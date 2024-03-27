https://ukraina.ru/20240327/1054155155.html

Песков о версии теракта в "Крокусе": США намеренно переключают внимание

Песков о версии теракта в "Крокусе": США намеренно переключают внимание - 27.03.2024 Украина.ру

Песков о версии теракта в "Крокусе": США намеренно переключают внимание

Сегодня в России не высказывалось официальных версий по теракту, который произошёл в подмосковном "Крокус Сити Холле". Несмотря на то, что спецслужбы продолжают выяснять обстоятельства трагедии, в США выдвигают только одну версию произошедшего, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-03-27T22:09

2024-03-27T22:09

2024-03-27T22:10

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По его словам, многочисленные заявления официальных лиц США говорят о желании сместить фокус внимания. "У нас нет пока возможности высказать какую-то одну версию, потому что следствие продолжается. Конечно, по меньшей мере странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что как минимум, они хотят с чего-то переключить внимание", – сказал спикер Кремля. Песков добавил, что необходимо набраться терпения и дождаться, пока российские спецслужбы и следственные органы придут к окончательным выводам, опираясь на факты. "Конечно, спецслужбы работают, чтобы подкрепить существующие версии и уже остановиться на одной аргументированной", – заключил он. Ранее в Госдепе США заявили, что Украина никак не связана, потому что правительство в Киеве "само так сказало".

https://ukraina.ru/20240327/1054148705.html

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новости, дмитрий песков, россия, сша, кремль, теракт, украина, крокус сити