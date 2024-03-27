https://ukraina.ru/20240327/1054155155.html
Песков о версии теракта в "Крокусе": США намеренно переключают внимание
Песков о версии теракта в "Крокусе": США намеренно переключают внимание - 27.03.2024 Украина.ру
Песков о версии теракта в "Крокусе": США намеренно переключают внимание
Сегодня в России не высказывалось официальных версий по теракту, который произошёл в подмосковном "Крокус Сити Холле". Несмотря на то, что спецслужбы продолжают выяснять обстоятельства трагедии, в США выдвигают только одну версию произошедшего, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-03-27T22:09
2024-03-27T22:09
2024-03-27T22:10
новости
дмитрий песков
россия
сша
кремль
теракт
украина
крокус сити
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360708_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_745591c8d7f1e0d2aa792401b780647e.jpg
По его словам, многочисленные заявления официальных лиц США говорят о желании сместить фокус внимания. "У нас нет пока возможности высказать какую-то одну версию, потому что следствие продолжается. Конечно, по меньшей мере странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что как минимум, они хотят с чего-то переключить внимание", – сказал спикер Кремля. Песков добавил, что необходимо набраться терпения и дождаться, пока российские спецслужбы и следственные органы придут к окончательным выводам, опираясь на факты. "Конечно, спецслужбы работают, чтобы подкрепить существующие версии и уже остановиться на одной аргументированной", – заключил он. Ранее в Госдепе США заявили, что Украина никак не связана, потому что правительство в Киеве "само так сказало".
https://ukraina.ru/20240327/1054148705.html
россия
сша
кремль
украина
крокус сити
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360708_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_417af33ad449731b773313662705c02e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий песков, россия, сша, кремль, теракт, украина, крокус сити
Новости, Дмитрий Песков, Россия, США, Кремль, теракт, Украина, Крокус Сити
Песков о версии теракта в "Крокусе": США намеренно переключают внимание
22:09 27.03.2024 (обновлено: 22:10 27.03.2024)
Сегодня в России не высказывалось официальных версий по теракту, который произошёл в подмосковном "Крокус Сити Холле". Несмотря на то, что спецслужбы продолжают выяснять обстоятельства трагедии, в США выдвигают только одну версию произошедшего, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
По его словам, многочисленные заявления официальных лиц США говорят о желании сместить фокус внимания.
"У нас нет пока возможности высказать какую-то одну версию, потому что следствие продолжается. Конечно, по меньшей мере странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что как минимум, они хотят с чего-то переключить внимание", – сказал спикер Кремля.
Песков добавил, что необходимо набраться терпения и дождаться, пока российские спецслужбы и следственные органы придут к окончательным выводам, опираясь на факты.
"Конечно, спецслужбы работают, чтобы подкрепить существующие версии и уже остановиться на одной аргументированной", – заключил он.
Ранее в Госдепе США заявили,
что Украина никак не связана, потому что правительство в Киеве "само так сказало".