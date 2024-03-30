На жительницу Харькова, призывающую не стрелять по Белгороду, на Украине завели уголовное дело - 30.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240330/1054204848.html
На жительницу Харькова, призывающую не стрелять по Белгороду, на Украине завели уголовное дело
На жительницу Харькова, призывающую не стрелять по Белгороду, на Украине завели уголовное дело - 30.03.2024 Украина.ру
На жительницу Харькова, призывающую не стрелять по Белгороду, на Украине завели уголовное дело
На жительницу Харькова, которая публично высказывалась в поддержку России, на Украине завели уголовное дело. Об этом 30 марта сообщила украинская Национальная полиция
2024-03-30T13:39
2024-03-30T13:39
новости
украина
харьков
россия
белгород
обстрелы
уголовное дело
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0f/1053320076_0:541:2679:2048_1920x0_80_0_0_6f742f9971f792760610ac14ad7c2d4e.jpg
В эфире одного из местных телеканалов 59-летняя харьковчанка, проживающая в доме, в который прилетел российский снаряд, обвинила украинские власти в обстрелах Белгорода. По ее словам, удары по Харькову – это ответ России на обстрел территории РФ."А не надо радоваться и кидать туда тоже... Я считаю, с соседями надо жить дружно", - заявила женщина на видео.В сообщении Национальной полиции Украины отмечается, что "во время интервью с журналистами харьковчанка отрицала вооруженную агрессию Российской Федерации, высказывалась в поддержку вторжения на территорию Украины и оккупацию части территории государства, а также осуждала действия украинской власти".Пророссийскую позицию фигурантки подтвердили свидетели. Они сообщили, что конфликтуют с ней на этой почве. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье "коллаборационная деятельность".
https://ukraina.ru/20240328/1054160186.html
украина
харьков
россия
белгород
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0f/1053320076_0:39:2679:2048_1920x0_80_0_0_b105635e530ebe7c0eda09268abaa858.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, харьков, россия, белгород, обстрелы, уголовное дело
Новости, Украина, Харьков, Россия, Белгород, обстрелы, уголовное дело

На жительницу Харькова, призывающую не стрелять по Белгороду, на Украине завели уголовное дело

13:39 30.03.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли Белгород
ВСУ обстреляли Белгород - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Читать в
На жительницу Харькова, которая публично высказывалась в поддержку России, на Украине завели уголовное дело. Об этом 30 марта сообщила украинская Национальная полиция
В эфире одного из местных телеканалов 59-летняя харьковчанка, проживающая в доме, в который прилетел российский снаряд, обвинила украинские власти в обстрелах Белгорода. По ее словам, удары по Харькову – это ответ России на обстрел территории РФ.
"А не надо радоваться и кидать туда тоже... Я считаю, с соседями надо жить дружно", - заявила женщина на видео.
В сообщении Национальной полиции Украины отмечается, что "во время интервью с журналистами харьковчанка отрицала вооруженную агрессию Российской Федерации, высказывалась в поддержку вторжения на территорию Украины и оккупацию части территории государства, а также осуждала действия украинской власти".
Пророссийскую позицию фигурантки подтвердили свидетели. Они сообщили, что конфликтуют с ней на этой почве. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье "коллаборационная деятельность".
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
28 марта, 07:51
В Харькове, Днепропетровске и подконтрольном Киеву Запорожье раздались взрывы — СМИУкраинские СМИ информировали о взрывах в Харькове
 
НовостиУкраинаХарьковРоссияБелгородобстрелыуголовное дело
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:05Бастрыкин проверил работу специалистов, которые расследуют обстоятельства теракта в "Крокусе"
18:48В Амстердаме более тысячи человек вышли на митинг против поставок оружия ВСУ
18:42Угроза железной дороге, удар по энергетике. Итоги 31 марта на Украине
18:24В ФРГ заявили о неспособности противостоять киберугрозам
18:24Судить или убить
17:54ВСУ не могут противостоять российским планирующим бомбам КАБ - Forbes
17:34В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина
17:18Главред украинского СМИ обвинил Сырского во лжи об успехах ВСУ
17:11Эти увольнения напоминают шасси афганского самолета: новые перестановки в команде Зеленского
16:51Крупнейшая украинская сеть книжных магазинов выпустила мемуары союзника Гитлера
16:27Буданов* прокомментировал строительство дороги через новые регионы РФ – серьёзная проблема
16:10Пророссийскую сеть влияния, действующую под руководством Медведчука, раскрыли в ЕС – СМИ
16:00Коммунист, сионист, "простой как облако" художник Марк Шагал
15:41В Раде горюют по несостоявшимся президентским выборам и ругают нынешнюю украинскую власть
15:24Почему Patriot уже не помогут ВСУ и в чём единственная надежда Запада на Украине - Ищенко
15:14Слуги без народа. Кто и как бежит с Украины
15:05Буданов* пугает украинцев российскими "Калибрами" и анонсирует новые удары по энергообъектам
14:40Папа римский призвал РФ и Украину к обмену пленными по формуле "всех на всех"
14:25"Попросили убраться из центра Киева". Украинские эксперты о панических настроениях иностранцев
14:14ВСУ только за сутки потеряли до 760 военнослужащих на основных направлениях СВО
Лента новостейМолния