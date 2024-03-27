https://ukraina.ru/20240327/1054130204.html

Военный волонтер о том, почему взятие Белогоровки и зачистка плацдармов ВСУ будет следующим успехом ВС РФ

Военный волонтер о том, почему взятие Белогоровки и зачистка плацдармов ВСУ будет следующим успехом ВС РФ - 27.03.2024 Украина.ру

Военный волонтер о том, почему взятие Белогоровки и зачистка плацдармов ВСУ будет следующим успехом ВС РФ

Следующим стратегическим успехом российских военных будет взятие Белогоровки. Это совсем небольшой населенный пункт, но во время Великой Отечественной войны даже Красная Армия не смогла взять ее штурмом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2024-03-27T05:10

2024-03-27T05:10

2024-03-27T05:10

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Освобождение Авдеевки было стратегическим успехом российских военных, потому что оттуда ВСУ обстреливали Донецк и ВС РФ показали, что могут брать хорошо укреплённые населенные пункты, рассказал волонтер.На мой взгляд, следующим стратегическим успехом российских военных будет взятие Белогоровки. Это совсем небольшой населенный пункт, но во время Великой Отечественной войны даже Красная Армия не смогла взять ее штурмом, добавил специалист.Пока под Артемовском у российских военных нет стратегических целей. Нет уверенности в том, что там будет направление главного удара. Возможно, главным наступлением будет Одесса и Харьков, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240326/1054106194.html

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