https://ukraina.ru/20240331/1054213105.html

"Попросили убраться из центра Киева". Украинские эксперты о панических настроениях иностранцев

"Попросили убраться из центра Киева". Украинские эксперты о панических настроениях иностранцев - 31.03.2024 Украина.ру

"Попросили убраться из центра Киева". Украинские эксперты о панических настроениях иностранцев

На Украине обсуждают проблемы на линии боевого соприкосновения и проблемы с мобилизацией, которые только нарастают. О неготовности ВСУ к новому крупному наступлению России Зеленский заявил в интервью. По его мнению, такого наступления можно ожидать уже в конце мая.

2024-03-31T14:25

2024-03-31T14:25

2024-03-31T14:26

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Зеленский говорил о том, что ВСУ нужны ракеты и артиллерия, пугал, что Россия на Украине не остановится и дальше последуют Казахстан, Прибалтика, Польша и половина Германии. Наблюдатели на Украине отмечают, что эти заявления, скорее всего, призваны побудить западных партнеров поскорее оказать помощь Киеву, иначе, мол, придется им воевать самим.Экс-депутат Верховной Рады Тарас Стецькив в эфире телеканала "НТА" заявил, что Россия может наступать, а Украина (киевский режим — Ред.) не готова к этому как с мобилизационной точки зрения, так и "в вопросе боеприпасов, в материально-техническом плане".О проблемах с мобилизацией заявил, в частности, заместитель начальника Ивано-Франковского областного военкомата Роман Боднар, причем заявил не голословно, а с конкретными цифрами. Он рассказал в интервью изданию "Западный курьер", что в области находятся в официальном розыске почти 40 тысяч лиц. Поэтому, сказал замначальника, не нужно удивляться, что кого-то сверяют по электронной базе и принудительно доставляют в ТЦК.А в Полтавском областном военкомате заявили, что обратились в полицию с просьбой доставить в их учреждение около 30 тысяч уклонистов.Покинувший страну украинский политолог-патриот (в комментариях его окрестили "канадским ухилянтом", т. е. "канадским уклонистом") Михаил Чаплыга удивился такой откровенности военкомов. Он напомнил, что на дебатах в Верховной Раде говорили о мобресурсе на Украине в три миллиона человек.Чаплыга подчеркнул в интервью журналисту Александру Шелесту*, что такая оценка мобресурса была бы верна только при численности населения страны в 39 миллионов, но на деле народонаселение, оставшееся на Украине — от 19 до 22 миллионов. Пусть даже 25 миллионов, но мобилизационный ресурс тогда составит в лучшем случае два миллиона человек. И из этих двух миллионов - полтора миллиона находятся в розыске? В таком случае ситуация для киевского режима действительно складывается серьезная.Серьезные угрозы существуют не только в сфере пополнения рядов ВСУ. Эксперт отметил, что, по его сведениям, некие "уважаемые заокеанские коллеги попросили до 18 апреля всех уважаемых других товарищей убраться… как минимум из центра Киева, а лучше из Киева вообще".По мнению Чаплыги, русские хотят Харьков взять в мешок, а по Киеву — "нехорошую играть игру". Эти и другие события могут произойти еще до 20 мая, когда под вопросом окажется легитимность Зеленского, и даже до 7 мая, предположил политолог.Обсуждают удары ВС РФ по объектам энергетики. Вполне возможно, это происходит в рамках подготовки к российскому наступлению, считает украинский политолог Кость Бондаренко. Он отметил в эфире интернет-канала "Да это так", что, вероятно, в Москве ставят задачу не просто провести наступление, но — провести молниеносное наступление.У России есть для этого силы, есть ресурсы, количество добровольцев в РФ больше, чем на Украине, сказал эксперт. Он тоже напомнил о цифрах, которые приводят военкомы и подчеркнул, что если экстраполировать эти данные на все регионы страны, то в таком случае получается, что на Украине около миллиона человек находятся в бегах."Таким образом фактически дают понять, посылая сигнал, что у Украины есть большие проблемы...", - прокомментировал Бондаренко выступления военкомов.Некоторые украинские политики и эксперты рассчитывают разрешить эти проблемы созданием проблем в России. Но надежны расшатать ситуацию внутри РФ никак не сбываются. Так, не удалось реализовать замысел устроителей теракта в Красногорске, считает украинский политолог Вадим Карасев. В эфире интернет-канала "Вышка" он заявил, что кто-то хотел этим терактом вызвать внутренние потрясения в России на межэтнической почве, но если это и возможно, то - "не при этой власти".Эксперт отметил, что в России действительно есть некая "проблема между национализмом и интернационализмом, или мультикультурализмом, между русским и россиянином". Устроители теракта как раз и указали российской власти на это "очень слабое и самое опасное место"."Это похлеще ядерной бомбы, все эти межэтнические и межрелигиозные дела. Потому что страна большая, сколько там религиозных культов, сколько радикальных исламистов", - пояснил Карасев. И добавил, что российские власти "теперь должны сделать выводы, скорректировать свою политику, не говоря уже о проблемах безопасности".В завершение стоит отметить некоторые изменения в риторике руководства киевского режима. Так, Зеленский в интервью CBS News впервые допустил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой могу начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. По его мнению, достаточно будет отбить то, что потеряли с 2022 года, и тогда российский лидер Владимир Путин "будет готов к диалогу".В Москве на это заявление Зеленского уже отреагировали. Как сказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации".Он подчеркнул, что у России "появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться".* признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240331/1054212415.html

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Сергей Зуев

россия, украина, киев, владимир зеленский, михаил чаплыга, кость бондаренко, вооруженные силы украины, верховная рада, эксклюзив