https://ukraina.ru/20240327/1054151785.html
СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса
СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса - 27.03.2024 Украина.ру
СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса
В среду, 27 марта, Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение трём российским чиновникам, в том числе, замминистру транспорта РФ Александру Пошиваю. Их обвиняют в использовании морского порта в Бердянске для нужд Министерства обороны РФ
2024-03-27T18:28
2024-03-27T18:28
2024-03-27T18:28
новости
россия
бердянск
украина
сбу
обвинения
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/17/1050411148_0:272:852:751_1920x0_80_0_0_71679794d74f036add7276d6b035aa07.jpg
Кроме Пошивая, речь идёт о руководителе федерального агентства морского и речного транспорта России Захарии Джиоеве, а также главе федерального учреждения "Администрация морских портов Азовского моря" Сергее Сафоничеве, но так как все эти лица находятся в России, СБУ проводит "комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности". Российским чиновникам предъявили обвинения по статье "пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Ранее в России заявили о намерении признать СБУ террористической организацией.
https://ukraina.ru/20240326/1054118996.html
россия
бердянск
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/17/1050411148_0:151:852:790_1920x0_80_0_0_ad82d4904cc60cad7067ce33bda05850.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, бердянск, украина, сбу, обвинения, сво
Новости, Россия, Бердянск, Украина, СБУ, обвинения, СВО
СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса
В среду, 27 марта, Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение трём российским чиновникам, в том числе, замминистру транспорта РФ Александру Пошиваю. Их обвиняют в использовании морского порта в Бердянске для нужд Министерства обороны РФ
"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще трёх российских чиновников, которые причастны к ведению агрессивной войны против Украины. После захвата Бердянска они организовали использование местного морского торгового порта для нужд Минобороны РФ", – сказано в телеграм-канале СБУ.
Кроме Пошивая, речь идёт о руководителе федерального агентства морского и речного транспорта России Захарии Джиоеве, а также главе федерального учреждения "Администрация морских портов Азовского моря" Сергее Сафоничеве, но так как все эти лица находятся в России, СБУ проводит "комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности".
Российским чиновникам предъявили обвинения по статье "пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц".
Ранее в России заявили
о намерении признать СБУ террористической организацией.