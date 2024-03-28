https://ukraina.ru/20240328/1054165422.html

Демографический бум от Зеленского. Почему Украину ждет тотальная депопуляция

Демографический бум от Зеленского. Почему Украину ждет тотальная депопуляция - 28.03.2024 Украина.ру

Демографический бум от Зеленского. Почему Украину ждет тотальная депопуляция

В среду 27 марта Владимир Зеленский посетил приграничный город Сумы, где встретился со студентами Сумского государственного университета, пообещав им резкий всплеск рождаемости на Украине после окончания боевых действий

2024-03-28T14:36

2024-03-28T14:36

2024-03-28T14:36

эксклюзив

украина

владимир зеленский

демография

депопуляция

сумы

пво

сво

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украинские беженцы

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Системы ПВО для повышения рождаемостиОдна из студенток спросила Зеленского по поводу государственных программ стимулирования рождаемости. Совершенно нормальный вопрос от девушки, которая планирует семью, поэтому ее волнуют связанные с материнством экономические проблемы. Однако Зеленский, как всегда, съехал в демагогию."Я думаю, что наибольший стимул сейчас – это безопасность, и что дальше с ребенком, и что делать. И нужно не только финансово стимулировать, потому что финансы, на мой взгляд, помогают, но они не стимулируют во время войны рожать", - заявил Зеленский. Из его слов можно сделать вывод, что девушка финансовой помощи при рождении ребенка не дождется.Далее Зеленский, отвечая на вопрос о стимулировании рождаемости, внезапно перешел на тему ПВО и развитие технологий обороны вместе с западными государствами-партнерами. Если бы президента Украины спросили о вырубке лесов или медицинском обслуживании пенсионеров, он в ответе тоже требовал бы ПВО у западных партнеров или рассказал бы планах строительства Нью-Васюков.В конце своей пространной речи Зеленский пообещал аудитории демографический бум, но после войны. "Я понимаю, что закончится война – будет бум. Я в этом уверен, будут люди возвращаться, будут уверены в завтрашнем дне, уверены в будущем Украины", - закончил Зеленский. О финансовом стимулировании рождаемости со стороны государства он опять умолчал.Слова Зеленского о демографическом буме следует воспринимать так же, как и его обещания высадить миллиард деревьев и не повышать населению тарифы. В течение всего периода независимости рождаемость на Украине лишь падала, что характерно для большинства государств Европы и постсоветского пространства (за исключением мусульманских республик).Западные кредиторы постоянно требуют сокращать социальные расходы, чтобы Киев мог отдавать долги. Поэтому ясно, что никакого финансового стимулирования украинские матери от государства не дождутся. Скорее, из них оно будет выкачивать соки, повышая цены и тарифы.Статистика также свидетельствует, что рождаемость на Украине росла лишь в периоды "тоталитарной оккупации" и неизменно сокращалась в периоды националистического господства.Демографическая яма на месте УкраиныНа прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в каждой украинской семье должно появиться не менее трех детей для выравнивания демографических показателей. Шмыгаль, как и Зеленский, ничего при этом не говорил о финансовом стимулировании рождаемости. Кроме того, премьер-министр не учел, что в случае рождения трех детей в каждой украинской семье пополнять ВСУ будет некем, так как наличие трех несовершеннолетних детей освобождает от мобилизации.Те, кто должен был бы обеспечивать демографический бум, погибают под Купянском, переплывают пограничную Тису или же давно освоились на новом месте жительства в РФ или странах ЕС.В феврале 2024 года в Минздраве Украины заявили, что показатели рождаемости в стране падают на 7% с 2013 года.Основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс в марте говорил, что Украина уже прошла демографическую точку невозврата. По его словам, Украина сейчас "разрушается демографически" и "пережевывает уже следующее поколение своей живой силы, которое нечем будет восполнить".Американская New York Times недавно опубликовала статью, в которой утверждает, что потенциальное снижение возраста мобилизации на Украине еще больше усугубит демографический кризис, что подорвет будущее украинской экономики. Тем не менее, новый законопроект о мобилизации предполагает снижение возраста мобилизации.Британская The Times в феврале писала, что Украина стала страной с самой низкой рождаемостью в мире, а по продолжительности жизни мужчин уже конкурирует с самыми нищими странами Африки. При этом авторы открыто пишут, что оставшиеся 20-40-летние украинцы "скорее всего погибнут в боях".В статье приводится мнение ректора Киевской школы экономики Тимофея Брика, который рассказывает о том, как Украине придется решать демографическую проблему после войны. Он считает, что Украина должна будет открыть страну для мигрантов, приглашая граждан Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Польши. Однако непонятно, зачем поляки или казахи массово поедут туда, где они будут зарабатывать меньше, чем у себя на родине.Почему на беженцев не стоит рассчитыватьЗамдиректора украинского государственного Института демографии Александр Гладун недавно предупреждал, что украинские беженцы в ЕС вряд ли вернутся домой после окончания боевых действий. "В современной Европе демографическая ситуация также не очень хорошая, поэтому они заинтересованы в украинцах. И, скорее всего, в большинстве стран будет политика, направленная на то, чтобы их оставить, учитывая нынешние активные действия по их адаптации", — заявил Гладун.При этом украинские демографы подчеркивают, что население страны, в том числе молодое, фактически выбито. В стране достаточно резко упала рождаемость — в минувшем году она на 31,5% ниже, чем в довоенном 2021-м и на 9% меньше, чем в позапрошлом году. Такая тенденция может привести к тому, что в 2035-2037 годах доля возрастной группы населения до 18 лет будет составлять 12-15% по сравнению с 25%, зафиксированными в 1993 году. А это значит, что с их переходом в репродуктивный возраст в следующем поколении родится еще меньше детей. Соответственно в следующем — еще меньше. И далее по ниспадающей.В долгосрочной перспективе – это путь к депопуляции даже в случае немедленного прекращения боевых действий. Когда Зеленский в Сумах голословно заявляет о будущем демографическом буме, отказывая потенциальным матерям в финансовой помощи, он надеется на возвращение беженцев. Однако даже с точки зрения любой матери не имеет смысла возвращаться в полуразрушенное государство, которое ничего не может предложить ее ребенку.

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