Должны успеть к концу 2024 года: аналитик сообщил, как идет строительство Приазовской железной дороги - 27.03.2024 Украина.ру
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Должны успеть к концу 2024 года: аналитик сообщил, как идет строительство Приазовской железной дороги
Должны успеть к концу 2024 года: аналитик сообщил, как идет строительство Приазовской железной дороги - 27.03.2024 Украина.ру
Должны успеть к концу 2024 года: аналитик сообщил, как идет строительство Приазовской железной дороги
Строительство Приазовской ж/д должно завершиться к концу 2024 года, потому что на этот срок запланирован запуск металлургического комбината имени Ильича. Составы из Днепрорудного в Алчевск идут по территории семи субъектов РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политэкономист, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
2024-03-27T03:00
2024-03-27T03:00
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Анонсированная летом Приазовская железная дорога еще находится в процессе реализации. Точно неизвестно, на какой стадии строительство, но работы должны закончить к концу 2024 года. Потому что на этот срок запланирован запуск комбината имени Ильича, а без этой железной дороги его запустить не получится, рассказал политэкономист.То есть эти вагоны с сырьем долго "плетутся", потому что им приходится проделывать такой крюк, так еще и крайне негативно влияет на экономику. Получается, что в Алчевск везут железорудное сырье, а обратно привозят шлак для закладки подстенных выработок, подчеркнул аналитик.Попытки организовать движение составов по кратчайшему окольному пути (минуя перерезанные линией фронта основные ж/д магистрали) закончилось тем, что Украина просто разбила из артиллерии несколько путепроводов. Тем не менее работы идут и уже "виден свет в конце тоннеля", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Лизан: Россия избавилась от крюка в Новороссии, но столкнулась с криворукими программистами читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240325/1054096376.html
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новости, россия, запорожская область, лнр, железная дорога, транспорт, логистика, донбасс, ростов-на-дону, днр
Новости, Россия, Запорожская область, ЛНР, железная дорога, транспорт, логистика, Донбасс, Ростов-на-Дону, ДНР

Должны успеть к концу 2024 года: аналитик сообщил, как идет строительство Приазовской железной дороги

03:00 27.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтроительство железнодорожной части Крымского моста
Строительство железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Строительство Приазовской ж/д должно завершиться к концу 2024 года, потому что на этот срок запланирован запуск металлургического комбината имени Ильича. Составы из Днепрорудного в Алчевск идут по территории семи субъектов РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политэкономист, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
Анонсированная летом Приазовская железная дорога еще находится в процессе реализации. Точно неизвестно, на какой стадии строительство, но работы должны закончить к концу 2024 года. Потому что на этот срок запланирован запуск комбината имени Ильича, а без этой железной дороги его запустить не получится, рассказал политэкономист.
"Мы недавно беседовали с директором Железорудного комбината из Днепрорудного (Запорожская область). Он говорил, что железорудное сырье в Алчевск (ЛНР) нужно вести по территории семи субъектов РФ (Запорожская область – Херсонская область –Крым – Кубань – Ростовская область – ДНР – ЛНР)", - отметил Лизан.
То есть эти вагоны с сырьем долго "плетутся", потому что им приходится проделывать такой крюк, так еще и крайне негативно влияет на экономику. Получается, что в Алчевск везут железорудное сырье, а обратно привозят шлак для закладки подстенных выработок, подчеркнул аналитик.
Попытки организовать движение составов по кратчайшему окольному пути (минуя перерезанные линией фронта основные ж/д магистрали) закончилось тем, что Украина просто разбила из артиллерии несколько путепроводов. Тем не менее работы идут и уже "виден свет в конце тоннеля", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Иван Лизан: Россия избавилась от крюка в Новороссии, но столкнулась с криворукими программистами читайте на сайте Украина.ру
Армен Гаспарян интервью
25 марта, 18:28
Армен Гаспарян: Как только ВСУ заменят негры и арабы из Франции, Россия поступит с ними по девизу ХрущеваУкраина как государство может существовать до тех пор, пока идет СВО. В этом формате киевскому режиму не нужно переживать насчет экономики и социальной сферы. И если США и Россия сумеют договориться по этому вопросу, то его ждет крах, считает радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян
 
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