Путин посетил центр боевого применения лётного состава
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В среду, 27 марта, президент России Владимир Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания лётного состава (авиационного персонала армейской авиации) Минобороны РФ, где осмотрел образцы военной лётной техники, средства поражения и тренажёры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
Путин оценил состояние ударных вертолетов Ми-28 и Ми-8, а после побеседовал с лётчиками, проходящими подготовку в этом центре.
"Глава государства также пообщался с военными лётчиками, проходящими подготовку в центре, а также вдовами Героев России, погибших в ходе специальной военной операции", – сказано в опубликованном сообщении.
Центр боевого применения лётного состава существует уже 45 лет. На его базе разрабатываются и совершенствуются тактические приёмы боевого применения армейской авиации, проходит подготовка и повышение квалификации военных специалистов, а также гражданского авиационного персонала, эксплуатирующего вертолёты.
В пресс-службе добавляют, что в учреждении освоены все типы вертолётов, стоящие на вооружении армейской авиации России. В 1992 году из лётчиков центра была сформирована единственная в мире пилотажная группа на боевых вертолётах "Беркуты".
В феврале глава государства совершил в составе экипажа полёт на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М.
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