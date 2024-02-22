Путин оценил мощности новой военной техники
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В четверг, 22 февраля, президент России Владимир Путин лично опробовал технику, которая вскоре поступит на вооружении армии РФ. Глава государства совершил в составе экипажа полёт на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Соответствующие кадры опубликованы на сайте Кремля
В воздухе Владимир Путин провёл 30 минут. После приземления, заявил, что новая российская техника управляется лучше, надёжнее предыдущей и, в целом, представляет собой оборудование нового поколения.
"Мы получаем новую технику. Техника отличная, она действительно нового поколения. Как я сказал командиру судна и сейчас ещё раз скажу и руководству министерства обороны, конечно можно принимать в состав вооруженных сил. Это действительно новая машина, во многом новая — управляется лучше, видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом, надёжность высокая очень", – поделился президент впечатлениями от полёта.
Путин добавил, несмотря на то, что это Ту-160М - военный самолёт, в новом бомбардировщике также улучшена также зона для отдыха пилотов.
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