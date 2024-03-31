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Несколько районов Одессы и области оказались без воды и электричества

Несколько районов Одессы и области оказались без воды и электричества - 31.03.2024 Украина.ру

Несколько районов Одессы и области оказались без воды и электричества

В ночь на 31 марта российские подразделения успешно поразили ряд объектов энергетической инфраструктуры Украины. В Одессе и прилегающих районах ввели аварийные отключения света, на утро 170 абонентов остались без света, сообщили в ДТЭК

2024-03-31T13:15

2024-03-31T13:15

2024-03-31T13:22

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Позже свет в домах одесситах появился, но ненадолго. В 11: 40 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций. Без электричества до сих пор остаются жители Хаджибейского и Киевского районов, а также часть Одесского района. Уточняется, что в Одессе в связи с ограничением подачи электроэнергии прекратил работу электротранспорт. Городские власти обещали вывести на маршруты автобусы. Из-за отключения света, начались и проблемы с водоснабжением. Его лишены полностью жители Киевского и Хаджибейского районов Одессы, а в Приморском районе ожидается снижение давления. Как информирует портал "Военное обозрение" атака ВС РФ началась 30 марта и продолжалась до раннего утра следующего дня. В Одесской области дрон "Герань-2" угодил в подстанцию Аджалык, в следствие чего начался пожар. Кроме этого, повреждён автотрансформатор подстанции Новоодесская. В "Украэнерго" предупреждают о том, что при росте потребления ограничения могут ужесточить. В минобороны РФ прокомментировали атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины - удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами. Напомним, сегодня ограничения потребления электроэнергии продолжают также действовать в Харьковской области и в Кривом Роге.

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