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Российская армия нанесла групповой удар по энергообъектам Украины

Российская армия нанесла групповой удар по энергообъектам Украины - 31.03.2024 Украина.ру

Российская армия нанесла групповой удар по энергообъектам Украины

Вооруженные силы России атаковали несколько энергетических объектов на Украине высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами. Об этом 31 марта сообщили в Минобороны РФ

2024-03-31T13:55

2024-03-31T13:55

2024-03-31T13:55

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Уточняется, что все цели удара достигнуты, объекты поражены. По данным ведомства, российская армия нарушила работу предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов для украинской армии. Помимо этого, ВКС РФ нанесли удар по аэродрому Вознесенск в Николаевской области, где уничтожили три самолёта Су-25 воздушных сил Украины. Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки ВКС России без света и воды остались сразу несколько районов Одессы и области. Отключения электроэнергии продолжают также действовать в Харьковской области и в Кривом Роге.

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новости, россия, вкс, украина, сво