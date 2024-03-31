Спецслужбам известны организаторы террористических акций в РФ – глава ФСБ
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкVII Московская конференция по международной безопасности. День первый
Российским спецслужбам известно, кто является организаторами террористических акций в России, есть информация и о тех, кто только намеревался совершить преступления, заявил 31 марта директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников
В интервью журналисту Павлу Зарубину глава ведомства сказал, что сегодня в стране проводится большая работа по выявлению террористов. Он указал на то, что проблемы, в частности, возникли и существуют из-за обострения событий на Украине.
"Есть те, кто ушёл и организовал боевые подразделения, есть те, кто намеревался это сделать. Во всяком случае, все правоохранительные органы и спецслужбы страны этим активно занимаются. (...) Мы знаем, кто является организаторами подготовки проведения акции на нашей территории, будем делать всё необходимое для того, чтобы найти этих негодяев и наказать", – сказал Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Ранее директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников сообщал, что показания, которые дали задержанные по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", свидетельствуют о причастности Украины.
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