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Буданов* пугает украинцев российскими "Калибрами" и анонсирует новые удары по энергообъектам

Буданов* пугает украинцев российскими "Калибрами" и анонсирует новые удары по энергообъектам - 31.03.2024 Украина.ру

Буданов* пугает украинцев российскими "Калибрами" и анонсирует новые удары по энергообъектам

Россия накопила достаточное количество крылатых ракет "Калибр", которые вскоре могут быть применены на Украине. Об этом в эфире национального телемарафона заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов*

2024-03-31T15:05

2024-03-31T15:05

2024-03-31T15:05

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"Калибры" накапливались весь этот период. Они абсолютно готовы к применению. (...) В ближайшее время, я думаю, мы снова увидим "Калибры", потому что количество Х-101 значительно сократилось. То есть сейчас они (прим. ред. - ВКС РФ) технически готовы к их применению. Пока флот накапливал свои ракеты, Воздушно-космические силы РФ использовали Х-101, – цитирует его "РБК-Украина". Помимо этого, Буданов* сообщил, что российская армия может продолжить обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины, потому как после перерыва Россия накопила ресурсы. При этом, ГУР "достоверно известно", сколько ракет имеется в арсенале ВС РФ. "Сколько у них ракет, нам достоверно известно. То, что они больше года не наносили ударов по энергетике, позволило определённым образом им накопить определённое количество вооружения. К сожалению, у врага есть сейчас силы, чтобы продолжать свою работу", - заявил Буданов*. Также глава ГУР подчеркнул, что Россия продолжает наращивать военное производство. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу докладывал об увеличении производства военной техники в 2,5 раза. Было отмечено расширение производственных мощностей страны, в том числе производства авиационных бомб ФАБ-500, ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000. *Признан в России экстремистом и террористом.

https://ukraina.ru/20231110/1050887574.html

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