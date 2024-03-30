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Союзник или временный попутчик: востоковед рассказала об отношениях РФ и Китая

Союзник или временный попутчик: востоковед рассказала об отношениях РФ и Китая - 30.03.2024 Украина.ру

Союзник или временный попутчик: востоковед рассказала об отношениях РФ и Китая

В геополитическом измерении Россия – ключевой союзник Китая. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразила кандидат исторических наук, научный сотрудник ИВР РАН, старший преподаватель НИУ ВШЭ СПб, руководитель проекта Laboratorium Orientale Ольга Бонч-Осмоловская

2024-03-30T09:35

2024-03-30T09:35

2024-03-30T09:35

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РФ нужна КНР как эффективный союзник на мировой арене, и в этом смысле Китай, конечно, будет выступать против попыток ЕС и США исключить Россию из западной политики, рассказала она.По мнению специалиста, это видно по демонстративному не-приглашению российской стороны на мероприятия, где Западом обсуждаются вопросы, напрямую с нами связанные. При этом чрезмерное усиление России тоже, конечно, вопрос сложный, равно как Китай не торопится жертвовать своими интересами и ссориться с Западом, отметила она. За два прошедших года мы видим, что в украинском вопросе Китай позиционирует себя миротворцем, без очевидных перегибов, но твердо поддерживая Россию, резюмировала востоковед.Полный текст интервью Ольги Бонч-Осмоловской "Россия нужна Китаю не меньше, чем Китай России" читайте на сайте Украина.ру.

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