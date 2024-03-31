Российская армия нанесла групповой удар по энергообъектам Украины - 31.03.2024 Украина.ру
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Российская армия нанесла групповой удар по энергообъектам Украины
Российская армия нанесла групповой удар по энергообъектам Украины - 31.03.2024 Украина.ру
Российская армия нанесла групповой удар по энергообъектам Украины
Вооруженные силы России атаковали несколько энергетических объектов на Украине высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами. Об этом 31 марта сообщили в Минобороны РФ
2024-03-31T13:55
2024-03-31T13:55
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Уточняется, что все цели удара достигнуты, объекты поражены. По данным ведомства, российская армия нарушила работу предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов для&nbsp;украинской армии. Помимо этого, ВКС РФ нанесли удар по аэродрому Вознесенск в&nbsp;Николаевской области, где уничтожили три самолёта Су-25 воздушных сил Украины. Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки ВКС России без света и воды остались сразу несколько районов Одессы и области. Отключения электроэнергии продолжают также действовать в Харьковской области и в Кривом Роге.
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Новости, Россия, ВКС, Украина, СВО

Российская армия нанесла групповой удар по энергообъектам Украины

13:55 31.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Вооруженные силы России атаковали несколько энергетических объектов на Украине высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами. Об этом 31 марта сообщили в Минобороны РФ

"Воздушно-космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины", — говорится в сводке.

Уточняется, что все цели удара достигнуты, объекты поражены.
По данным ведомства, российская армия нарушила работу предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов для украинской армии.
Помимо этого, ВКС РФ нанесли удар по аэродрому Вознесенск в Николаевской области, где уничтожили три самолёта Су-25 воздушных сил Украины.
Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки ВКС России без света и воды остались сразу несколько районов Одессы и области. Отключения электроэнергии продолжают также действовать в Харьковской области и в Кривом Роге.
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
29 марта, 15:49
Русские ракеты продолжают уничтожать украинскую энергетикуРовно неделя прошла с масштабного удара российской армии по энергосистеме Украины. В эти дни ВС РФ продолжают точечно поражать объекты украинской инфраструктуры
 
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