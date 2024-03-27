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СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса

СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса - 27.03.2024 Украина.ру

СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса

В среду, 27 марта, Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение трём российским чиновникам, в том числе, замминистру транспорта РФ Александру Пошиваю. Их обвиняют в использовании морского порта в Бердянске для нужд Министерства обороны РФ

2024-03-27T18:28

2024-03-27T18:28

2024-03-27T18:28

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Кроме Пошивая, речь идёт о руководителе федерального агентства морского и речного транспорта России Захарии Джиоеве, а также главе федерального учреждения "Администрация морских портов Азовского моря" Сергее Сафоничеве, но так как все эти лица находятся в России, СБУ проводит "комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности". Российским чиновникам предъявили обвинения по статье "пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Ранее в России заявили о намерении признать СБУ террористической организацией.

https://ukraina.ru/20240326/1054118996.html

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новости, россия, бердянск, украина, сбу, обвинения, сво