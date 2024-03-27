СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса - 27.03.2024 Украина.ру
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СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса
СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса - 27.03.2024 Украина.ру
СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса
В среду, 27 марта, Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение трём российским чиновникам, в том числе, замминистру транспорта РФ Александру Пошиваю. Их обвиняют в использовании морского порта в Бердянске для нужд Министерства обороны РФ
2024-03-27T18:28
2024-03-27T18:28
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Кроме Пошивая, речь идёт о руководителе федерального агентства морского и речного транспорта России Захарии Джиоеве, а также главе федерального учреждения "Администрация морских портов Азовского моря" Сергее Сафоничеве, но так как все эти лица находятся в России, СБУ проводит "комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности". Российским чиновникам предъявили обвинения по статье "пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Ранее в России заявили о намерении признать СБУ террористической организацией.
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Новости, Россия, Бердянск, Украина, СБУ, обвинения, СВО

СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса

18:28 27.03.2024
 
© Служба безопасности УкраиныКибердепартамент СБУ
Кибердепартамент СБУ
© Служба безопасности Украины
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В среду, 27 марта, Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение трём российским чиновникам, в том числе, замминистру транспорта РФ Александру Пошиваю. Их обвиняют в использовании морского порта в Бердянске для нужд Министерства обороны РФ

"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще трёх российских чиновников, которые причастны к ведению агрессивной войны против Украины. После захвата Бердянска они организовали использование местного морского торгового порта для нужд Минобороны РФ", – сказано в телеграм-канале СБУ.

Кроме Пошивая, речь идёт о руководителе федерального агентства морского и речного транспорта России Захарии Джиоеве, а также главе федерального учреждения "Администрация морских портов Азовского моря" Сергее Сафоничеве, но так как все эти лица находятся в России, СБУ проводит "комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности".
Российским чиновникам предъявили обвинения по статье "пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц".
Ранее в России заявили о намерении признать СБУ террористической организацией.
ВС РФ
Вчера, 14:47
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