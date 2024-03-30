https://ukraina.ru/20240330/1054204848.html
На жительницу Харькова, призывающую не стрелять по Белгороду, на Украине завели уголовное дело
На жительницу Харькова, призывающую не стрелять по Белгороду, на Украине завели уголовное дело - 30.03.2024 Украина.ру
На жительницу Харькова, призывающую не стрелять по Белгороду, на Украине завели уголовное дело
На жительницу Харькова, которая публично высказывалась в поддержку России, на Украине завели уголовное дело. Об этом 30 марта сообщила украинская Национальная полиция
2024-03-30T13:39
2024-03-30T13:39
2024-03-30T13:39
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обстрелы
уголовное дело
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В эфире одного из местных телеканалов 59-летняя харьковчанка, проживающая в доме, в который прилетел российский снаряд, обвинила украинские власти в обстрелах Белгорода. По ее словам, удары по Харькову – это ответ России на обстрел территории РФ."А не надо радоваться и кидать туда тоже... Я считаю, с соседями надо жить дружно", - заявила женщина на видео.В сообщении Национальной полиции Украины отмечается, что "во время интервью с журналистами харьковчанка отрицала вооруженную агрессию Российской Федерации, высказывалась в поддержку вторжения на территорию Украины и оккупацию части территории государства, а также осуждала действия украинской власти".Пророссийскую позицию фигурантки подтвердили свидетели. Они сообщили, что конфликтуют с ней на этой почве. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье "коллаборационная деятельность".
https://ukraina.ru/20240328/1054160186.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, харьков, россия, белгород, обстрелы, уголовное дело
Новости, Украина, Харьков, Россия, Белгород, обстрелы, уголовное дело
На жительницу Харькова, призывающую не стрелять по Белгороду, на Украине завели уголовное дело
На жительницу Харькова, которая публично высказывалась в поддержку России, на Украине завели уголовное дело. Об этом 30 марта сообщила украинская Национальная полиция
В эфире одного из местных телеканалов 59-летняя харьковчанка, проживающая в доме, в который прилетел российский снаряд, обвинила украинские власти в обстрелах Белгорода. По ее словам, удары по Харькову – это ответ России на обстрел территории РФ.
"А не надо радоваться и кидать туда тоже... Я считаю, с соседями надо жить дружно", - заявила женщина на видео.
В сообщении Национальной полиции Украины отмечается, что "во время интервью с журналистами харьковчанка отрицала вооруженную агрессию Российской Федерации, высказывалась в поддержку вторжения на территорию Украины и оккупацию части территории государства, а также осуждала действия украинской власти".
Пророссийскую позицию фигурантки подтвердили свидетели. Они сообщили, что конфликтуют с ней на этой почве. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье "коллаборационная деятельность".