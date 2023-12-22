https://ukraina.ru/20231222/1052348406.html

Минобороны Украины собиралось украсть 1,5 млрд грн на закупках снарядов

Минобороны Украины собиралось украсть 1,5 млрд грн на закупках снарядов - 22.12.2023 Украина.ру

Минобороны Украины собиралось украсть 1,5 млрд грн на закупках снарядов

Почти 1,5 миллиарда гривен (около 3,7 миллиардов рублей) намеревались украсть сотрудники министерства обороны Украины на закупках артиллерийских снарядов для армии. Коррупционную схему приобретения боеприпасов разоблачила Служба безопасности Украины и минобороны, сообщает пресс-служба СБУ

2023-12-22T23:30

2023-12-22T23:30

2023-12-22T23:30

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Утверждается, что в Киеве задержан руководитель одного из главных управлений минобороны, который причастен к сделке. По данным следствия, чиновник в конце 2022 года подписал соглашение с компанией-спецэкспортёром на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для ВСУ. Тогда средства не были переведены на счета спецэкспортёра. Созданное на Украине Агентство оборонных закупок минобороны впоследствии заключило более выгодный контракт на поставку этих самых артснарядов с этим же производителем. Новый договор в отличие от предыдущего предусматривал приобретение боеприпасов без посредников, напрямую от производителя, что сокращало сроки поставки продукции и уменьшало её стоимость. Фигурант в то время безосновательно продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортёром. Более того, после пролонгации "старого" договора на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 миллиарда гривен. Эта сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору с производителем. Во время обысков по местам работы и проживания фигуранта обнаружены документы, подтверждающие незаконную деятельность. Сейчас чиновник отстранён от исполнения служебных обязанностей, а минобороны "проводит мероприятия для возвращения в бюджет Украины присвоенных почти 1,5 миллиардов гривен". За содеянное фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее украинцы назвали Офис президента самым коррумпированным ведомством страны.

https://ukraina.ru/20231216/1052167561.html

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новости, украина, коррупция, минобороны украины, мошенничество, снаряды, всу, вооруженные силы украины, сво