https://ukraina.ru/20240401/1054243260.html

Жительницу Луцка посадили на 5 лет за помощь уклонистам

Жительницу Луцка посадили на 5 лет за помощь уклонистам - 01.04.2024 Украина.ру

Жительницу Луцка посадили на 5 лет за помощь уклонистам

Жительница Луцка публиковала в сети информацию о местах выдачи повесток для службы в ВСУ и получила за это реальный срок. За "препятствование законной деятельности Вооружённых сил Украины" суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого госреестра судебных решений

2024-04-01T18:49

2024-04-01T18:49

2024-04-01T18:49

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Уточняется, что женщина с января была администратором Telegram-канала "Волынь погода", где публиковала места выдачи повесток в Луцке. "(Осуждённая) вмешалась в законную деятельность и создала препятствия, преграды в деятельности ВСУ и других военных формирований, что привело к общественно-опасным последствиям в виде невыполнимости в полном объёме (...) мобилизационных мероприятий, установления мобилизационного ресурса государства, призыва, укомплектования ВСУ и других военных формирований в соответствии с Штатами военного положения", – говорится в приговоре. Её срок мог бы быть и выше, но так как женщина во время суда признала свою вину, её приговорили только к пяти годам лишения свободы, с испытательным сроком в два года.Ранее на жительницу Харькова, призывающую не стрелять по Белгороду, на Украине завели уголовное дело.

https://ukraina.ru/20240209/1053172280.html

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новости, луцк, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво, повестка, суд, приговор