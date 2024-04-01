ВС РФ поразили аэропорт Лозоватка в Кривом Роге
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ истребители самолет
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Взрывы с повторной детонацией были слышны в родном городе украинского президента. Там российские войска нанесли удар по аэропорту Лозоватка, с которого ранее взлетала авиация Воздушных сил Украины, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Днепропетровской области
"В 16.45 по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге нанесли удар, агентура сообщает о взрыве с повторной детонацией. В течение дня подполье фиксировало там активность ВВС Украины, были замечены несколько полётов самолётов и вертолётов", - рассказал он журналистам РИА Новости.
Тем временем, на Украине сообщают о том, что система ПВО успешно сбила российскую ракету над Криворожским районом.
Ранее Министерство обороны России информировало о том, что армия РФ нанесла групповой удар по энергообъектам Украины. Все цели достигнуты, объекты поражены.
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