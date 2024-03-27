Военный волонтер о том, почему взятие Белогоровки и зачистка плацдармов ВСУ будет следующим успехом ВС РФ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКазачья бригада "Терек" на Соледарском направлении СВО
Следующим стратегическим успехом российских военных будет взятие Белогоровки. Это совсем небольшой населенный пункт, но во время Великой Отечественной войны даже Красная Армия не смогла взять ее штурмом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Освобождение Авдеевки было стратегическим успехом российских военных, потому что оттуда ВСУ обстреливали Донецк и ВС РФ показали, что могут брать хорошо укреплённые населенные пункты, рассказал волонтер.
На мой взгляд, следующим стратегическим успехом российских военных будет взятие Белогоровки. Это совсем небольшой населенный пункт, но во время Великой Отечественной войны даже Красная Армия не смогла взять ее штурмом, добавил специалист.
"Мы ее (Белогоровку. - Ред.) окружили и долго ждали капитуляции гитлеровцев. Если мы ее возьмем, мы покажем, что мы сильны. Кроме того, стратегическим нашим успехом будет полная зачистка левого берега Днепра в Херсонской области от абсолютно всех плацдармов ВСУ", - подчеркнул Алехин.
Пока под Артемовском у российских военных нет стратегических целей. Нет уверенности в том, что там будет направление главного удара. Возможно, главным наступлением будет Одесса и Харьков, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы читайте на сайте Украина.ру.
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