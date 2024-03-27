Стало известно когда Рада завершит работу над правками к закону об усилении мобилизации - 27.03.2024 Украина.ру
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Стало известно когда Рада завершит работу над правками к закону об усилении мобилизации
Стало известно когда Рада завершит работу над правками к закону об усилении мобилизации - 27.03.2024 Украина.ру
Стало известно когда Рада завершит работу над правками к закону об усилении мобилизации
В четверг, 28 марта, оборонный комитет Верховной Рады планирует завершить рассмотрение правок к закону об ужесточению мобилизации на Украине. Об этом в среду сообщил депутат Ярослав Железняк
2024-03-27T20:44
2024-03-27T20:44
новости
украина
ярослав железняк
верховная рада
мобилизация
всу
сво
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Заместитель председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил в эфире украинского национального телемарафона, что в парламенте стараются как можно быстрее пересмотреть все внесённые правки. По его словам, оставшаяся работа займёт пару дней. После того как комитет завершит работу, законопроект будет вынесён на голосование в украинский парламент. Ранее сообщалось, что в Раде предложили освободить от мобилизации полицейских и чиновников.
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новости, украина, ярослав железняк, верховная рада, мобилизация, всу, сво
Новости, Украина, Ярослав Железняк, Верховная Рада, мобилизация, ВСУ, СВО

Стало известно когда Рада завершит работу над правками к закону об усилении мобилизации

20:44 27.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУM113G4DK ВСУ
M113G4DK ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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В четверг, 28 марта, оборонный комитет Верховной Рады планирует завершить рассмотрение правок к закону об ужесточению мобилизации на Украине. Об этом в среду сообщил депутат Ярослав Железняк
"Сегодня комитет по вопросам безопасности пришёл по законопроекту о мобилизации до 3518 правки. Соответственно, закон готов на 82%. Завтра планируют рассмотреть всё, что осталось. То есть завтра комитет завершит рассмотрение всех поправок к закону", – написал он в своём телеграм-канале.
Заместитель председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил в эфире украинского национального телемарафона, что в парламенте стараются как можно быстрее пересмотреть все внесённые правки.
По его словам, оставшаяся работа займёт пару дней.
"Мы делаем максимум со своей стороны, стараемся как можно быстрее все пройти. За сегодня прошли около 800 или 700 правок. Уже в целом прошли 3500", – приводит его слова "РБК-Украина".
После того как комитет завершит работу, законопроект будет вынесён на голосование в украинский парламент.
Ранее сообщалось, что в Раде предложили освободить от мобилизации полицейских и чиновников.
26 марта, 08:35
Кто для украинцев враг народа. Как на Украине растет противостояние мобилизацииВ понедельник 25 марта в закарпатском Мукачеве жители вышли на протест против мобилизации и террора украинских ТЦК (военкоматов), которые регулярно похищают и избивают людей. В Мукачеве протестующие фактически перекрыли дороги
 
НовостиУкраинаЯрослав ЖелезнякВерховная РадамобилизацияВСУСВО
 
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