Бастрыкин проверил работу специалистов, которые расследуют обстоятельства теракта в "Крокусе" - 31.03.2024 Украина.ру
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Бастрыкин проверил работу специалистов, которые расследуют обстоятельства теракта в "Крокусе"
Бастрыкин проверил работу специалистов, которые расследуют обстоятельства теракта в "Крокусе" - 31.03.2024 Украина.ру
Бастрыкин проверил работу специалистов, которые расследуют обстоятельства теракта в "Крокусе"
В воскресенье, 31 марта, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проверил работу следователей, криминалистов и экспертов, работающих над расследованием теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в СК РФ
2024-03-31T19:05
2024-03-31T19:06
новости
подмосковье
александр бастрыкин
ск рф
россия
следственный комитет
теракт
терроризм
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Уточняется, что Бастрыкину были представлены доклады в рамках работы по разным направлениям, в том числе, экспертному и криминалистическому сопровождению следствия. Глава Следкома поручил продолжить сбор и анализ доказательств, акцентировав внимание на необходимости изучения связей каждого из фигурантов уголовного дела для установления всех организаторов и заказчиков преступления поименно. Кроме этого, Бастрыкину доложили о том, что сейчас продолжается процесс признания посетителей "Крокуса" потерпевшими, а также выдачи их вещей и транспортных средств.Расследование уголовного дела о теракте, который произошёл 22 марта в Подмосковье, продолжается. По последним данным МЧС России, в результате вооружённого нападения 144 человека погибли, 551 пострадал. Как ранее установили в СК РФ, действия обвиняемых в совершении теракта через мессенджер Телеграм координировал мужчина под псевдонимом. Ранее в этот же день директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников сообщал, что российским спецслужбам известно, кто является организаторами террористических акций в РФ, есть информация и о тех, кто только намеревался совершить преступления.
https://ukraina.ru/20240329/1054197890.html
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новости, подмосковье, александр бастрыкин, ск рф, россия, следственный комитет, теракт, терроризм
Новости, Подмосковье, Александр Бастрыкин, СК РФ, Россия, Следственный комитет, теракт, терроризм

Бастрыкин проверил работу специалистов, которые расследуют обстоятельства теракта в "Крокусе"

19:05 31.03.2024 (обновлено: 19:06 31.03.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии Следственного комитета РФ
Заседание коллегии Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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В воскресенье, 31 марта, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проверил работу следователей, криминалистов и экспертов, работающих над расследованием теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в СК РФ

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин продолжает лично координировать и контролировать работу следственной группы по расследованию уголовного дела о террористическом акте в Московской области", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Бастрыкину были представлены доклады в рамках работы по разным направлениям, в том числе, экспертному и криминалистическому сопровождению следствия.
Глава Следкома поручил продолжить сбор и анализ доказательств, акцентировав внимание на необходимости изучения связей каждого из фигурантов уголовного дела для установления всех организаторов и заказчиков преступления поименно.
Кроме этого, Бастрыкину доложили о том, что сейчас продолжается процесс признания посетителей "Крокуса" потерпевшими, а также выдачи их вещей и транспортных средств.
Трагедия в Крокусе: украинский почерк
29 марта, 17:17
Теракт в "Крокус сити": украинский почерк, западный следРастёт число свидетельств участия украинских спецслужб в организации массового убийства мирных граждан в концертном зале "Крокус сити-холл" 22 марта. Террор давно взят на вооружение Киевом.
"Посетители "Крокус Сити Холла", а также другие неравнодушные граждане, выполняя свой гражданский долг, обращаются в ведомство, сообщая важную информацию, которая, по их мнению, может иметь значение для следствия", – добавили в СК.
Расследование уголовного дела о теракте, который произошёл 22 марта в Подмосковье, продолжается.
По последним данным МЧС России, в результате вооружённого нападения 144 человека погибли, 551 пострадал. Как ранее установили в СК РФ, действия обвиняемых в совершении теракта через мессенджер Телеграм координировал мужчина под псевдонимом.
Ранее в этот же день директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников сообщал, что российским спецслужбам известно, кто является организаторами террористических акций в РФ, есть информация и о тех, кто только намеревался совершить преступления.
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
29 марта, 03:10
"От возмездия не уйдет никто": эксперт объяснил, как после "Крокуса" мир шагнул в международную анархиюТрагедия в концертном комплексе перевела весь мир на следующий этап развития. Мировое сообщество официально вступило в период "международной анархии", где каждый действует на свой страх и риск. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
 
НовостиПодмосковьеАлександр БастрыкинСК РФРоссияСледственный комитеттеракттерроризм
 
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