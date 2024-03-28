Что делать с теми, кто пришёл нас убивать: о новых угрозах для Херсонской области и всей России– Леонтьев - 28.03.2024 Украина.ру
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Что делать с теми, кто пришёл нас убивать: о новых угрозах для Херсонской области и всей России– Леонтьев
Что делать с теми, кто пришёл нас убивать: о новых угрозах для Херсонской области и всей России– Леонтьев - 28.03.2024 Украина.ру
Что делать с теми, кто пришёл нас убивать: о новых угрозах для Херсонской области и всей России– Леонтьев
Председатель совета депутатов городского округа города Новая Каховка Владимир Леонтьев в эфире Украина.ру рассказал о том, чем живёт фронтовой регион, что... Украина.ру, 28.03.2024
2024-03-28T17:23
2024-03-28T17:23
видео
новая каховка
херсонская область
россия
владимир путин
дроны
фронт
сво
спецоперация
снаряды
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Председатель совета депутатов городского округа города Новая Каховка Владимир Леонтьев в эфире Украина.ру рассказал о том, чем живёт фронтовой регион, что сейчас происходит с дамбой Каховской ГЭС, взорванной террористами киевского режима, как прошли выборы президента России в Новой Каховке и какие перспективы глава города видит для Херсонской области в составе Российской Федерации. 00:42 - как изменилась ситуация в Новой Каховке за последнее время и что делать с FPW-дронами?02:26 - об эвакуации из Новой Каховки;04:40 - о ситуации с Каховской ГЭС;08:45 - о том, как прошли выборы президента России в Новой Каховке;13:20 - наёмники из каких стран воюют за Украину в Херсонской области?17:08 - о запуске железнодорожного движения в новых регионах.
новая каховка
херсонская область
россия
крым
запорожье
херсон
москва
крокус сити
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видео, новая каховка, херсонская область, россия, владимир путин, дроны, фронт, сво, спецоперация, снаряды, артиллерия, обстрелы, миномет, терроризм, медицина, мчс, пенсии, война, гэс, дамба, погибшие, правительство, вода, крым, запорожье, херсон, москва, крокус сити, крокус сити холл, террорист, цик, президентские выборы, взрыв, владимир сальдо, иностранные наемники, польша, грузия, сергей шойгу, донецк, железная дорога, логистика, дороги, видео
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Что делать с теми, кто пришёл нас убивать: о новых угрозах для Херсонской области и всей России– Леонтьев

17:23 28.03.2024
 
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Председатель совета депутатов городского округа города Новая Каховка Владимир Леонтьев в эфире Украина.ру рассказал о том, чем живёт фронтовой регион, что сейчас происходит с дамбой Каховской ГЭС, взорванной террористами киевского режима, как прошли выборы президента России в Новой Каховке и какие перспективы глава города видит для Херсонской области в составе Российской Федерации.

00:42 - как изменилась ситуация в Новой Каховке за последнее время и что делать с FPW-дронами?
02:26 - об эвакуации из Новой Каховки;
04:40 - о ситуации с Каховской ГЭС;
08:45 - о том, как прошли выборы президента России в Новой Каховке;
13:20 - наёмники из каких стран воюют за Украину в Херсонской области?
17:08 - о запуске железнодорожного движения в новых регионах.
 
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