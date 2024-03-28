Бывшая сутенёрша получила работу в Минобороны Украины - 28.03.2024 Украина.ру
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Бывшая сутенёрша получила работу в Минобороны Украины
Бывшая сутенёрша получила работу в Минобороны Украины - 28.03.2024 Украина.ру
Бывшая сутенёрша получила работу в Минобороны Украины
Новым заместителем начальника департамента политики закупок Минобороны Украины стала фигурант уголовного производства о сутенёрстве Наталья Куровская. Больше всего украинскую общественность возмутило то, что девушка родилась в российской Перми
2024-03-28T17:14
2024-03-28T17:26
новости
украина
минобороны
киев
сво
сутенерство
преступления
закупки
коррупция
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Известно, что Куровская с бывшим мужем Александром обвинялись в сутенёрстве или вовлечении лиц в занятие проституцией. "Куровские в What's App* создали группу "Love is". В ней размещались объявления с предложениями по работе для девушек. Администраторы указывали не только места свиданий с клиентом, но и нужные параметры женщин и стоимость услуг. Секс-бизнес работал в Киеве, РФ, Беларуси, Казахстане, а также в Европе", – делится подробностями портал From-ua. Избранник новой начальницы департамента Минобороны также обвинялся в торговле людьми. В 2022 году ему было предъявлено обвинение в вербовке и сокрытии граждан с целью продажи сутенёрам для сексуальной эксплуатации в Королевстве Марокко. Журналисты уточняют, что Куровская родилась в Перми, а после переехала в Черкассы. Её мать ранее занимала должность заместителя начальника отдела приёма и анализа документов Департамента информационно-организационной работы и контроля Министерства обороны Украины. Вероятно, это, в том числе, способствовало карьере бывшей сутенёрши. Кроме этого, Куровская является протеже заместителя министра обороны Украины Дмитрия Клименкова, который почти десять лет был одним из топ менеджеров олигарха Игоря Коломойского**, а также занимал "хлебные должности" первого замредседателя Фонда государственного имущества Украины и коммерческого директора "Укртрансгаз". В подчинении Клименкова как раз и находится политика в сфере закупок МОУ. Украинские журналисты жалуются, что несмотря на многочисленные коррупционные скандалы, выводов в кадровой политике Министерства обороны Украины сделано не было. "Пока создают модное, но пока не компетентное Агентство оборонных закупок, распределением денег рулят старые кадры времён яиц Резникова и Шарапова", – пишут они. Ранее сообщалось, что Минобороны Украины собиралось украсть 1,5 миллиарда гривен на закупках снарядов через подставные фирмы. *Принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской организацией**Внесён в российский реестр террористов и экстремистов.
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новости, украина, минобороны, киев, сво, сутенерство, преступления, закупки, коррупция
Новости, Украина, Минобороны, Киев, СВО, сутенерство, преступления, закупки, коррупция

Бывшая сутенёрша получила работу в Минобороны Украины

17:14 28.03.2024 (обновлено: 17:26 28.03.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони УкраїниМинистерство обороны украины минобороны
Министерство обороны украины минобороны - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
Читать в
Новым заместителем начальника департамента политики закупок Минобороны Украины стала фигурант уголовного производства о сутенёрстве Наталья Куровская. Больше всего украинскую общественность возмутило то, что девушка родилась в российской Перми
Известно, что Куровская с бывшим мужем Александром обвинялись в сутенёрстве или вовлечении лиц в занятие проституцией.
"Куровские в What's App* создали группу "Love is". В ней размещались объявления с предложениями по работе для девушек. Администраторы указывали не только места свиданий с клиентом, но и нужные параметры женщин и стоимость услуг. Секс-бизнес работал в Киеве, РФ, Беларуси, Казахстане, а также в Европе", – делится подробностями портал From-ua.
Избранник новой начальницы департамента Минобороны также обвинялся в торговле людьми. В 2022 году ему было предъявлено обвинение в вербовке и сокрытии граждан с целью продажи сутенёрам для сексуальной эксплуатации в Королевстве Марокко.
Журналисты уточняют, что Куровская родилась в Перми, а после переехала в Черкассы. Её мать ранее занимала должность заместителя начальника отдела приёма и анализа документов Департамента информационно-организационной работы и контроля Министерства обороны Украины. Вероятно, это, в том числе, способствовало карьере бывшей сутенёрши.
Кроме этого, Куровская является протеже заместителя министра обороны Украины Дмитрия Клименкова, который почти десять лет был одним из топ менеджеров олигарха Игоря Коломойского**, а также занимал "хлебные должности" первого замредседателя Фонда государственного имущества Украины и коммерческого директора "Укртрансгаз". В подчинении Клименкова как раз и находится политика в сфере закупок МОУ.
Украинские журналисты жалуются, что несмотря на многочисленные коррупционные скандалы, выводов в кадровой политике Министерства обороны Украины сделано не было.
"Пока создают модное, но пока не компетентное Агентство оборонных закупок, распределением денег рулят старые кадры времён яиц Резникова и Шарапова", – пишут они.
Ранее сообщалось, что Минобороны Украины собиралось украсть 1,5 миллиарда гривен на закупках снарядов через подставные фирмы.
*Принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской организацией
**Внесён в российский реестр террористов и экстремистов.
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
21 февраля, 12:44
Показуха, коррупция и нехватка рабочих. На Украине проваливается строительство линии обороныПосле падения Авдеевки украинские чиновники и военные стали активнее поднимать вопрос строительства фортификаций, но любые крупные строительные проекты на Украине предполагают распил средств при минимальных работах
 
НовостиУкраинаМинобороныКиевСВОсутенерствопреступлениязакупкикоррупция
 
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