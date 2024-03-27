Песков о версии теракта в "Крокусе": США намеренно переключают внимание - 27.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240327/1054155155.html
Песков о версии теракта в "Крокусе": США намеренно переключают внимание
Песков о версии теракта в "Крокусе": США намеренно переключают внимание - 27.03.2024 Украина.ру
Песков о версии теракта в "Крокусе": США намеренно переключают внимание
Сегодня в России не высказывалось официальных версий по теракту, который произошёл в подмосковном "Крокус Сити Холле". Несмотря на то, что спецслужбы продолжают выяснять обстоятельства трагедии, в США выдвигают только одну версию произошедшего, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-03-27T22:09
2024-03-27T22:10
новости
дмитрий песков
россия
сша
кремль
теракт
украина
крокус сити
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360708_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_745591c8d7f1e0d2aa792401b780647e.jpg
По его словам, многочисленные заявления официальных лиц США говорят о желании сместить фокус внимания. "У нас нет пока возможности высказать какую-то одну версию, потому что следствие продолжается. Конечно, по меньшей мере странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что как минимум, они хотят с чего-то переключить внимание", – сказал спикер Кремля. Песков добавил, что необходимо набраться терпения и дождаться, пока российские спецслужбы и следственные органы придут к окончательным выводам, опираясь на факты. "Конечно, спецслужбы работают, чтобы подкрепить существующие версии и уже остановиться на одной аргументированной", – заключил он. Ранее в Госдепе США заявили, что Украина никак не связана, потому что правительство в Киеве "само так сказало".
https://ukraina.ru/20240327/1054148705.html
россия
сша
кремль
украина
крокус сити
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360708_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_417af33ad449731b773313662705c02e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дмитрий песков, россия, сша, кремль, теракт, украина, крокус сити
Новости, Дмитрий Песков, Россия, США, Кремль, теракт, Украина, Крокус Сити

Песков о версии теракта в "Крокусе": США намеренно переключают внимание

22:09 27.03.2024 (обновлено: 22:10 27.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Сегодня в России не высказывалось официальных версий по теракту, который произошёл в подмосковном "Крокус Сити Холле". Несмотря на то, что спецслужбы продолжают выяснять обстоятельства трагедии, в США выдвигают только одну версию произошедшего, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
По его словам, многочисленные заявления официальных лиц США говорят о желании сместить фокус внимания.
"У нас нет пока возможности высказать какую-то одну версию, потому что следствие продолжается. Конечно, по меньшей мере странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что как минимум, они хотят с чего-то переключить внимание", – сказал спикер Кремля.
Песков добавил, что необходимо набраться терпения и дождаться, пока российские спецслужбы и следственные органы придут к окончательным выводам, опираясь на факты.
"Конечно, спецслужбы работают, чтобы подкрепить существующие версии и уже остановиться на одной аргументированной", – заключил он.
Ранее в Госдепе США заявили, что Украина никак не связана, потому что правительство в Киеве "само так сказало".
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
16:41
В МИД РФ рассказали о грязнейшей работе, которую Запад поручил Украине после теракта в "Крокусе"Коллективный Запад возложил "грязнейшую работу" на первых лиц Украины, которые сразу же после произошедшей в "Крокус Сити Холле" трагедии, обвинили Россию в совершении теракта. Об этом 27 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
 
НовостиДмитрий ПесковРоссияСШАКремльтерактУкраинаКрокус Сити
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:27Путин посетил центр боевого применения лётного состава
23:04Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в "Крокусе"
22:48Захарова предупредила Дурова об опасности в связи заявлениями Буданова* о Telegram
22:26На подлёте к Белгороду сбито 16 воздушных целей – Гладков
22:09Песков о версии теракта в "Крокусе": США намеренно переключают внимание
21:46Сколько Украина протянет без энергетики и когда Россия устроит критическую фазу для ВСУ – Кошкин
21:41Минобороны Украины раскрыло некоторые пункты нового законопроекта об усилении мобилизации
21:20Родственница одного из террористов прокомментировала трагедию в "Крокусе"
21:00МЧС опубликовало список из 143 погибших при теракте в "Крокусе"
20:44Стало известно когда Рада завершит работу над правками к закону об усилении мобилизации
20:24Telegram на Украине признали угрозой национальной безопасности
19:54К чешской инициативе по покупке боеприпасов для ВСУ присоединились 20 стран
19:52Сербия ─ это кукла вуду, которую Запад дергает, чтобы русским было больно
19:29Готовность НАТО принять участие в боевых действиях на Украине оценили в Латвии
19:07В Раде передумали бронировать от службы в ВСУ богатых украинцев
18:45Зеленский походил мимо траншей ВСУ в Сумской области, но доклад о строительстве фортификаций прослушал
18:28СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса
18:03ВСУ атаковали административное здание в Белгороде
18:01"Кто Угодно Другой". Новые тенденции в битве Трампа и Байдена
18:00Непростое время Сербии, обстрел Белгорода, требования к мигрантам в РФ. Итоги 27 марта
Лента новостейМолния