Стало известно когда Рада завершит работу над правками к закону об усилении мобилизации
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУM113G4DK ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
В четверг, 28 марта, оборонный комитет Верховной Рады планирует завершить рассмотрение правок к закону об ужесточению мобилизации на Украине. Об этом в среду сообщил депутат Ярослав Железняк
"Сегодня комитет по вопросам безопасности пришёл по законопроекту о мобилизации до 3518 правки. Соответственно, закон готов на 82%. Завтра планируют рассмотреть всё, что осталось. То есть завтра комитет завершит рассмотрение всех поправок к закону", – написал он в своём телеграм-канале.
Заместитель председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил в эфире украинского национального телемарафона, что в парламенте стараются как можно быстрее пересмотреть все внесённые правки.
По его словам, оставшаяся работа займёт пару дней.
"Мы делаем максимум со своей стороны, стараемся как можно быстрее все пройти. За сегодня прошли около 800 или 700 правок. Уже в целом прошли 3500", – приводит его слова "РБК-Украина".
После того как комитет завершит работу, законопроект будет вынесён на голосование в украинский парламент.
Ранее сообщалось, что в Раде предложили освободить от мобилизации полицейских и чиновников.
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