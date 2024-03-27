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Над Белгородской областью сбито 18 снарядов "Вампир"

Над Белгородской областью сбито 18 снарядов "Вампир" - 27.03.2024 Украина.ру

Над Белгородской областью сбито 18 снарядов "Вампир"

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 18 реактивных снарядов "Вампир" чешского производства, сообщили 27 марта в Минобороны РФ

2024-03-27T10:07

2024-03-27T10:07

2024-03-27T10:07

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Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима атаковать российские регионы с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале также сообщил о том, что 18 воздушных целей сбито на подлёте к городу.По данным медицины катастроф, есть один пострадавший - у мужчины осколочные ранения поясничной области, его госпитализировали, добавил Гладков.В Белгородском районе в поселке Дубовое посечены окна в двух квартирах, также повреждены 9 частных домовладений и 6 автомобилей.В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного домовладения.Вооруженные силы Украины ежедневно наносят удары по Белгородской области. Глава региона сообщил, что уже эвакуировано 2800 детей в Калугу, Тамбов, Пензу, Самару, Московскую область и Краснодарский край. До конца недели планируется эвакуировать около 9000 детей из обстреливаемого региона.

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новости, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород, минобороны рф, обстрелы