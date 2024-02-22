Путин оценил мощности новой военной техники - 22.02.2024 Украина.ру
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Путин оценил мощности новой военной техники
Путин оценил мощности новой военной техники - 22.02.2024 Украина.ру
Путин оценил мощности новой военной техники
В четверг, 22 февраля, президент России Владимир Путин лично опробовал технику, которая вскоре поступит на вооружении армии РФ. Глава государства совершил в составе экипажа полёт на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Соответствующие кадры опубликованы на сайте Кремля
2024-02-22T18:15
2024-02-22T18:15
новости
владимир путин
сво
военная техника
бомбардировщик
спецоперация
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В воздухе Владимир Путин провёл 30 минут. После приземления, заявил, что новая российская техника управляется лучше, надёжнее предыдущей и, в целом, представляет собой оборудование нового поколения. Путин добавил, несмотря на то, что это Ту-160М - военный самолёт, в новом бомбардировщике также улучшена также зона для отдыха пилотов.
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новости, владимир путин, сво, военная техника, бомбардировщик, спецоперация
Новости, Владимир Путин, СВО, военная техника, бомбардировщик, Спецоперация

Путин оценил мощности новой военной техники

18:15 22.02.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина
Рабочая поездка президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
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В четверг, 22 февраля, президент России Владимир Путин лично опробовал технику, которая вскоре поступит на вооружении армии РФ. Глава государства совершил в составе экипажа полёт на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Соответствующие кадры опубликованы на сайте Кремля
В воздухе Владимир Путин провёл 30 минут. После приземления, заявил, что новая российская техника управляется лучше, надёжнее предыдущей и, в целом, представляет собой оборудование нового поколения.

"Мы получаем новую технику. Техника отличная, она действительно нового поколения. Как я сказал командиру судна и сейчас ещё раз скажу и руководству министерства обороны, конечно можно принимать в состав вооруженных сил. Это действительно новая машина, во многом новая — управляется лучше, видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом, надёжность высокая очень", – поделился президент впечатлениями от полёта.

Путин добавил, несмотря на то, что это Ту-160М - военный самолёт, в новом бомбардировщике также улучшена также зона для отдыха пилотов.
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НовостиВладимир ПутинСВОвоенная техникабомбардировщикСпецоперация
 
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