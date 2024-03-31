Российская армия нанесла групповой удар по энергообъектам Украины
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Вооруженные силы России атаковали несколько энергетических объектов на Украине высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами. Об этом 31 марта сообщили в Минобороны РФ
"Воздушно-космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины", — говорится в сводке.
Уточняется, что все цели удара достигнуты, объекты поражены.
По данным ведомства, российская армия нарушила работу предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов для украинской армии.
Помимо этого, ВКС РФ нанесли удар по аэродрому Вознесенск в Николаевской области, где уничтожили три самолёта Су-25 воздушных сил Украины.
Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки ВКС России без света и воды остались сразу несколько районов Одессы и области. Отключения электроэнергии продолжают также действовать в Харьковской области и в Кривом Роге.