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Папа римский призвал РФ и Украину к обмену пленными по формуле "всех на всех"

Папа римский призвал РФ и Украину к обмену пленными по формуле "всех на всех" - 31.03.2024 Украина.ру

Папа римский призвал РФ и Украину к обмену пленными по формуле "всех на всех"

Ссылаясь на принципы международного права, папа римский Франциск призывал Москву и Киев провести всеобщий обмен всеми пленными по формуле "всех на всех". Об этом он заявил в традиционном пасхальном послании 31марта

2024-03-31T14:40

2024-03-31T14:40

2024-03-31T14:40

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Помимо украинского конфликта, понтифик говорил о событиях на Ближнем Востоке. "Мои мысли прежде всего обращены к жертвам многих конфликтов, происходящих в мире, начиная с конфликтов в Израиле и Палестине, а также на Украине. Воскресший Христос да откроет путь мира для измученного населения этих регионов. Призывая к уважению принципов международного права, я надеюсь на всеобщий обмен всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех", – приводит его слова Vatican.news. Папа римский обратил внимание на то, что сектору Газа нужно больше гумпомощи, он также призвал к освобождению заложников и немедленному прекращению огня между израильтянами и палестинцами. Он подчеркнул, что боевые действия истощают гражданское население, а в особенности – детей. Война, по его словам, это всегда абсурд и поражение. Понтифик также вспомнил и событиях в Сирии, Ливане, Армении и Азербайджане, Гаити, в Мьянме, Судане, ДР Конго, Мозамбике и регионе Африканского рога. "Воскресший Христос да откроет путь надежды людям, которые в других частях мира страдают от насилия, конфликтов, отсутствия продовольственной безопасности, а также последствий изменения климата, и да дарует он утешение жертвам всех форм терроризма. Мы молимся за тех, кто погиб, и умоляем о покаянии и обращении виновных в таких преступлениях", - добавил папа. Ранее Франциск в интервью швейцарским СМИ предложил Украине найти в себе мужество для того, чтобы поднять белый флаг, что сразу расценили как капитуляцию. В частности, президент Украины Владимир Зеленский назвал слова папы римского о переговорах "виртуальным посредничеством".

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новости, франциск (хорхе марио бергольо), украина, россия, сво, спецоперация, военнопленные, обмен, обмен пленными, всу, вс рф