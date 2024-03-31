https://ukraina.ru/20240331/1054220320.html

Бастрыкин проверил работу специалистов, которые расследуют обстоятельства теракта в "Крокусе"

Бастрыкин проверил работу специалистов, которые расследуют обстоятельства теракта в "Крокусе" - 31.03.2024 Украина.ру

Бастрыкин проверил работу специалистов, которые расследуют обстоятельства теракта в "Крокусе"

В воскресенье, 31 марта, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проверил работу следователей, криминалистов и экспертов, работающих над расследованием теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в СК РФ

2024-03-31T19:05

2024-03-31T19:05

2024-03-31T19:06

новости

подмосковье

александр бастрыкин

ск рф

россия

следственный комитет

теракт

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103254/76/1032547663_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_7a4a98e8de92633b2b278fb62230b5d4.jpg

Уточняется, что Бастрыкину были представлены доклады в рамках работы по разным направлениям, в том числе, экспертному и криминалистическому сопровождению следствия. Глава Следкома поручил продолжить сбор и анализ доказательств, акцентировав внимание на необходимости изучения связей каждого из фигурантов уголовного дела для установления всех организаторов и заказчиков преступления поименно. Кроме этого, Бастрыкину доложили о том, что сейчас продолжается процесс признания посетителей "Крокуса" потерпевшими, а также выдачи их вещей и транспортных средств.Расследование уголовного дела о теракте, который произошёл 22 марта в Подмосковье, продолжается. По последним данным МЧС России, в результате вооружённого нападения 144 человека погибли, 551 пострадал. Как ранее установили в СК РФ, действия обвиняемых в совершении теракта через мессенджер Телеграм координировал мужчина под псевдонимом. Ранее в этот же день директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников сообщал, что российским спецслужбам известно, кто является организаторами террористических акций в РФ, есть информация и о тех, кто только намеревался совершить преступления.

https://ukraina.ru/20240329/1054197890.html

https://ukraina.ru/20240329/1054170683.html

подмосковье

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, подмосковье, александр бастрыкин, ск рф, россия, следственный комитет, теракт, терроризм