Путин: Россия достигает успеха там, где ей нужно
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Там, где России нужно добиваться успеха, она это делает. Об этом 28 марта заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, посвящённому созданию федеральных круглогодичных морских курортов
Говоря о туризме, глава государства подчеркнул, что развитие туризма в России должно стать серьёзным стимулом для создания передовых разработок и продуктов в промышленности, строительстве и сфере творческих индустрий.
"У нас известные события происходят на украинском направлении. Мы понимаем, что с этим связано, какие ограничения возникают в связи с целым рядом нелегитимных санкций в адрес России, но мы видим - там, где государству российскому нужно добиваться успехов, мы делаем это, добиваемся. Здесь то же самое нужно сделать", – сказал Владимир Путин.
Ранее военный волонтёр рассказал Украина.ру о том, почему взятие Белогоровки и зачистка плацдармов ВСУ будет следующим успехом ВС РФ.