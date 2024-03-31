Спецслужбам известны организаторы террористических акций в РФ – глава ФСБ - 31.03.2024 Украина.ру
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Спецслужбам известны организаторы террористических акций в РФ – глава ФСБ
Спецслужбам известны организаторы террористических акций в РФ – глава ФСБ - 31.03.2024 Украина.ру
Спецслужбам известны организаторы террористических акций в РФ – глава ФСБ
Российским спецслужбам известно, кто является организаторами террористических акций в России, есть информация и о тех, кто только намеревался совершить преступления, заявил 31 марта директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников
2024-03-31T12:50
2024-03-31T12:50
новости
александр бортников
фсб
россия
терроризм
теракт
крокус сити
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В интервью журналисту Павлу Зарубину глава ведомства сказал, что сегодня в стране проводится большая работа по выявлению террористов. Он указал на то, что проблемы, в частности, возникли и существуют из-за обострения событий на Украине. "Есть те, кто ушёл и организовал боевые подразделения, есть те, кто намеревался это сделать. Во всяком случае, все правоохранительные органы и спецслужбы страны этим активно занимаются. (...) Мы знаем, кто является организаторами подготовки проведения акции на нашей территории, будем делать всё необходимое для того, чтобы найти этих негодяев и наказать", – сказал Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину. Ранее директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников сообщал, что показания, которые дали задержанные по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", свидетельствуют о причастности Украины.
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новости, александр бортников, фсб, россия, терроризм, теракт, крокус сити
Новости, Александр Бортников, ФСБ, Россия, терроризм, теракт, Крокус Сити

Спецслужбам известны организаторы террористических акций в РФ – глава ФСБ

12:50 31.03.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкVII Московская конференция по международной безопасности. День первый
VII Московская конференция по международной безопасности. День первый - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Российским спецслужбам известно, кто является организаторами террористических акций в России, есть информация и о тех, кто только намеревался совершить преступления, заявил 31 марта директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников
В интервью журналисту Павлу Зарубину глава ведомства сказал, что сегодня в стране проводится большая работа по выявлению террористов. Он указал на то, что проблемы, в частности, возникли и существуют из-за обострения событий на Украине.
"Есть те, кто ушёл и организовал боевые подразделения, есть те, кто намеревался это сделать. Во всяком случае, все правоохранительные органы и спецслужбы страны этим активно занимаются. (...) Мы знаем, кто является организаторами подготовки проведения акции на нашей территории, будем делать всё необходимое для того, чтобы найти этих негодяев и наказать", – сказал Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Ранее директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников сообщал, что показания, которые дали задержанные по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", свидетельствуют о причастности Украины.
Кирилл Буданов поздравляет с Днём военной разведки - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
28 марта, 23:28
ГУР отрицает причастность к ударам по РФ – Буданов* начал пятиться назад после заявления о нём ФСБ РоссииУкраинская разведка не имеет никакого отношения к ударам по объектам в России, потому что "это непрофессионально и неправильно". Об этом 28 марта заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов*, передаёт Zaxid.net
 
НовостиАлександр БортниковФСБРоссиятерроризмтерактКрокус Сити
 
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