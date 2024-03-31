Бастрыкин проверил работу специалистов, которые расследуют обстоятельства теракта в "Крокусе"
19:05 31.03.2024 (обновлено: 19:06 31.03.2024)
В воскресенье, 31 марта, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проверил работу следователей, криминалистов и экспертов, работающих над расследованием теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в СК РФ
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин продолжает лично координировать и контролировать работу следственной группы по расследованию уголовного дела о террористическом акте в Московской области", – говорится в сообщении.
Уточняется, что Бастрыкину были представлены доклады в рамках работы по разным направлениям, в том числе, экспертному и криминалистическому сопровождению следствия.
Глава Следкома поручил продолжить сбор и анализ доказательств, акцентировав внимание на необходимости изучения связей каждого из фигурантов уголовного дела для установления всех организаторов и заказчиков преступления поименно.
Кроме этого, Бастрыкину доложили о том, что сейчас продолжается процесс признания посетителей "Крокуса" потерпевшими, а также выдачи их вещей и транспортных средств.
"Посетители "Крокус Сити Холла", а также другие неравнодушные граждане, выполняя свой гражданский долг, обращаются в ведомство, сообщая важную информацию, которая, по их мнению, может иметь значение для следствия", – добавили в СК.
Расследование уголовного дела о теракте, который произошёл 22 марта в Подмосковье, продолжается.
По последним данным МЧС России, в результате вооружённого нападения 144 человека погибли, 551 пострадал. Как ранее установили в СК РФ, действия обвиняемых в совершении теракта через мессенджер Телеграм координировал мужчина под псевдонимом.
Ранее в этот же день директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников сообщал, что российским спецслужбам известно, кто является организаторами террористических акций в РФ, есть информация и о тех, кто только намеревался совершить преступления.
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