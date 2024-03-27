https://ukraina.ru/20240327/1054137781.html
Над Белгородской областью сбито 18 снарядов "Вампир"
Над Белгородской областью сбито 18 снарядов "Вампир" - 27.03.2024 Украина.ру
Над Белгородской областью сбито 18 снарядов "Вампир"
Российские системы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 18 реактивных снарядов "Вампир" чешского производства, сообщили 27 марта в Минобороны РФ
2024-03-27T10:07
2024-03-27T10:07
2024-03-27T10:07
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белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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минобороны рф
обстрелы
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Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима атаковать российские регионы с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале также сообщил о том, что 18 воздушных целей сбито на подлёте к городу.По данным медицины катастроф, есть один пострадавший - у мужчины осколочные ранения поясничной области, его госпитализировали, добавил Гладков.В Белгородском районе в поселке Дубовое посечены окна в двух квартирах, также повреждены 9 частных домовладений и 6 автомобилей.В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного домовладения.Вооруженные силы Украины ежедневно наносят удары по Белгородской области. Глава региона сообщил, что уже эвакуировано 2800 детей в Калугу, Тамбов, Пензу, Самару, Московскую область и Краснодарский край. До конца недели планируется эвакуировать около 9000 детей из обстреливаемого региона.
https://ukraina.ru/20240326/1054093071.html
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новости, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород, минобороны рф, обстрелы
Новости, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгород, Минобороны РФ, обстрелы
Над Белгородской областью сбито 18 снарядов "Вампир"
Российские системы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 18 реактивных снарядов "Вампир" чешского производства, сообщили 27 марта в Минобороны РФ
Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима атаковать российские регионы с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".
"Дежурными средствами ПВО восемнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении
МО РФ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале также сообщил
о том, что 18 воздушных целей сбито на подлёте к городу.
По данным медицины катастроф, есть один пострадавший - у мужчины осколочные ранения поясничной области, его госпитализировали, добавил Гладков.
В Белгородском районе в поселке Дубовое посечены окна в двух квартирах, также повреждены 9 частных домовладений и 6 автомобилей.
В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного домовладения.
Вооруженные силы Украины ежедневно наносят удары по Белгородской области. Глава региона сообщил, что уже эвакуировано 2800 детей в Калугу, Тамбов, Пензу, Самару, Московскую область и Краснодарский край. До конца недели планируется эвакуировать около 9000 детей из обстреливаемого региона.