Военный волонтер о том, почему взятие Белогоровки и зачистка плацдармов ВСУ будет следующим успехом ВС РФ - 27.03.2024 Украина.ру
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Военный волонтер о том, почему взятие Белогоровки и зачистка плацдармов ВСУ будет следующим успехом ВС РФ
Военный волонтер о том, почему взятие Белогоровки и зачистка плацдармов ВСУ будет следующим успехом ВС РФ - 27.03.2024 Украина.ру
Военный волонтер о том, почему взятие Белогоровки и зачистка плацдармов ВСУ будет следующим успехом ВС РФ
Следующим стратегическим успехом российских военных будет взятие Белогоровки. Это совсем небольшой населенный пункт, но во время Великой Отечественной войны даже Красная Армия не смогла взять ее штурмом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-03-27T05:10
2024-03-27T05:10
новости
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вс рф
авдеевка
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Освобождение Авдеевки было стратегическим успехом российских военных, потому что оттуда ВСУ обстреливали Донецк и ВС РФ показали, что могут брать хорошо укреплённые населенные пункты, рассказал волонтер.На мой взгляд, следующим стратегическим успехом российских военных будет взятие Белогоровки. Это совсем небольшой населенный пункт, но во время Великой Отечественной войны даже Красная Армия не смогла взять ее штурмом, добавил специалист.Пока под Артемовском у российских военных нет стратегических целей. Нет уверенности в том, что там будет направление главного удара. Возможно, главным наступлением будет Одесса и Харьков, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240326/1054106194.html
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новости, россия, одесса, харьков, вс рф, авдеевка, херсонская область
Новости, Россия, Одесса, Харьков, ВС РФ, Авдеевка, Херсонская область

Военный волонтер о том, почему взятие Белогоровки и зачистка плацдармов ВСУ будет следующим успехом ВС РФ

05:10 27.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКазачья бригада "Терек" на Соледарском направлении СВО
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Следующим стратегическим успехом российских военных будет взятие Белогоровки. Это совсем небольшой населенный пункт, но во время Великой Отечественной войны даже Красная Армия не смогла взять ее штурмом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Освобождение Авдеевки было стратегическим успехом российских военных, потому что оттуда ВСУ обстреливали Донецк и ВС РФ показали, что могут брать хорошо укреплённые населенные пункты, рассказал волонтер.
На мой взгляд, следующим стратегическим успехом российских военных будет взятие Белогоровки. Это совсем небольшой населенный пункт, но во время Великой Отечественной войны даже Красная Армия не смогла взять ее штурмом, добавил специалист.
"Мы ее (Белогоровку. - Ред.) окружили и долго ждали капитуляции гитлеровцев. Если мы ее возьмем, мы покажем, что мы сильны. Кроме того, стратегическим нашим успехом будет полная зачистка левого берега Днепра в Херсонской области от абсолютно всех плацдармов ВСУ", - подчеркнул Алехин.
Пока под Артемовском у российских военных нет стратегических целей. Нет уверенности в том, что там будет направление главного удара. Возможно, главным наступлением будет Одесса и Харьков, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы читайте на сайте Украина.ру.
Олеся Орленко интервью - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Вчера, 05:07
Олеся Орленко: После теракта в Москве "бешеное радио" во Франции закручивает гайки и готовит ВСУ к войнеПрезидент Франции Эммануэль Макрон осудил теракт в "Крокус Сити Холле", выразил солидарность с российским народом, а после в Елисейском дворце собрал Совет обороны и национальной безопасности
 
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Заголовок открываемого материала
05:15Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад
05:10Военный волонтер о том, почему взятие Белогоровки и зачистка плацдармов ВСУ будет следующим успехом ВС РФ
05:00"Еще будут попытки терактов": Роман Алехин о том, почему СВО должна закончиться капитуляцией противника
04:52Дмитрий Голубовский: Если ВСУ продолжат удары по НПЗ России, на нефтепромыслах в США будут происходить ЧП
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