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Союзник или временный попутчик: востоковед рассказала об отношениях РФ и Китая
Союзник или временный попутчик: востоковед рассказала об отношениях РФ и Китая - 30.03.2024 Украина.ру
Союзник или временный попутчик: востоковед рассказала об отношениях РФ и Китая
В геополитическом измерении Россия – ключевой союзник Китая. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразила кандидат исторических наук, научный сотрудник ИВР РАН, старший преподаватель НИУ ВШЭ СПб, руководитель проекта Laboratorium Orientale Ольга Бонч-Осмоловская
2024-03-30T09:35
2024-03-30T09:35
2024-03-30T09:35
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РФ нужна КНР как эффективный союзник на мировой арене, и в этом смысле Китай, конечно, будет выступать против попыток ЕС и США исключить Россию из западной политики, рассказала она.По мнению специалиста, это видно по демонстративному не-приглашению российской стороны на мероприятия, где Западом обсуждаются вопросы, напрямую с нами связанные. При этом чрезмерное усиление России тоже, конечно, вопрос сложный, равно как Китай не торопится жертвовать своими интересами и ссориться с Западом, отметила она. За два прошедших года мы видим, что в украинском вопросе Китай позиционирует себя миротворцем, без очевидных перегибов, но твердо поддерживая Россию, резюмировала востоковед.Полный текст интервью Ольги Бонч-Осмоловской "Россия нужна Китаю не меньше, чем Китай России" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, китай, россия, украина, запад
Союзник или временный попутчик: востоковед рассказала об отношениях РФ и Китая
В геополитическом измерении Россия – ключевой союзник Китая. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразила кандидат исторических наук, научный сотрудник ИВР РАН, старший преподаватель НИУ ВШЭ СПб, руководитель проекта Laboratorium Orientale Ольга Бонч-Осмоловская
РФ нужна КНР как эффективный союзник на мировой арене, и в этом смысле Китай, конечно, будет выступать против попыток ЕС и США исключить Россию из западной политики, рассказала она.
По мнению специалиста, это видно по демонстративному не-приглашению российской стороны на мероприятия, где Западом обсуждаются вопросы, напрямую с нами связанные.
"В геополитическом измерении Россия – ключевой союзник Китая. Это работает и в другую сторону: Китай – наш союзник во всех отношениях", - заявила Бонч-Осмоловская.
При этом чрезмерное усиление России тоже, конечно, вопрос сложный, равно как Китай не торопится жертвовать своими интересами и ссориться с Западом, отметила она.
За два прошедших года мы видим, что в украинском вопросе Китай позиционирует себя миротворцем, без очевидных перегибов, но твердо поддерживая Россию, резюмировала востоковед.
Полный текст интервью Ольги Бонч-Осмоловской "Россия нужна Китаю не меньше, чем Китай России"
читайте на сайте Украина.ру.