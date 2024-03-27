Путин посетил центр боевого применения лётного состава - 27.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240327/1054156164.html
Путин посетил центр боевого применения лётного состава
Путин посетил центр боевого применения лётного состава - 27.03.2024 Украина.ру
Путин посетил центр боевого применения лётного состава
В среду, 27 марта, президент России Владимир Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания лётного состава (авиационного персонала армейской авиации) Минобороны РФ, где осмотрел образцы военной лётной техники, средства поражения и тренажёры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
2024-03-27T23:27
2024-03-27T23:27
новости
владимир путин
кремль
россия
самолет
учения
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054127494_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_76c687059c9230455d92ff1b34108389.jpg
Путин оценил состояние ударных вертолетов Ми-28 и Ми-8, а после побеседовал с лётчиками, проходящими подготовку в этом центре. Центр боевого применения лётного состава существует уже 45 лет. На его базе разрабатываются и совершенствуются тактические приёмы боевого применения армейской авиации, проходит подготовка и повышение квалификации военных специалистов, а также гражданского авиационного персонала, эксплуатирующего вертолёты. В пресс-службе добавляют, что в учреждении освоены все типы вертолётов, стоящие на вооружении армейской авиации России. В 1992 году из лётчиков центра была сформирована единственная в мире пилотажная группа на боевых вертолётах "Беркуты".В феврале глава государства совершил в составе экипажа полёт на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М.
https://ukraina.ru/20240327/1054130204.html
кремль
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054127494_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_b823b1e2a06296bdc8f0b8f5c2fc782b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, кремль, россия, самолет, учения, минобороны рф
Новости, Владимир Путин, Кремль, Россия, самолет, Учения, Минобороны РФ

Путин посетил центр боевого применения лётного состава

23:27 27.03.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к гражданам России
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
В среду, 27 марта, президент России Владимир Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания лётного состава (авиационного персонала армейской авиации) Минобороны РФ, где осмотрел образцы военной лётной техники, средства поражения и тренажёры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
Путин оценил состояние ударных вертолетов Ми-28 и Ми-8, а после побеседовал с лётчиками, проходящими подготовку в этом центре.
"Глава государства также пообщался с военными лётчиками, проходящими подготовку в центре, а также вдовами Героев России, погибших в ходе специальной военной операции", – сказано в опубликованном сообщении.
Центр боевого применения лётного состава существует уже 45 лет. На его базе разрабатываются и совершенствуются тактические приёмы боевого применения армейской авиации, проходит подготовка и повышение квалификации военных специалистов, а также гражданского авиационного персонала, эксплуатирующего вертолёты.
В пресс-службе добавляют, что в учреждении освоены все типы вертолётов, стоящие на вооружении армейской авиации России. В 1992 году из лётчиков центра была сформирована единственная в мире пилотажная группа на боевых вертолётах "Беркуты".
В феврале глава государства совершил в составе экипажа полёт на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М.
Казачья бригада Терек на Соледарском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Вчера, 05:10
Военный волонтер о том, почему взятие Белогоровки и зачистка плацдармов ВСУ будет следующим успехом ВС РФСледующим стратегическим успехом российских военных будет взятие Белогоровки. Это совсем небольшой населенный пункт, но во время Великой Отечественной войны даже Красная Армия не смогла взять ее штурмом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
 
НовостиВладимир ПутинКремльРоссиясамолетУченияМинобороны РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:04Кромешная тьма накрыла Харьков после ударов ВС РФ, пишут СМИ
23:45В ООН признали, что российских военнопленных пытали на Украине
23:27Путин посетил центр боевого применения лётного состава
23:04Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в "Крокусе"
22:48Захарова предупредила Дурова об опасности в связи заявлениями Буданова* о Telegram
22:26На подлёте к Белгороду сбито 16 воздушных целей – Гладков
22:09Песков о версии теракта в "Крокусе": США намеренно переключают внимание
21:46Сколько Украина протянет без энергетики и когда Россия устроит критическую фазу для ВСУ – Кошкин
21:41Минобороны Украины раскрыло некоторые пункты нового законопроекта об усилении мобилизации
21:20Родственница одного из террористов прокомментировала трагедию в "Крокусе"
21:00МЧС опубликовало список из 143 погибших при теракте в "Крокусе"
20:44Стало известно когда Рада завершит работу над правками к закону об усилении мобилизации
20:24Telegram на Украине признали угрозой национальной безопасности
19:54К чешской инициативе по покупке боеприпасов для ВСУ присоединились 20 стран
19:52Сербия ─ это кукла вуду, которую Запад дергает, чтобы русским было больно
19:29Готовность НАТО принять участие в боевых действиях на Украине оценили в Латвии
19:07В Раде передумали бронировать от службы в ВСУ богатых украинцев
18:45Зеленский походил мимо траншей ВСУ в Сумской области, но доклад о строительстве фортификаций прослушал
18:28СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса
18:03ВСУ атаковали административное здание в Белгороде
Лента новостейМолния