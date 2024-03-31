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ВСУ только за сутки потеряли до 760 военнослужащих на основных направлениях СВО

ВСУ только за сутки потеряли до 760 военнослужащих на основных направлениях СВО - 31.03.2024 Украина.ру

ВСУ только за сутки потеряли до 760 военнослужащих на основных направлениях СВО

Командование ВСУ за одни сутки потеряло в боях до 760 военнослужащих на Купянском, Донецком, Авдеевском, Запорожском и Херсонском направлениях. Больше всего солдат погибло в боях под Донецком, сообщает Минобороны РФ

2024-03-31T14:14

2024-03-31T14:14

2024-03-31T14:14

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"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям (...) десантно-штурмовых бригад ВСУ (...) ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, пушку Д-44, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", а также два склада с артиллерийскими боеприпасами", – сказано в сводке ведомства. Столько же военнослужащих украинской армии осталось в полях на Авдеевском направлении. Там же противник потерял две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также станцию разведки и радиоэлектронной борьбы. Кроме этого, российские войска уничтожили украинский цех сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов. Российская ПВО за сутки успешно сбила 178 украинских беспилотников и 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Ранее Минобороны сообщало, что ВКС РФ нанесли групповой удар по энергообъектам Украины. Все цели поражены.

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