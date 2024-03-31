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Несколько районов Одессы и области оказались без воды и электричества
Несколько районов Одессы и области оказались без воды и электричества - 31.03.2024 Украина.ру
Несколько районов Одессы и области оказались без воды и электричества
В ночь на 31 марта российские подразделения успешно поразили ряд объектов энергетической инфраструктуры Украины. В Одессе и прилегающих районах ввели аварийные отключения света, на утро 170 абонентов остались без света, сообщили в ДТЭК
2024-03-31T13:15
2024-03-31T13:15
2024-03-31T13:22
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Позже свет в домах одесситах появился, но ненадолго. В 11: 40 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций. Без электричества до сих пор остаются жители Хаджибейского и Киевского районов, а также часть Одесского района. Уточняется, что в Одессе в связи с ограничением подачи электроэнергии прекратил работу электротранспорт. Городские власти обещали вывести на маршруты автобусы. Из-за отключения света, начались и проблемы с водоснабжением. Его лишены полностью жители Киевского и Хаджибейского районов Одессы, а в Приморском районе ожидается снижение давления. Как информирует портал "Военное обозрение" атака ВС РФ началась 30 марта и продолжалась до раннего утра следующего дня. В Одесской области дрон "Герань-2" угодил в подстанцию Аджалык, в следствие чего начался пожар. Кроме этого, повреждён автотрансформатор подстанции Новоодесская. В "Украэнерго" предупреждают о том, что при росте потребления ограничения могут ужесточить. В минобороны РФ прокомментировали атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины - удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами. Напомним, сегодня ограничения потребления электроэнергии продолжают также действовать в Харьковской области и в Кривом Роге.
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Новости, Одесса, Украина, Россия, ДТЭК, СВО, ВС РФ
Несколько районов Одессы и области оказались без воды и электричества
13:15 31.03.2024 (обновлено: 13:22 31.03.2024)
В ночь на 31 марта российские подразделения успешно поразили ряд объектов энергетической инфраструктуры Украины. В Одессе и прилегающих районах ввели аварийные отключения света, на утро 170 абонентов остались без света, сообщили в ДТЭК
Позже свет в домах одесситах появился, но ненадолго. В 11: 40 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций. Без электричества до сих пор остаются жители Хаджибейского и Киевского районов, а также часть Одесского района.
Уточняется, что в Одессе в связи с ограничением подачи электроэнергии прекратил работу электротранспорт. Городские власти обещали вывести на маршруты автобусы. Из-за отключения света, начались и проблемы с водоснабжением. Его лишены полностью жители Киевского и Хаджибейского районов Одессы, а в Приморском районе ожидается снижение давления.
Как информирует портал "Военное обозрение"
атака ВС РФ началась 30 марта и продолжалась до раннего утра следующего дня. В Одесской области дрон "Герань-2" угодил в подстанцию Аджалык, в следствие чего начался пожар.
Кроме этого, повреждён автотрансформатор подстанции Новоодесская. В "Украэнерго" предупреждают о том, что при росте потребления ограничения могут ужесточить.
В минобороны РФ прокомментировали атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины - удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами.
"В результате удара нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. Все цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены", - заявили в ведомстве.
Напомним, сегодня ограничения потребления электроэнергии продолжают также действовать в Харьковской области и в Кривом Роге.