https://ukraina.ru/20240328/1054174901.html

Что делать с теми, кто пришёл нас убивать: о новых угрозах для Херсонской области и всей России– Леонтьев

Что делать с теми, кто пришёл нас убивать: о новых угрозах для Херсонской области и всей России– Леонтьев - 28.03.2024 Украина.ру

Что делать с теми, кто пришёл нас убивать: о новых угрозах для Херсонской области и всей России– Леонтьев

Председатель совета депутатов городского округа города Новая Каховка Владимир Леонтьев в эфире Украина.ру рассказал о том, чем живёт фронтовой регион, что... Украина.ру, 28.03.2024

2024-03-28T17:23

2024-03-28T17:23

2024-03-28T17:23

видео

новая каховка

херсонская область

россия

владимир путин

дроны

фронт

сво

спецоперация

снаряды

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Председатель совета депутатов городского округа города Новая Каховка Владимир Леонтьев в эфире Украина.ру рассказал о том, чем живёт фронтовой регион, что сейчас происходит с дамбой Каховской ГЭС, взорванной террористами киевского режима, как прошли выборы президента России в Новой Каховке и какие перспективы глава города видит для Херсонской области в составе Российской Федерации. 00:42 - как изменилась ситуация в Новой Каховке за последнее время и что делать с FPW-дронами?02:26 - об эвакуации из Новой Каховки;04:40 - о ситуации с Каховской ГЭС;08:45 - о том, как прошли выборы президента России в Новой Каховке;13:20 - наёмники из каких стран воюют за Украину в Херсонской области?17:08 - о запуске железнодорожного движения в новых регионах.

новая каховка

херсонская область

россия

крым

запорожье

херсон

москва

крокус сити

польша

грузия

донецк

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