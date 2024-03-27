https://ukraina.ru/20240327/1054136541.html

Повышение тарифов и налогов с постепенной отменой пенсий. На что Киев согласился ради нового транша МВФ

Повышение тарифов и налогов с постепенной отменой пенсий. На что Киев согласился ради нового транша МВФ - 27.03.2024 Украина.ру

Повышение тарифов и налогов с постепенной отменой пенсий. На что Киев согласился ради нового транша МВФ

Во вторник, 26 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с радостью объявил, что Украина получила $ 880 млн от МВФ, третий транш финансовой поддержки. По его словам, эти деньги помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность

2024-03-27T06:45

2024-03-27T06:45

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Деньги от МВФ для МВФДо конца года Киев должен выплатить Фонду $ 2,9 млрд за обслуживание ранее полученных кредитов. Пики платежей приходятся на март и сентябрь: каждый раз нужно отдать более $ 700 млн. Поэтому правительство Украины так стремилось получить новый транш МВФ именно в марте. Всего же по четырехлетней программе Украина должна выплатить процентов по старым кредитам перед МВФ почти столько же, сколько рассчитывает получить новых траншей.По сути, МВФ просто перекладывает средства из одного своего кармана в другой, но при этом растет долг Украины. Помимо роста долга, Киев также берет на себя дополнительные обязательства, перекладывая выплаты на плечи простых украинцев.Что же сулит украинцам новый транш, который, собственно, вернется назад кредиторам?"Декоммунизация" отопленияВ понедельник, 25 марта, агентство "Интерфакс Украина" сообщило, что за получение транша Украина согласилась и далее "либерализовать" рынок газа и электроэнергии. Проще говоря, повышать тарифы. Ожидать повышения следует после окончания отопительного сезона, который как раз хотят закончить побыстрее, отключая потребителей от отопления уже на этой неделе.Хотя формально тарифы на газ и заморожены до конца военного положения, но Зеленский уже не раз находил интересное, по его словам, решение, внедряя новые платежки и услуги. Можно, например, ввести отдельную квитанцию на "стабилизационное администрирование газотранспортной системы". Все равно никто не поймет, что это такое.Меморандум с МВФ также предполагает финансовую подготовку к сценарию по прекращению транзита российского газа. Контракт с "Газпромом" заканчивается в конце текущего года, и продлевать его Украина не намерена.Газ украинской добычи компании Рината Ахметова тем временем продают в ЕС, заявляя о намерениях увеличить его экспорт из Харьковской и Полтавской области. Для рядовых украинцев это значит, что газ для них будет стоить не меньше, чем в странах ЕС, но при украинских зарплатах.Обновленный меморандум с МВФ также предполагает, что до конца первого полугодия начнется активная работа по проверке задолженности за централизованное отопление. Проще говоря, МВФ требует выбивать долги у компаний-поставщиков тепла, а те в свою очередь будут их активнее выбивать у населения."Декоммунизация" пенсийВ обновленном меморандуме с МВФ также прописаны обязательства изменить подход к пенсионной системе и механизмам поддержки уязвимых слоев населения. По сути, Киев обязуется не повышать пенсии, льготы и субсидии даже при серьезной девальвации гривны и резком росте тарифов. Киев также пообещал МВФ постепенно перевести пенсионную систему в "накопительный" формат, то есть ныне работающие должны сами перечислять процент от своей зарплаты в специальный фонд, что при нестабильной финансовой системе государства грозит потерей этих средств еще до выхода на пенсию."С учетом тотальной политической и экономической нестабильности это будет означать фактическую отмену пенсий в стране. Таким образом, Украина своим контрактом с МВФ подписала себе смертный приговор, который нацелен уничтожить украинскую экономику, бизнес и лишить украинцев заслуженных пенсий", – комментирует обновленный Меморандум с МВФ украинский телеграм-канал "First. Новости войны".Три шкуры с умирающей экономикиВ угоду МВФ Киев планирует существенно увеличить акциз на все виды топлива, что неминуемо приведет к росту транспортных расходов и тарифов на проезд. Украинские эксперты уже предупреждают украинцев, что после повышения акциза на горючее цены на все товары могут вырасти на 15–30%.Глава налогового комитета Рады Даниил Гетьманцев недавно говорил, что в марте Кабмин передаст в парламент законопроект о дополнительном военном сборе для физических лиц – предпринимателей (ФЛП). Это необходимо, дескать, чтобы увеличить доходную часть бюджета на 44 млрд гривен, как того требует МВФ. Предприниматели же в свою очередь повысят цены на товары и услуги.При этом МВФ в курсе, что украинская экономика и без того на ладан дышит. На днях Фонд обновил прогноз для Украины. Сценарий МВФ предполагает, что из-за усиления интенсивности боевых действий шок для украинской экономики начнется уже во втором квартале текущего года. Тем не менее списывать и прощать долги Киеву Фонд не собирается, а украинские власти не смеют даже заикнуться об этом, в отличие от многих стран Африки и Азии."Почему МВФ не может списать Украине те жалкие 2,2 млрд долл., которые Украина должна вернуть фонду в 2024-м, получив от него всего лишь 800 млн долл. в виде кредитного транша? Ведь Судану же в свое время списали", – недоумевает украинский экономист Алексей Кущ.Дело в том, что власти Украины не смеют чем-то огорчить банкиров МВФ, в котором ведущую роль играют Соединенные Штаты. Хотя кредиты МВФ возвращаются обратно Фонду, но он как бы сигнализирует другим кредиторам о возможности кредитования Украины. И уже эти кредиты можно потратить, например, на закупку "консультационных услуг" у самого себя. В этом и кроется основной интерес украинской элиты. В долгосрочной перспективе отдавать всё равно придется не им. Для Киева гораздо проще содрать три шкуры с украинского крестьянина или мелкого торговца, но погасить проценты по кредитам перед МВФ.Согласно меморандуму с МВФ, Украина продаст 2 государственных банка — "Сенс Банк" и "Укргазбанк". В августе 2023 года НБУ принял решение о передаче "Сенс Банка" (ранее "Альфа-Банк") в собственность государства, поскольку его владельцами были российские подсанкционные олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов. Таким вот нехитрым способом в мире капитала происходит захват и перераспределение активов в пользу западных банкиров.В феврале директор МВФ Кристалина Георгиева похвалила Украину за усиленный сбор налогов – на уровне 36% ВВП. Украинский политолог Михаил Чаплыга, комментируя ее заявление, сравнил страну с каменотесом, у которого в перерывах выкачивают кровь. "Да, Кристина, не каждый додумается 17 раз в день брать у каменотеса донорскую кровь, а вместо усиленного питания заставлять искать пропитание самостоятельно в перерывах между донорством и каменоломней", – пишет Чаплыга.Таким образом, ради $ 880 млн в кредит, которые вернутся обратно в МВФ, режим Зеленского обязуется повышать тарифы на тепло и электроэнергию, повышать акцизы на топливо и налоги с дальнейшим ростом цен на все товары, а также выбивать долги у неплатежеспособного населения и отменять пенсии.Впрочем, если за продление кредитования нужно будет продать в рабство всех украинских детей, перед этим Зеленский не остановится, а украинские СМИ представят это, как торжество европейских ценностей.

https://ukraina.ru/20230321/1044581291.html

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эксклюзив, киев, украина, полтавская область, владимир зеленский, михаил чаплыга, денис шмыгаль, мвф, ес, газпром