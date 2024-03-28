Казахстанцев призвали покинуть Одесскую и Харьковскую области – ситуация напряжённая - 28.03.2024 Украина.ру
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Казахстанцев призвали покинуть Одесскую и Харьковскую области – ситуация напряжённая
Казахстанцев призвали покинуть Одесскую и Харьковскую области – ситуация напряжённая - 28.03.2024 Украина.ру
Казахстанцев призвали покинуть Одесскую и Харьковскую области – ситуация напряжённая
Граждан Казахстана, которые находятся в Одесской и Харьковской областях Украины, призвали рассмотреть возможность покинуть страну из-за нестабильной ситуации. Об этом 28 марта сообщили в телеграм-канале посольства
2024-03-28T20:26
2024-03-28T20:26
новости
харьковская область
казахстан
украина
одесская область
сво
наступление
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В посольстве позаботились и о маршрутах своих граждан. Уточняется, что казахстанцы могут выехать из страны через Польшу или Молдову, далее – коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу необходимо иметь шенгенскую визу, при этом для въезда в Молдову она не нужна. Кроме этого, в опубликованном сообщении есть призыв "не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие" при обстреле. Ранее сообщалось, что власти Харьковской области намерены расширить эвакуацию на ещё несколько районов. В начале марта принудительная эвакуация была объявлена для жителей 18 населённых пунктов Купянского района Харьковской области.
https://ukraina.ru/20240326/1054093725.html
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новости, харьковская область, казахстан, украина, одесская область, сво, наступление
Новости, Харьковская область, Казахстан, Украина, Одесская область, СВО, наступление

Казахстанцев призвали покинуть Одесскую и Харьковскую области – ситуация напряжённая

20:26 28.03.2024
 
© Украина.руМитинг против продажи земли
Митинг против продажи земли
© Украина.ру
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Граждан Казахстана, которые находятся в Одесской и Харьковской областях Украины, призвали рассмотреть возможность покинуть страну из-за нестабильной ситуации. Об этом 28 марта сообщили в телеграм-канале посольства
"В связи с растущей напряжённостью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины посольство РК на Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области", – сказано в сообщении.
В посольстве позаботились и о маршрутах своих граждан. Уточняется, что казахстанцы могут выехать из страны через Польшу или Молдову, далее – коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу необходимо иметь шенгенскую визу, при этом для въезда в Молдову она не нужна.
Кроме этого, в опубликованном сообщении есть призыв "не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие" при обстреле.
Ранее сообщалось, что власти Харьковской области намерены расширить эвакуацию на ещё несколько районов. В начале марта принудительная эвакуация была объявлена для жителей 18 населённых пунктов Купянского района Харьковской области.
Роман Алехин интервью
26 марта, 05:42
Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы Сейчас ВС РФ действительно пытаются сберечь максимальное количество людей на Украине. Но если туда зайдет личный состав армий западных стран, все эти моральные барьеры будут снесены. Потому что это будет непосредственная угроза существованию России, которая позволит ей дойти до тактических ядерных ударов
 
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