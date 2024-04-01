Жительницу Луцка посадили на 5 лет за помощь уклонистам
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
Жительница Луцка публиковала в сети информацию о местах выдачи повесток для службы в ВСУ и получила за это реальный срок. За "препятствование законной деятельности Вооружённых сил Украины" суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого госреестра судебных решений
Уточняется, что женщина с января была администратором Telegram-канала "Волынь погода", где публиковала места выдачи повесток в Луцке.
"(Осуждённая) вмешалась в законную деятельность и создала препятствия, преграды в деятельности ВСУ и других военных формирований, что привело к общественно-опасным последствиям в виде невыполнимости в полном объёме (...) мобилизационных мероприятий, установления мобилизационного ресурса государства, призыва, укомплектования ВСУ и других военных формирований в соответствии с Штатами военного положения", – говорится в приговоре.
Её срок мог бы быть и выше, но так как женщина во время суда признала свою вину, её приговорили только к пяти годам лишения свободы, с испытательным сроком в два года.
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