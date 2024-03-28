https://ukraina.ru/20240328/1054174901.html
Что делать с теми, кто пришёл нас убивать: о новых угрозах для Херсонской области и всей России– Леонтьев
Что делать с теми, кто пришёл нас убивать: о новых угрозах для Херсонской области и всей России– Леонтьев - 28.03.2024 Украина.ру
Что делать с теми, кто пришёл нас убивать: о новых угрозах для Херсонской области и всей России– Леонтьев
Председатель совета депутатов городского округа города Новая Каховка Владимир Леонтьев в эфире Украина.ру рассказал о том, чем живёт фронтовой регион, что... Украина.ру, 28.03.2024
2024-03-28T17:23
2024-03-28T17:23
2024-03-28T17:23
видео
новая каховка
херсонская область
россия
владимир путин
дроны
фронт
сво
спецоперация
снаряды
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Председатель совета депутатов городского округа города Новая Каховка Владимир Леонтьев в эфире Украина.ру рассказал о том, чем живёт фронтовой регион, что сейчас происходит с дамбой Каховской ГЭС, взорванной террористами киевского режима, как прошли выборы президента России в Новой Каховке и какие перспективы глава города видит для Херсонской области в составе Российской Федерации. 00:42 - как изменилась ситуация в Новой Каховке за последнее время и что делать с FPW-дронами?02:26 - об эвакуации из Новой Каховки;04:40 - о ситуации с Каховской ГЭС;08:45 - о том, как прошли выборы президента России в Новой Каховке;13:20 - наёмники из каких стран воюют за Украину в Херсонской области?17:08 - о запуске железнодорожного движения в новых регионах.
новая каховка
херсонская область
россия
крым
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