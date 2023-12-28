https://ukraina.ru/20231228/1052479213.html

Украина может стать антилидером по уровню рождаемости в мире

Украина может стать антилидером по уровню рождаемости в мире - 28.12.2023 Украина.ру

Украина может стать антилидером по уровню рождаемости в мире

Украина может стать страной с самым низким уровнем рождаемости в мире. В уходящем году этот показатель по соотношению количества рождённых детей на одну женщину ожидается на уровне 0,7, сообщает испанская газета El Pais, ссылаясь на отчёт Объединенного исследовательского центра, агентства Европейской комиссии

2023-12-28T18:13

2023-12-28T18:13

2023-12-28T18:13

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Отмечается, что Украина и до проведения Спецоперации была антилидером по уровню рождаемости. Сегодняшние данные свидетельствуют об уменьшении в три раза показателя воспроизводства населения (двое детей на одну женщину) и означает, что на шесть взрослых рождается только двое детей. В сентябре западное издание The Wall Street Journal сообщало, что демографический кризис на Украине является огромной угрозой, а рождаемость может побить мировой антирекорд. При пессимистичном сценарии население страны может упасть ниже 30 миллионов. Летом аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных на Украине, сообщил, что рождаемость в стране достигла самого низкого уровня за все годы независимости.

https://ukraina.ru/20231124/1051311952.html

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новости, украина, демография, рождаемость, сво, кризис