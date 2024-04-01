Жительницу Луцка посадили на 5 лет за помощь уклонистам - 01.04.2024 Украина.ру
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Жительницу Луцка посадили на 5 лет за помощь уклонистам
Жительницу Луцка посадили на 5 лет за помощь уклонистам - 01.04.2024 Украина.ру
Жительницу Луцка посадили на 5 лет за помощь уклонистам
Жительница Луцка публиковала в сети информацию о местах выдачи повесток для службы в ВСУ и получила за это реальный срок. За "препятствование законной деятельности Вооружённых сил Украины" суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого госреестра судебных решений
2024-04-01T18:49
2024-04-01T18:49
новости
луцк
вооруженные силы украины
мобилизация
всу
сво
повестка
суд
приговор
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Уточняется, что женщина с января была администратором Telegram-канала "Волынь погода", где публиковала места выдачи повесток в Луцке. "(Осуждённая) вмешалась в законную деятельность и создала препятствия, преграды в деятельности ВСУ и других военных формирований, что привело к общественно-опасным последствиям в виде невыполнимости в полном объёме (...) мобилизационных мероприятий, установления мобилизационного ресурса государства, призыва, укомплектования ВСУ и других военных формирований в соответствии с Штатами военного положения", – говорится в приговоре. Её срок мог бы быть и выше, но так как женщина во время суда признала свою вину, её приговорили только к пяти годам лишения свободы, с испытательным сроком в два года.Ранее на жительницу Харькова, призывающую не стрелять по Белгороду, на Украине завели уголовное дело.
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новости, луцк, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво, повестка, суд, приговор
Новости, Луцк, Вооруженные силы Украины, мобилизация, ВСУ, СВО, повестка, Суд, приговор

Жительницу Луцка посадили на 5 лет за помощь уклонистам

18:49 01.04.2024
 
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
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Жительница Луцка публиковала в сети информацию о местах выдачи повесток для службы в ВСУ и получила за это реальный срок. За "препятствование законной деятельности Вооружённых сил Украины" суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого госреестра судебных решений
Уточняется, что женщина с января была администратором Telegram-канала "Волынь погода", где публиковала места выдачи повесток в Луцке.
"(Осуждённая) вмешалась в законную деятельность и создала препятствия, преграды в деятельности ВСУ и других военных формирований, что привело к общественно-опасным последствиям в виде невыполнимости в полном объёме (...) мобилизационных мероприятий, установления мобилизационного ресурса государства, призыва, укомплектования ВСУ и других военных формирований в соответствии с Штатами военного положения", – говорится в приговоре.
Её срок мог бы быть и выше, но так как женщина во время суда признала свою вину, её приговорили только к пяти годам лишения свободы, с испытательным сроком в два года.
Ранее на жительницу Харькова, призывающую не стрелять по Белгороду, на Украине завели уголовное дело.
- РИА Новости, 1920, 09.02.2024
9 февраля, 05:28
Будут бунты и суды Линча. Украинские эксперты о мобилизации и о планах зеленой властиПосле поддержки депутатами Рады закона об усилении мобилизации в первом чтении в украинских пабликах перечисляют наиболее резонансные новшества: электронные повестки, электронные кабинеты, снижение призывного возраста, блокирование счетов уклонистов, отмена отсрочек для аспирантов и т. д.
 
НовостиЛуцкВооруженные силы УкраинымобилизацияВСУСВОповесткаСудприговор
 
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