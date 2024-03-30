https://ukraina.ru/20240330/1054204848.html

На жительницу Харькова, призывающую не стрелять по Белгороду, на Украине завели уголовное дело

На жительницу Харькова, призывающую не стрелять по Белгороду, на Украине завели уголовное дело - 30.03.2024 Украина.ру

На жительницу Харькова, призывающую не стрелять по Белгороду, на Украине завели уголовное дело

На жительницу Харькова, которая публично высказывалась в поддержку России, на Украине завели уголовное дело. Об этом 30 марта сообщила украинская Национальная полиция

2024-03-30T13:39

2024-03-30T13:39

2024-03-30T13:39

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В эфире одного из местных телеканалов 59-летняя харьковчанка, проживающая в доме, в который прилетел российский снаряд, обвинила украинские власти в обстрелах Белгорода. По ее словам, удары по Харькову – это ответ России на обстрел территории РФ."А не надо радоваться и кидать туда тоже... Я считаю, с соседями надо жить дружно", - заявила женщина на видео.В сообщении Национальной полиции Украины отмечается, что "во время интервью с журналистами харьковчанка отрицала вооруженную агрессию Российской Федерации, высказывалась в поддержку вторжения на территорию Украины и оккупацию части территории государства, а также осуждала действия украинской власти".Пророссийскую позицию фигурантки подтвердили свидетели. Они сообщили, что конфликтуют с ней на этой почве. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье "коллаборационная деятельность".

https://ukraina.ru/20240328/1054160186.html

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новости, украина, харьков, россия, белгород, обстрелы, уголовное дело