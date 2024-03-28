https://ukraina.ru/20240328/1054179287.html

Путин: Россия достигает успеха там, где ей нужно

Путин: Россия достигает успеха там, где ей нужно - 28.03.2024 Украина.ру

Путин: Россия достигает успеха там, где ей нужно

Там, где России нужно добиваться успеха, она это делает. Об этом 28 марта заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, посвящённому созданию федеральных круглогодичных морских курортов

2024-03-28T19:56

2024-03-28T19:56

2024-03-28T19:56

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Говоря о туризме, глава государства подчеркнул, что развитие туризма в России должно стать серьёзным стимулом для создания передовых разработок и продуктов в промышленности, строительстве и сфере творческих индустрий. Ранее военный волонтёр рассказал Украина.ру о том, почему взятие Белогоровки и зачистка плацдармов ВСУ будет следующим успехом ВС РФ.

https://ukraina.ru/20240303/1053674168.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, сво