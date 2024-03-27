ВСУ атаковали административное здание в Белгороде - 27.03.2024 Украина.ру
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ВСУ атаковали административное здание в Белгороде
ВСУ атаковали административное здание в Белгороде - 27.03.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали административное здание в Белгороде
Украинский беспилотник врезался в административное здание в Белгороде. По данным СМИ, ВСУ поразили объект на проспекте Славы, в котором располагалось Министерство внутренних дел
2024-03-27T18:03
2024-03-27T18:03
новости
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
сво
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По данным телеграм-канала Baza, удар пришёлся на кабинеты бухгалтерии. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что ВСУ атаковали административное здание, ранение получил один человек. Пострадавшую оперативно доставили в горбольницу №2, где ей оказали необходимую помощь. В результате взрыва в здании выбиты окна на третьем и четвёртом этажах, посечён фасад. На месте обстрела работают все оперативные службы, заключил Гладков. Ранее в этот же день ВСУ несколько раз атаковали с помощью беспилотников посёлок Поляна Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших, но в результате обстрела загорелась кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия, повреждено промышленное оборудование, кровля здания сельскохозяйственного предприятия. Оперативные службы работают на месте. Накануне ночью над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 18 воздушных целей.
https://ukraina.ru/20240325/1054038554.html
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новости, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сво
Новости, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, СВО

ВСУ атаковали административное здание в Белгороде

18:03 27.03.2024
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкОткрытие инфекционного центра в Белгородской области
Открытие инфекционного центра в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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Украинский беспилотник врезался в административное здание в Белгороде. По данным СМИ, ВСУ поразили объект на проспекте Славы, в котором располагалось Министерство внутренних дел
По данным телеграм-канала Baza, удар пришёлся на кабинеты бухгалтерии. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что ВСУ атаковали административное здание, ранение получил один человек.
"В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. Есть одна пострадавшая – у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки", – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пострадавшую оперативно доставили в горбольницу №2, где ей оказали необходимую помощь. В результате взрыва в здании выбиты окна на третьем и четвёртом этажах, посечён фасад.
На месте обстрела работают все оперативные службы, заключил Гладков.
Ранее в этот же день ВСУ несколько раз атаковали с помощью беспилотников посёлок Поляна Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших, но в результате обстрела загорелась кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия, повреждено промышленное оборудование, кровля здания сельскохозяйственного предприятия. Оперативные службы работают на месте.
Накануне ночью над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 18 воздушных целей.
Учения Запад-2021 в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
25 марта, 05:20
Враг будет в ужасе: военный эксперт рассказал, когда тысячи "птиц" ударят из Белгорода по скоплению ВСУБоевые действия происходят всего в 600 километрах от Москвы. Чтобы справиться с мощным напором ВСУ, российским бойцам нужно не 2-3 "птицы", а 20-30 беспилотников в день. Если у военных будут такие средства, ВСУ "будут в ужасе". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
 
НовостиБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСВО
 
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Заголовок открываемого материала
18:03ВСУ атаковали административное здание в Белгороде
18:01"Кто Угодно Другой". Новые тенденции в битве Трампа и Байдена
18:00Непростое время Сербии, обстрел Белгорода, требования к мигрантам в РФ. Итоги 27 марта
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