ВСУ только за сутки потеряли до 760 военнослужащих на основных направлениях СВО - 31.03.2024 Украина.ру
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ВСУ только за сутки потеряли до 760 военнослужащих на основных направлениях СВО
ВСУ только за сутки потеряли до 760 военнослужащих на основных направлениях СВО - 31.03.2024 Украина.ру
ВСУ только за сутки потеряли до 760 военнослужащих на основных направлениях СВО
Командование ВСУ за одни сутки потеряло в боях до 760 военнослужащих на Купянском, Донецком, Авдеевском, Запорожском и Херсонском направлениях. Больше всего солдат погибло в боях под Донецком, сообщает Минобороны РФ
2024-03-31T14:14
2024-03-31T14:14
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"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям (...) десантно-штурмовых бригад ВСУ (...) ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, пушку Д-44, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", а также два склада с артиллерийскими боеприпасами", – сказано в сводке ведомства. Столько же военнослужащих украинской армии осталось в полях на Авдеевском направлении. Там же противник потерял две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также станцию разведки и радиоэлектронной борьбы. Кроме этого, российские войска уничтожили украинский цех сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов. Российская ПВО за сутки успешно сбила 178 украинских беспилотников и 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Ранее Минобороны сообщало, что ВКС РФ нанесли групповой удар по энергообъектам Украины. Все цели поражены.
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новости, вооруженные силы украины, минобороны, вкс, россия, украина, сво, сводка
Новости, Вооруженные силы Украины, Минобороны, ВКС, Россия, Украина, СВО, сводка

ВСУ только за сутки потеряли до 760 военнослужащих на основных направлениях СВО

14:14 31.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Командование ВСУ за одни сутки потеряло в боях до 760 военнослужащих на Купянском, Донецком, Авдеевском, Запорожском и Херсонском направлениях. Больше всего солдат погибло в боях под Донецком, сообщает Минобороны РФ
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям (...) десантно-штурмовых бригад ВСУ (...) ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, пушку Д-44, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", а также два склада с артиллерийскими боеприпасами", – сказано в сводке ведомства.
Столько же военнослужащих украинской армии осталось в полях на Авдеевском направлении. Там же противник потерял две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также станцию разведки и радиоэлектронной борьбы. Кроме этого, российские войска уничтожили украинский цех сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.
Российская ПВО за сутки успешно сбила 178 украинских беспилотников и 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".
Ранее Минобороны сообщало, что ВКС РФ нанесли групповой удар по энергообъектам Украины. Все цели поражены.
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