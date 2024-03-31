"Попросили убраться из центра Киева". Украинские эксперты о панических настроениях иностранцев - 31.03.2024 Украина.ру
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"Попросили убраться из центра Киева". Украинские эксперты о панических настроениях иностранцев
"Попросили убраться из центра Киева". Украинские эксперты о панических настроениях иностранцев - 31.03.2024 Украина.ру
"Попросили убраться из центра Киева". Украинские эксперты о панических настроениях иностранцев
На Украине обсуждают проблемы на линии боевого соприкосновения и проблемы с мобилизацией, которые только нарастают. О неготовности ВСУ к новому крупному наступлению России Зеленский заявил в интервью. По его мнению, такого наступления можно ожидать уже в конце мая.
2024-03-31T14:25
2024-03-31T14:26
россия
украина
киев
владимир зеленский
михаил чаплыга
кость бондаренко
вооруженные силы украины
верховная рада
эксклюзив
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Зеленский говорил о том, что ВСУ нужны ракеты и артиллерия, пугал, что Россия на Украине не остановится и дальше последуют Казахстан, Прибалтика, Польша и половина Германии. Наблюдатели на Украине отмечают, что эти заявления, скорее всего, призваны побудить западных партнеров поскорее оказать помощь Киеву, иначе, мол, придется им воевать самим.Экс-депутат Верховной Рады Тарас Стецькив в эфире телеканала "НТА" заявил, что Россия может наступать, а Украина (киевский режим — Ред.) не готова к этому как с мобилизационной точки зрения, так и "в вопросе боеприпасов, в материально-техническом плане".О проблемах с мобилизацией заявил, в частности, заместитель начальника Ивано-Франковского областного военкомата Роман Боднар, причем заявил не голословно, а с конкретными цифрами. Он рассказал в интервью изданию "Западный курьер", что в области находятся в официальном розыске почти 40 тысяч лиц. Поэтому, сказал замначальника, не нужно удивляться, что кого-то сверяют по электронной базе и принудительно доставляют в ТЦК.А в Полтавском областном военкомате заявили, что обратились в полицию с просьбой доставить в их учреждение около 30 тысяч уклонистов.Покинувший страну украинский политолог-патриот (в комментариях его окрестили "канадским ухилянтом", т. е. "канадским уклонистом") Михаил Чаплыга удивился такой откровенности военкомов. Он напомнил, что на дебатах в Верховной Раде говорили о мобресурсе на Украине в три миллиона человек.Чаплыга подчеркнул в интервью журналисту Александру Шелесту*, что такая оценка мобресурса была бы верна только при численности населения страны в 39 миллионов, но на деле народонаселение, оставшееся на Украине — от 19 до 22 миллионов. Пусть даже 25 миллионов, но мобилизационный ресурс тогда составит в лучшем случае два миллиона человек. И из этих двух миллионов - полтора миллиона находятся в розыске? В таком случае ситуация для киевского режима действительно складывается серьезная.Серьезные угрозы существуют не только в сфере пополнения рядов ВСУ. Эксперт отметил, что, по его сведениям, некие "уважаемые заокеанские коллеги попросили до 18 апреля всех уважаемых других товарищей убраться… как минимум из центра Киева, а лучше из Киева вообще".По мнению Чаплыги, русские хотят Харьков взять в мешок, а по Киеву — "нехорошую играть игру". Эти и другие события могут произойти еще до 20 мая, когда под вопросом окажется легитимность Зеленского, и даже до 7 мая, предположил политолог.Обсуждают удары ВС РФ по объектам энергетики. Вполне возможно, это происходит в рамках подготовки к российскому наступлению, считает украинский политолог Кость Бондаренко. Он отметил в эфире интернет-канала "Да это так", что, вероятно, в Москве ставят задачу не просто провести наступление, но — провести молниеносное наступление.У России есть для этого силы, есть ресурсы, количество добровольцев в РФ больше, чем на Украине, сказал эксперт. Он тоже напомнил о цифрах, которые приводят военкомы и подчеркнул, что если экстраполировать эти данные на все регионы страны, то в таком случае получается, что на Украине около миллиона человек находятся в бегах."Таким образом фактически дают понять, посылая сигнал, что у Украины есть большие проблемы...", - прокомментировал Бондаренко выступления военкомов.Некоторые украинские политики и эксперты рассчитывают разрешить эти проблемы созданием проблем в России. Но надежны расшатать ситуацию внутри РФ никак не сбываются. Так, не удалось реализовать замысел устроителей теракта в Красногорске, считает украинский политолог Вадим Карасев. В эфире интернет-канала "Вышка" он заявил, что кто-то хотел этим терактом вызвать внутренние потрясения в России на межэтнической почве, но если это и возможно, то - "не при этой власти".Эксперт отметил, что в России действительно есть некая "проблема между национализмом и интернационализмом, или мультикультурализмом, между русским и россиянином". Устроители теракта как раз и указали российской власти на это "очень слабое и самое опасное место"."Это похлеще ядерной бомбы, все эти межэтнические и межрелигиозные дела. Потому что страна большая, сколько там религиозных культов, сколько радикальных исламистов", - пояснил Карасев. И добавил, что российские власти "теперь должны сделать выводы, скорректировать свою политику, не говоря уже о проблемах безопасности".В завершение стоит отметить некоторые изменения в риторике руководства киевского режима. Так, Зеленский в интервью CBS News впервые допустил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой могу начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. По его мнению, достаточно будет отбить то, что потеряли с 2022 года, и тогда российский лидер Владимир Путин "будет готов к диалогу".В Москве на это заявление Зеленского уже отреагировали. Как сказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации".Он подчеркнул, что у России "появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться".* признан иноагентом в РФ
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Сергей Зуев
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россия, украина, киев, владимир зеленский, михаил чаплыга, кость бондаренко, вооруженные силы украины, верховная рада, эксклюзив
Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Чаплыга, Кость Бондаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Эксклюзив

"Попросили убраться из центра Киева". Украинские эксперты о панических настроениях иностранцев

14:25 31.03.2024 (обновлено: 14:26 31.03.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник
 ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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На Украине обсуждают проблемы на линии боевого соприкосновения и проблемы с мобилизацией, которые только нарастают. О неготовности ВСУ к новому крупному наступлению России Зеленский заявил в интервью. По его мнению, такого наступления можно ожидать уже в конце мая.
Зеленский говорил о том, что ВСУ нужны ракеты и артиллерия, пугал, что Россия на Украине не остановится и дальше последуют Казахстан, Прибалтика, Польша и половина Германии. Наблюдатели на Украине отмечают, что эти заявления, скорее всего, призваны побудить западных партнеров поскорее оказать помощь Киеву, иначе, мол, придется им воевать самим.
Экс-депутат Верховной Рады Тарас Стецькив в эфире телеканала "НТА" заявил, что Россия может наступать, а Украина (киевский режим — Ред.) не готова к этому как с мобилизационной точки зрения, так и "в вопросе боеприпасов, в материально-техническом плане".
О проблемах с мобилизацией заявил, в частности, заместитель начальника Ивано-Франковского областного военкомата Роман Боднар, причем заявил не голословно, а с конкретными цифрами. Он рассказал в интервью изданию "Западный курьер", что в области находятся в официальном розыске почти 40 тысяч лиц. Поэтому, сказал замначальника, не нужно удивляться, что кого-то сверяют по электронной базе и принудительно доставляют в ТЦК.
А в Полтавском областном военкомате заявили, что обратились в полицию с просьбой доставить в их учреждение около 30 тысяч уклонистов.
Покинувший страну украинский политолог-патриот (в комментариях его окрестили "канадским ухилянтом", т. е. "канадским уклонистом") Михаил Чаплыга удивился такой откровенности военкомов. Он напомнил, что на дебатах в Верховной Раде говорили о мобресурсе на Украине в три миллиона человек.
Чаплыга подчеркнул в интервью журналисту Александру Шелесту*, что такая оценка мобресурса была бы верна только при численности населения страны в 39 миллионов, но на деле народонаселение, оставшееся на Украине — от 19 до 22 миллионов. Пусть даже 25 миллионов, но мобилизационный ресурс тогда составит в лучшем случае два миллиона человек. И из этих двух миллионов - полтора миллиона находятся в розыске? В таком случае ситуация для киевского режима действительно складывается серьезная.
Серьезные угрозы существуют не только в сфере пополнения рядов ВСУ. Эксперт отметил, что, по его сведениям, некие "уважаемые заокеанские коллеги попросили до 18 апреля всех уважаемых других товарищей убраться… как минимум из центра Киева, а лучше из Киева вообще".
По мнению Чаплыги, русские хотят Харьков взять в мешок, а по Киеву — "нехорошую играть игру". Эти и другие события могут произойти еще до 20 мая, когда под вопросом окажется легитимность Зеленского, и даже до 7 мая, предположил политолог.
Обсуждают удары ВС РФ по объектам энергетики. Вполне возможно, это происходит в рамках подготовки к российскому наступлению, считает украинский политолог Кость Бондаренко. Он отметил в эфире интернет-канала "Да это так", что, вероятно, в Москве ставят задачу не просто провести наступление, но — провести молниеносное наступление.
У России есть для этого силы, есть ресурсы, количество добровольцев в РФ больше, чем на Украине, сказал эксперт. Он тоже напомнил о цифрах, которые приводят военкомы и подчеркнул, что если экстраполировать эти данные на все регионы страны, то в таком случае получается, что на Украине около миллиона человек находятся в бегах.
"Таким образом фактически дают понять, посылая сигнал, что у Украины есть большие проблемы...", - прокомментировал Бондаренко выступления военкомов.
Некоторые украинские политики и эксперты рассчитывают разрешить эти проблемы созданием проблем в России. Но надежны расшатать ситуацию внутри РФ никак не сбываются. Так, не удалось реализовать замысел устроителей теракта в Красногорске, считает украинский политолог Вадим Карасев. В эфире интернет-канала "Вышка" он заявил, что кто-то хотел этим терактом вызвать внутренние потрясения в России на межэтнической почве, но если это и возможно, то - "не при этой власти".
- РИА Новости, 1920, 31.03.2024
13:33
О наказании военных преступниковНа днях Владимир Путин, отвечая на вопрос о наказании террористов из "Крокуса", сообщил, что российское руководство рассматривает возможность передать их для суда в Белоруссию. В Белоруссии смертная казнь используется в качестве наказания.
Эксперт отметил, что в России действительно есть некая "проблема между национализмом и интернационализмом, или мультикультурализмом, между русским и россиянином". Устроители теракта как раз и указали российской власти на это "очень слабое и самое опасное место".
"Это похлеще ядерной бомбы, все эти межэтнические и межрелигиозные дела. Потому что страна большая, сколько там религиозных культов, сколько радикальных исламистов", - пояснил Карасев. И добавил, что российские власти "теперь должны сделать выводы, скорректировать свою политику, не говоря уже о проблемах безопасности".
В завершение стоит отметить некоторые изменения в риторике руководства киевского режима. Так, Зеленский в интервью CBS News впервые допустил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой могу начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. По его мнению, достаточно будет отбить то, что потеряли с 2022 года, и тогда российский лидер Владимир Путин "будет готов к диалогу".
В Москве на это заявление Зеленского уже отреагировали. Как сказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации".
Он подчеркнул, что у России "появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться".
* признан иноагентом в РФ
 
РоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийМихаил ЧаплыгаКость БондаренкоВооруженные силы УкраиныВерховная РадаЭксклюзив
 
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