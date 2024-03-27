"Это новый вызов миру": эксперт о том, как теракт в "Крокусе" повлиял на внутреннюю политику России - 27.03.2024 Украина.ру
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"Это новый вызов миру": эксперт о том, как теракт в "Крокусе" повлиял на внутреннюю политику России
"Это новый вызов миру": эксперт о том, как теракт в "Крокусе" повлиял на внутреннюю политику России - 27.03.2024 Украина.ру
"Это новый вызов миру": эксперт о том, как теракт в "Крокусе" повлиял на внутреннюю политику России
Трагедия, произошедшая 22 марта в “Крокусе” заставит пересмотреть силовую политику, принципы внутренней безопасности, сотрудничества, а также взаимодействия между собой спецслужб и силовых структур разных стран, считает писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-03-27T06:37
2024-03-27T06:38
россия
лондон
запад
владимир видеманн
крокус сити
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"ксперт полагает, что теракт ударил по внутренней безопасности России, а те, кто занимался его подготовкой, поставил цель разжечь внутринациональные страсти и усилить антиисламские настроения.“Учитывая роль России в международной политике и ее сближение с рядом исламских стран, результаты этого теракта могут косвенно повлиять и на доверительность отношений между российскими и мусульманскими политиками. Но, с другой стороны, вызовы стоят и перед исламскими странами, поскольку они включаются в серьезные международные процессы и в международное разделение труда”, - отметил Видеманн.В связи с этим, как утверждает эксперт, будут формироваться новые договоренности и форматы взаимного доверия, благодаря которым можно будет купировать глобальные опасности.Каким образом на Западе восприняли трагедию в “Крокусе”, вы можете узнать в полной версии интервью на сайте Украина.ру
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россия, лондон, запад, владимир видеманн, крокус сити
Россия, Лондон, Запад, Владимир Видеманн, Крокус Сити

"Это новый вызов миру": эксперт о том, как теракт в "Крокусе" повлиял на внутреннюю политику России

06:37 27.03.2024 (обновлено: 06:38 27.03.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Трагедия, произошедшая 22 марта в “Крокусе” заставит пересмотреть силовую политику, принципы внутренней безопасности, сотрудничества, а также взаимодействия между собой спецслужб и силовых структур разных стран, считает писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
"ксперт полагает, что теракт ударил по внутренней безопасности России, а те, кто занимался его подготовкой, поставил цель разжечь внутринациональные страсти и усилить антиисламские настроения.
Учитывая роль России в международной политике и ее сближение с рядом исламских стран, результаты этого теракта могут косвенно повлиять и на доверительность отношений между российскими и мусульманскими политиками. Но, с другой стороны, вызовы стоят и перед исламскими странами, поскольку они включаются в серьезные международные процессы и в международное разделение труда”, - отметил Видеманн.
В связи с этим, как утверждает эксперт, будут формироваться новые договоренности и форматы взаимного доверия, благодаря которым можно будет купировать глобальные опасности.
Каким образом на Западе восприняли трагедию в “Крокусе”, вы можете узнать в полной версии интервью на сайте Украина.ру
 
РоссияЛондонЗападВладимир ВидеманнКрокус Сити
 
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