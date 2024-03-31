Буданов* пугает украинцев российскими "Калибрами" и анонсирует новые удары по энергообъектам
© pravda.com.ua
© pravda.com.ua
Россия накопила достаточное количество крылатых ракет "Калибр", которые вскоре могут быть применены на Украине. Об этом в эфире национального телемарафона заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов*
"Калибры" накапливались весь этот период. Они абсолютно готовы к применению. (...) В ближайшее время, я думаю, мы снова увидим "Калибры", потому что количество Х-101 значительно сократилось. То есть сейчас они (прим. ред. - ВКС РФ) технически готовы к их применению. Пока флот накапливал свои ракеты, Воздушно-космические силы РФ использовали Х-101, – цитирует его "РБК-Украина".
Помимо этого, Буданов* сообщил, что российская армия может продолжить обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины, потому как после перерыва Россия накопила ресурсы.
При этом, ГУР "достоверно известно", сколько ракет имеется в арсенале ВС РФ.
"Сколько у них ракет, нам достоверно известно. То, что они больше года не наносили ударов по энергетике, позволило определённым образом им накопить определённое количество вооружения. К сожалению, у врага есть сейчас силы, чтобы продолжать свою работу", - заявил Буданов*.
Также глава ГУР подчеркнул, что Россия продолжает наращивать военное производство.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу докладывал об увеличении производства военной техники в 2,5 раза. Было отмечено расширение производственных мощностей страны, в том числе производства авиационных бомб ФАБ-500, ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.
*Признан в России экстремистом и террористом.
10 ноября 2023, 04:45Военный эксперт объяснил, как "Кинжалы" и "Калибры" защищают Крым и бьют по объектам ВВС УкраиныРакеты "Кинжал" являются практически неуязвимыми, потому что могут поражать цели со скоростью 9 махов. Носителями "Калибров" являются истребители МиГ-31, которые круглосуточно дежурят над Черным морем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин