит арестовать ещё одного фигуранта, который спонсировал проживание террористов "Крокуса" - 01.04.2024 Украина.ру
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Следствие просит арестовать ещё одного фигуранта, который спонсировал проживание террористов "Крокуса"
Следствие просит арестовать ещё одного фигуранта, который спонсировал проживание террористов "Крокуса" - 01.04.2024 Украина.ру
Следствие просит арестовать ещё одного фигуранта, который спонсировал проживание террористов "Крокуса"
Следствие требует арестовать десятого фигуранта дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", который спонсировал проживание террористов в гостинице. Об этом 1 апреля сообщили в Следственном комитете России
2024-04-01T17:33
2024-04-01T17:36
новости
россия
следственный комитет
ск рф
крокус сити
теракт
терроризм
террорист
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Уточняется, что Юсуфзода за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги, которые были использованы для проживания террористов. Часть других средств была им перечислена одному из исполнителей уже после трагедии. Как сообщило позже РИА Новости, Юсуфзода 25 марта был задержан за неповиновение полиции в Москве, а затем арестован на 12 суток. Юсуфзоде предъявлено обвинение по статье террористический акт. Таким образом, сегодня под следствием находятся десять фигурантов по делу о "Крокусе". По последним данным МЧС России, 22 марта в результате вооружённого нападения 144 человека погибли, 551 пострадал. Как ранее установили в СК РФ, действия обвиняемых в совершении теракта через мессенджер Телеграм координировал мужчина под псевдонимом. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин накануне акцентировал внимание на необходимости изучения связей каждого из фигурантов уголовного дела для установления всех организаторов и заказчиков преступления поименно.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, следственный комитет, ск рф, крокус сити, теракт, терроризм, террорист
Новости, Россия, Следственный комитет, СК РФ, Крокус Сити, теракт, терроризм, террорист

Следствие просит арестовать ещё одного фигуранта, который спонсировал проживание террористов "Крокуса"

17:33 01.04.2024 (обновлено: 17:36 01.04.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Следствие требует арестовать десятого фигуранта дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", который спонсировал проживание террористов в гостинице. Об этом 1 апреля сообщили в Следственном комитете России

"Следствие ходатайствует перед судом об аресте ещё одного фигуранта уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" – Якубджони Юсуфзоды", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что Юсуфзода за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги, которые были использованы для проживания террористов. Часть других средств была им перечислена одному из исполнителей уже после трагедии.
Как сообщило позже РИА Новости, Юсуфзода 25 марта был задержан за неповиновение полиции в Москве, а затем арестован на 12 суток.
Юсуфзоде предъявлено обвинение по статье террористический акт. Таким образом, сегодня под следствием находятся десять фигурантов по делу о "Крокусе".
По последним данным МЧС России, 22 марта в результате вооружённого нападения 144 человека погибли, 551 пострадал. Как ранее установили в СК РФ, действия обвиняемых в совершении теракта через мессенджер Телеграм координировал мужчина под псевдонимом. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин накануне акцентировал внимание на необходимости изучения связей каждого из фигурантов уголовного дела для установления всех организаторов и заказчиков преступления поименно.
Трагедия в Крокусе: украинский почерк
29 марта, 17:17
Теракт в "Крокус сити": украинский почерк, западный следРастёт число свидетельств участия украинских спецслужб в организации массового убийства мирных граждан в концертном зале "Крокус сити-холл" 22 марта. Террор давно взят на вооружение Киевом.
 
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