Папа римский призвал РФ и Украину к обмену пленными по формуле "всех на всех" - 31.03.2024 Украина.ру
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Папа римский призвал РФ и Украину к обмену пленными по формуле "всех на всех"
Папа римский призвал РФ и Украину к обмену пленными по формуле "всех на всех" - 31.03.2024 Украина.ру
Папа римский призвал РФ и Украину к обмену пленными по формуле "всех на всех"
Ссылаясь на принципы международного права, папа римский Франциск призывал Москву и Киев провести всеобщий обмен всеми пленными по формуле "всех на всех". Об этом он заявил в традиционном пасхальном послании 31марта
2024-03-31T14:40
2024-03-31T14:40
новости
франциск (хорхе марио бергольо)
украина
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сво
спецоперация
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обмен
обмен пленными
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Помимо украинского конфликта, понтифик говорил о событиях на Ближнем Востоке. "Мои мысли прежде всего обращены к жертвам многих конфликтов, происходящих в мире, начиная с конфликтов в&nbsp;Израиле&nbsp;и&nbsp;Палестине, а также на Украине. Воскресший Христос да откроет путь мира для измученного населения этих регионов. Призывая к уважению принципов международного права, я надеюсь на всеобщий обмен всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех", – приводит его слова Vatican.news. Папа римский обратил внимание на то, что сектору Газа нужно больше гумпомощи, он также призвал к освобождению заложников и немедленному прекращению огня между израильтянами и палестинцами. Он подчеркнул, что боевые действия истощают гражданское население, а в особенности – детей. Война, по его словам, это всегда абсурд и поражение. Понтифик также вспомнил и событиях в Сирии, Ливане, Армении и Азербайджане, &nbsp;Гаити, в&nbsp;Мьянме,&nbsp;Судане, ДР Конго,&nbsp;Мозамбике&nbsp;и регионе Африканского рога. "Воскресший Христос да откроет путь надежды людям, которые в других частях мира страдают от насилия, конфликтов, отсутствия продовольственной безопасности, а также последствий изменения климата, и да дарует он утешение жертвам всех форм терроризма. Мы молимся за тех, кто погиб, и умоляем о покаянии и обращении виновных в таких преступлениях", - добавил папа. Ранее Франциск в интервью швейцарским СМИ предложил Украине найти в себе мужество для того, чтобы поднять белый флаг, что сразу расценили как капитуляцию. В частности, президент Украины Владимир Зеленский назвал слова папы римского о переговорах "виртуальным посредничеством".
https://ukraina.ru/20240123/1052844644.html
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новости, франциск (хорхе марио бергольо), украина, россия, сво, спецоперация, военнопленные, обмен, обмен пленными, всу, вс рф
Новости, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украина, Россия, СВО, Спецоперация, военнопленные, обмен, обмен пленными, ВСУ, ВС РФ

Папа римский призвал РФ и Украину к обмену пленными по формуле "всех на всех"

14:40 31.03.2024
 
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Ссылаясь на принципы международного права, папа римский Франциск призывал Москву и Киев провести всеобщий обмен всеми пленными по формуле "всех на всех". Об этом он заявил в традиционном пасхальном послании 31марта
Помимо украинского конфликта, понтифик говорил о событиях на Ближнем Востоке.
"Мои мысли прежде всего обращены к жертвам многих конфликтов, происходящих в мире, начиная с конфликтов в Израиле и Палестине, а также на Украине. Воскресший Христос да откроет путь мира для измученного населения этих регионов. Призывая к уважению принципов международного права, я надеюсь на всеобщий обмен всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех", – приводит его слова Vatican.news.
Папа римский обратил внимание на то, что сектору Газа нужно больше гумпомощи, он также призвал к освобождению заложников и немедленному прекращению огня между израильтянами и палестинцами.
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Он подчеркнул, что боевые действия истощают гражданское население, а в особенности – детей. Война, по его словам, это всегда абсурд и поражение.
Понтифик также вспомнил и событиях в Сирии, Ливане, Армении и Азербайджане,  Гаити, в Мьянме, Судане, ДР Конго, Мозамбике и регионе Африканского рога.
"Воскресший Христос да откроет путь надежды людям, которые в других частях мира страдают от насилия, конфликтов, отсутствия продовольственной безопасности, а также последствий изменения климата, и да дарует он утешение жертвам всех форм терроризма. Мы молимся за тех, кто погиб, и умоляем о покаянии и обращении виновных в таких преступлениях", - добавил папа.
Ранее Франциск в интервью швейцарским СМИ предложил Украине найти в себе мужество для того, чтобы поднять белый флаг, что сразу расценили как капитуляцию. В частности, президент Украины Владимир Зеленский назвал слова папы римского о переговорах "виртуальным посредничеством".
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