Должны успеть к концу 2024 года: аналитик сообщил, как идет строительство Приазовской железной дороги
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтроительство железнодорожной части Крымского моста
Строительство Приазовской ж/д должно завершиться к концу 2024 года, потому что на этот срок запланирован запуск металлургического комбината имени Ильича. Составы из Днепрорудного в Алчевск идут по территории семи субъектов РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политэкономист, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
Анонсированная летом Приазовская железная дорога еще находится в процессе реализации. Точно неизвестно, на какой стадии строительство, но работы должны закончить к концу 2024 года. Потому что на этот срок запланирован запуск комбината имени Ильича, а без этой железной дороги его запустить не получится, рассказал политэкономист.
"Мы недавно беседовали с директором Железорудного комбината из Днепрорудного (Запорожская область). Он говорил, что железорудное сырье в Алчевск (ЛНР) нужно вести по территории семи субъектов РФ (Запорожская область – Херсонская область –Крым – Кубань – Ростовская область – ДНР – ЛНР)", - отметил Лизан.
То есть эти вагоны с сырьем долго "плетутся", потому что им приходится проделывать такой крюк, так еще и крайне негативно влияет на экономику. Получается, что в Алчевск везут железорудное сырье, а обратно привозят шлак для закладки подстенных выработок, подчеркнул аналитик.
Попытки организовать движение составов по кратчайшему окольному пути (минуя перерезанные линией фронта основные ж/д магистрали) закончилось тем, что Украина просто разбила из артиллерии несколько путепроводов. Тем не менее работы идут и уже "виден свет в конце тоннеля", заключил собеседник издания.
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