ВСУ атаковали административное здание в Белгороде
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкОткрытие инфекционного центра в Белгородской области
Украинский беспилотник врезался в административное здание в Белгороде. По данным СМИ, ВСУ поразили объект на проспекте Славы, в котором располагалось Министерство внутренних дел
По данным телеграм-канала Baza, удар пришёлся на кабинеты бухгалтерии. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что ВСУ атаковали административное здание, ранение получил один человек.
"В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. Есть одна пострадавшая – у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки", – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пострадавшую оперативно доставили в горбольницу №2, где ей оказали необходимую помощь. В результате взрыва в здании выбиты окна на третьем и четвёртом этажах, посечён фасад.
На месте обстрела работают все оперативные службы, заключил Гладков.
Ранее в этот же день ВСУ несколько раз атаковали с помощью беспилотников посёлок Поляна Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших, но в результате обстрела загорелась кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия, повреждено промышленное оборудование, кровля здания сельскохозяйственного предприятия. Оперативные службы работают на месте.
Накануне ночью над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 18 воздушных целей.
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