https://ukraina.ru/20240327/1054155556.html
На подлёте к Белгороду сбито 16 воздушных целей – Гладков
На подлёте к Белгороду сбито 16 воздушных целей – Гладков - 27.03.2024 Украина.ру
На подлёте к Белгороду сбито 16 воздушных целей – Гладков
Система противовоздушной обороны отразила массированную атаку украинской армии – в небе над Белгородским районом сбито 16 воздушных целей, сообщили в министерстве обороны РФ в среду
2024-03-27T22:26
2024-03-27T22:26
2024-03-27T22:26
новости
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
сво
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В ведомстве уточнили, что ВСУ около 20:30 (по мск) выпустили снаряды из реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домах. "Есть повреждения в учреждениях здравоохранения – выбиты окна в поликлиниках №7 и №8, также повреждены окна в складском корпусе детской областной клинической больницы. Осколки снарядов выбили окна и посекли фасады в 4 учреждениях образования (...) детском саду и школе №40", – написал глава региона в своём телеграм-канале. Кроме этого, обстрелом ВСУ полностью уничтожены два автомобиля в Белгороде, ещё восемь повреждены. Жертв нет. На местах происшествия работают оперативные службы, информация о последствиях обстрела уточняется, заключил Гладков. Ранее губернатор Белгородской области сообщал, что украинские военные при помощи беспилотника поразили административное здание в Белгороде.
https://ukraina.ru/20240325/1054038554.html
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новости, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сво
Новости, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, СВО
На подлёте к Белгороду сбито 16 воздушных целей – Гладков
Система противовоздушной обороны отразила массированную атаку украинской армии – в небе над Белгородским районом сбито 16 воздушных целей, сообщили в министерстве обороны РФ в среду
В ведомстве уточнили, что ВСУ около 20:30 (по мск) выпустили снаряды из реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".
"Дежурными средствами ПВО 16 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", – говорится в телеграм-канале Минобороны.
По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домах.
"Есть повреждения в учреждениях здравоохранения – выбиты окна в поликлиниках №7 и №8, также повреждены окна в складском корпусе детской областной клинической больницы. Осколки снарядов выбили окна и посекли фасады в 4 учреждениях образования (...) детском саду и школе №40", – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Кроме этого, обстрелом ВСУ полностью уничтожены два автомобиля в Белгороде, ещё восемь повреждены. Жертв нет.
На местах происшествия работают оперативные службы, информация о последствиях обстрела уточняется, заключил Гладков.
Ранее губернатор Белгородской области сообщал,
что украинские военные при помощи беспилотника поразили административное здание в Белгороде.