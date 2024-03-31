ВСУ не могут противостоять российским планирующим бомбам КАБ - Forbes - 31.03.2024 Украина.ру
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ВСУ не могут противостоять российским планирующим бомбам КАБ - Forbes
ВСУ не могут противостоять российским планирующим бомбам КАБ - Forbes - 31.03.2024 Украина.ру
ВСУ не могут противостоять российским планирующим бомбам КАБ - Forbes
Публицист журнала Forbes Дэвид Экс назвал планирующие бомбы КАБ, состоящие на вооружении ВС РФ, "чудо-оружием" и указал на то, что они стали настоящей катастрофой для украинских подразделений. Успех российской армии в Авдеевке был связан с большим количеством использования КАБов, считает он
2024-03-31T17:54
2024-03-31T17:54
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вооруженные силы украины
forbes
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авдеевка
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сво
спецоперация
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Так, несколько сотен таких бомб обратили ВСУ в бегство из Авдеевки – города, который был одним из главных опорных пунктов армии Киева на востоке Украины. По словам одного из военнослужащих, отступавшего из населённого пункта, после использования ВС России КАБ, на месте стоявшего ранее здания остаётся только воронка. Публицист журнала отмечает, что в распоряжении Киева находится три батареи американских зенитных комплексов Patriot – это примерно тридцать пусковых установок, которых недостаточно для защиты от российских ракет. Вместе с тем, поставки в ВСУ истребителей F-16 смогут немного улучшить для ВСУ обстановку на фронте, однако пройдет время, прежде чем самолётов будет достаточно, чтобы "что-то изменить". В середине марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что на предприятиях оборонной промышленности России произошли серьёзные изменения. В частности, объёмы производства увеличились в 2,5 раза.
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новости, россия, киев, вооруженные силы украины, forbes, сергей шойгу, авдеевка, f-16, сво, спецоперация, всу, бомба
Новости, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Forbes, Сергей Шойгу, Авдеевка, F-16, СВО, Спецоперация, ВСУ, бомба

ВСУ не могут противостоять российским планирующим бомбам КАБ - Forbes

17:54 31.03.2024
 
© Минобороны РФ скриншот видео
© Минобороны РФ скриншот видео
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Публицист журнала Forbes Дэвид Экс назвал планирующие бомбы КАБ, состоящие на вооружении ВС РФ, "чудо-оружием" и указал на то, что они стали настоящей катастрофой для украинских подразделений. Успех российской армии в Авдеевке был связан с большим количеством использования КАБов, считает он
"Планирующие бомбы КАБ – "чудо-оружие" русских. Конечно, у ВСУ есть и другие проблемы, в частности, острая нехватка артиллерийских боеприпасов, (...) но КАБ стали последней каплей", – сказано в статье.
Так, несколько сотен таких бомб обратили ВСУ в бегство из Авдеевки – города, который был одним из главных опорных пунктов армии Киева на востоке Украины.
По словам одного из военнослужащих, отступавшего из населённого пункта, после использования ВС России КАБ, на месте стоявшего ранее здания остаётся только воронка.
Публицист журнала отмечает, что в распоряжении Киева находится три батареи американских зенитных комплексов Patriot – это примерно тридцать пусковых установок, которых недостаточно для защиты от российских ракет.
Вместе с тем, поставки в ВСУ истребителей F-16 смогут немного улучшить для ВСУ обстановку на фронте, однако пройдет время, прежде чем самолётов будет достаточно, чтобы "что-то изменить".
В середине марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что на предприятиях оборонной промышленности России произошли серьёзные изменения. В частности, объёмы производства увеличились в 2,5 раза.
- РИА Новости, 1920, 22.03.2024
22 марта, 03:50
Военный эксперт сообщил, как мощнейшая бомба с УМПК уничтожила командный пункт пехоты ВСУ под КупянскомОтечественные боеприпасы великолепны тем, что при своей простоте и дешевизне они добиваются наибольшего результата. Большие скопления пехоты противника – это их любимая цель. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
 
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