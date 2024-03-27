https://ukraina.ru/20240327/1054153765.html

Стало известно когда Рада завершит работу над правками к закону об усилении мобилизации

Стало известно когда Рада завершит работу над правками к закону об усилении мобилизации - 27.03.2024 Украина.ру

Стало известно когда Рада завершит работу над правками к закону об усилении мобилизации

В четверг, 28 марта, оборонный комитет Верховной Рады планирует завершить рассмотрение правок к закону об ужесточению мобилизации на Украине. Об этом в среду сообщил депутат Ярослав Железняк

2024-03-27T20:44

2024-03-27T20:44

2024-03-27T20:44

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Заместитель председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил в эфире украинского национального телемарафона, что в парламенте стараются как можно быстрее пересмотреть все внесённые правки. По его словам, оставшаяся работа займёт пару дней. После того как комитет завершит работу, законопроект будет вынесён на голосование в украинский парламент. Ранее сообщалось, что в Раде предложили освободить от мобилизации полицейских и чиновников.

https://ukraina.ru/20240326/1054111379.html

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новости, украина, ярослав железняк, верховная рада, мобилизация, всу, сво