ВСУ не могут противостоять российским планирующим бомбам КАБ - Forbes
© Минобороны РФ скриншот видео
© Минобороны РФ скриншот видео
Публицист журнала Forbes Дэвид Экс назвал планирующие бомбы КАБ, состоящие на вооружении ВС РФ, "чудо-оружием" и указал на то, что они стали настоящей катастрофой для украинских подразделений. Успех российской армии в Авдеевке был связан с большим количеством использования КАБов, считает он
"Планирующие бомбы КАБ – "чудо-оружие" русских. Конечно, у ВСУ есть и другие проблемы, в частности, острая нехватка артиллерийских боеприпасов, (...) но КАБ стали последней каплей", – сказано в статье.
Так, несколько сотен таких бомб обратили ВСУ в бегство из Авдеевки – города, который был одним из главных опорных пунктов армии Киева на востоке Украины.
По словам одного из военнослужащих, отступавшего из населённого пункта, после использования ВС России КАБ, на месте стоявшего ранее здания остаётся только воронка.
Публицист журнала отмечает, что в распоряжении Киева находится три батареи американских зенитных комплексов Patriot – это примерно тридцать пусковых установок, которых недостаточно для защиты от российских ракет.
Вместе с тем, поставки в ВСУ истребителей F-16 смогут немного улучшить для ВСУ обстановку на фронте, однако пройдет время, прежде чем самолётов будет достаточно, чтобы "что-то изменить".
В середине марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что на предприятиях оборонной промышленности России произошли серьёзные изменения. В частности, объёмы производства увеличились в 2,5 раза.
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