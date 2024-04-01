ВС РФ поразили аэропорт Лозоватка в Кривом Роге - 01.04.2024 Украина.ру
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ВС РФ поразили аэропорт Лозоватка в Кривом Роге
ВС РФ поразили аэропорт Лозоватка в Кривом Роге - 01.04.2024 Украина.ру
ВС РФ поразили аэропорт Лозоватка в Кривом Роге
Взрывы с повторной детонацией были слышны в родном городе украинского президента. Там российские войска нанесли удар по аэропорту Лозоватка, с которого ранее взлетала авиация Воздушных сил Украины, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Днепропетровской области
2024-04-01T18:14
2024-04-01T18:14
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Тем временем, на Украине сообщают о том, что система ПВО успешно сбила российскую ракету над Криворожским районом.Ранее Министерство обороны России информировало о том, что армия РФ нанесла групповой удар по энергообъектам Украины. Все цели достигнуты, объекты поражены.
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новости, россия, кривой рог, украина, сво, всу, самолет, ввс украины
Новости, Россия, Кривой Рог, Украина, СВО, ВСУ, самолет, ВВС Украины

ВС РФ поразили аэропорт Лозоватка в Кривом Роге

18:14 01.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ истребители самолет
ВСУ истребители самолет - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Читать в
Взрывы с повторной детонацией были слышны в родном городе украинского президента. Там российские войска нанесли удар по аэропорту Лозоватка, с которого ранее взлетала авиация Воздушных сил Украины, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Днепропетровской области

"В 16.45 по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге нанесли удар, агентура сообщает о взрыве с повторной детонацией. В течение дня подполье фиксировало там активность ВВС Украины, были замечены несколько полётов самолётов и вертолётов", - рассказал он журналистам РИА Новости.

Тем временем, на Украине сообщают о том, что система ПВО успешно сбила российскую ракету над Криворожским районом.
Ранее Министерство обороны России информировало о том, что армия РФ нанесла групповой удар по энергообъектам Украины. Все цели достигнуты, объекты поражены.
Разведчики Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
15 марта, 03:20
Агентурная разведка: эксперт объяснил, почему на Украине мало партизан, но зато хорошо работает подпольеКлассическое партизанское движение с открытыми силовыми выступлениями всегда было ближе к Белоруссии, где расположены густые леса. На Украине с партизанами было похуже, потому что в степях прятаться сложнее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
 
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