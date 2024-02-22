https://ukraina.ru/20240222/1053479378.html

Путин оценил мощности новой военной техники

Путин оценил мощности новой военной техники - 22.02.2024 Украина.ру

Путин оценил мощности новой военной техники

В четверг, 22 февраля, президент России Владимир Путин лично опробовал технику, которая вскоре поступит на вооружении армии РФ. Глава государства совершил в составе экипажа полёт на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Соответствующие кадры опубликованы на сайте Кремля

2024-02-22T18:15

2024-02-22T18:15

2024-02-22T18:15

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владимир путин

сво

военная техника

бомбардировщик

спецоперация

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В воздухе Владимир Путин провёл 30 минут. После приземления, заявил, что новая российская техника управляется лучше, надёжнее предыдущей и, в целом, представляет собой оборудование нового поколения. Путин добавил, несмотря на то, что это Ту-160М - военный самолёт, в новом бомбардировщике также улучшена также зона для отдыха пилотов.

https://ukraina.ru/20240102/1052536068.html

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новости, владимир путин, сво, военная техника, бомбардировщик, спецоперация