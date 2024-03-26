https://ukraina.ru/20240326/1054123809.html

Владимир Видеманн: На Западе не хотят видеть и не увидят украинский след в теракте в "Крокусе"

Владимир Видеманн: На Западе не хотят видеть и не увидят украинский след в теракте в "Крокусе" - 26.03.2024 Украина.ру

Владимир Видеманн: На Западе не хотят видеть и не увидят украинский след в теракте в "Крокусе"

Писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне, считает, что события в Москве напоминают теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

2024-03-26T16:56

2024-03-26T16:56

2024-03-26T16:56

интервью

крокус сити

терроризм

таджикистан

дарья дугина

владлен татарский

запад

украина

россия

владимир видеманн

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- Владимир, как западная пресса восприняла трагедию в "Крокусе"? Кто, по ее мнению, стоит за этим терактом? Западные официальные лица настаивают на том, что Украина не имеет к теракту никакого отношения, что все это ИГИЛ*. А что СМИ и общественность думает об этом?-Основной лейтмотив комментариев западной прессы на этот теракт состоит в том, что изначально Россия пыталась использовать этот инцидент для оправдания своей силовой политики в отношении Украины. Мол, Кремль считает, что угроза исходит с Украины, поэтому нападение в "Крокусе" задумано лицами, заинтересованными в украинском и западном давлении на Россию. Но после того, как сам президент России признал, что исламские экстремисты совершили нападение, то соответственно тон россиян тоже поменялся. Теперь, как пишут западные СМИ, можно выделить два аспекта. С одной стороны, Россия пытается всю тяжесть переложить на Украину или на западные спецслужбы, руками которых этот теракт был осуществлен. Но с другой стороны, пишут, что история с "Крокусом" начинает напоминать историю с 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах.Масштабность этого теракта говорит о том, что Россия сейчас стоит на развилке, на том же перепутье, что и Америка в сентябре 2011 года. Аналитики считают, что в политике безопасности в России будет усиление антитеррористических мер.С одной стороны, эта трагедия дает повод России закрутить гайки во внутренней политике и консолидировать общество силовым образом. Но с другой, этот случай напомнил о том, что опасность исламистского террора никуда не делась. И в этом смысле от того, как Россия будет реагировать на эту ситуацию, как она будет себя позиционировать в плане международного сотрудничества, зависит и новая глобальная безопасность. Сейчас, с точки зрения западных аналитиков, очень многое зависит от того, как конкретно будет Россия себя вести, с кем она будет сотрудничать, каким образом это сотрудничество будет проявляться, и с кем она будет враждовать из-за этого теракта.- Может, России с Запада хотят подать сигнал: зачем мы, белые люди, враждуем между собой, если у нас есть опасный враг – исламский терроризм, который бросил вызов нам – и России, и Западу? Поэтому давайте прекращать войну на Украине и объединяться против совместного врага. Может такое быть?- То, что произошло в Москве - это новый вызов миру. Он заставляет в принципе пересмотреть силовую политику, принципы внутренней безопасности, принципы сотрудничества, по крайней мере, взаимодействия между собой спецслужб и силовых структур разных стран. Здесь требуется некий формат доверия, здесь невозможно просто так жестко перекрыть все каналы взаимодействия между странами, все границы. Здесь требуется некая новая политика взаимного доверия.- Как она может выстраиваться?- Вот об этом сейчас западные аналитики и спорят, и собственно общественное мнение, оно тоже в этот диалог прямо или косвенно втягивается. Это есть новая ситуация, которая осмысливается всеми по-разному.- А как она будет дальше развиваться?- Для этого нужны конкретные шаги конкретных политиков, которые сейчас находятся у власти в разных странах, и, прежде всего, в странах, которых эти теракты непосредственно затрагивают.Еще один момент, который бы я хотел бы упомянуть в связи с этим терактом, это то, что складывается впечатление, что эта ситуация направлена в том числе и на то, чтобы поссорить Россию если не с исламскими странами, то с исламской общественностью. Это безусловно также удар по внутренней безопасности России, разжигание внутринациональных страстей, усиление антиэмигрантских и антиисламских настроений. Учитывая роль России в международной политике и ее сближение с рядом исламских стран, результаты этого теракта могут косвенно повлиять и на доверительность отношений между российскими и мусульманскими политиками. Но, с другой стороны, вызовы стоят и перед исламскими странами, поскольку они включаются в серьезные международные процессы и в международное разделение труда. Поэтому, видимо, сейчас будут формироваться, по крайней мере, будут сделаны попытки формировать некие новые договоренности, некие новые форматы взаимного доверия, благодаря которым можно будет купировать вот эти глобальные опасности, которые в принципе всем угрожают.- Подождите, но все-таки раздаются ли на Западе какие-то голоса, которые полагают, что за этим всем делом стоит Украина? Ведь украинские официальные лица не отрицают того, что именно они проводили теракты на территории России еще совсем недавно – Крымский мост, убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина.- Что касается именно западных масс медиа, я таких голосов пока не встречал. Наоборот, педалируется тема того, что, мол, Россия хотела все свалить на Украину. Что касается западного общественного мнения, то оно придерживается такой версии: это были исламисты, они враги и нам, и России, они враги всего цивилизованного человечества, а вот кто именно стоит за чьей спиной, это уже более тонкие разборки.Я еще раз повторюсь, что не видел каких-то западных источников, которые бы каким-то образом поднимали тему потенциального участия Украины в трагических событиях в "Крокусе".- Хорошо, пусть ИГИЛ*, но как в таком случае западная пресса объясняет читателям, почему игиловцы* именно сейчас атаковали Россию, а не в 2015-2018 годах, когда Россия и Иран вели против них войну в Сирии? Почему все это произошло именно сейчас? Что, Россия занимает антиарабскую позицию в вопросе Газы, или по вопросу хуситов, объявивших войну Западу и Израилю?- В западной прессе я не нашел объяснения, почему именно сейчас, но я могу свое собственное высказать мнение насчет этой истории. Оно в следующем: помимо того, что Россию хотят поссорить с исламским миром, возможно, еще политику России на Ближнем Востоке хотят сделать более произраильской, чтобы Кремль перестал поддерживать ХАМАС.- Смотрите, что, на Западе верят в то, что четырех простых таджиков просто так наняли через интернет, пообещав то ли полмиллиона или миллион рублей за теракт, и вот они, без подготовки, в погоне за "длинным рублем" смогли как профессиональные коммандос провести такую операцию? Что, разгромленной ИГИЛ*, перешедшей в подполье, под силу просто так взять и спланировать такую операцию, при этом наняв для ее проведения малограмотных мигрантов?- Разумеется, четыре неграмотных чабана, если так можно выразиться, не могут просто так зайти и нанести такой ущерб и зрителям, и зданию "Крокуса". Взрывчатка заранее была завезена, и, наверное, вовсе не ими. Тогда спрашивается, кем? Тут можно выстраивать разные версии. Например, такая: раз террористы ехали на Украину, то их купили украинцы, которые завезли взрывчатку в "Крокус".Но тогда следует вопрос: а украинцев кто купил? - Последний вопрос: почему те, кто стояли за спиной у террористов из Таджикистана, наняли именно их, а не, например, узбеков? Что, таджики такие радикальные приверженцы ислама, большие, чем узбеки, киргизы или казахи? Вы ведь при СССР в 70-80-х неоднократно и долго жили в Таджикистане и книгу об этом даже написали – "Запрещенный Союз". - Таджики в сравнении с другими среднеазиатским народами, с которыми мне пришлось познакомиться, с моей точки зрения, являются самыми честными и самыми наивными. Таджики ─ нация очень культурная, очень древняя, очень талантливая. Они в истории были хорошими поэтами, музыкантами, философами…При этом они, повторю, радикально честны и наивны. Их в этом смысле можно сравнить с русскими. Потому что русские тоже честные и наивные, они всем верят на слово, даже политики высшего ранга, которых постоянно обманывают и разводят. Но с другой стороны, если русского сильно обидят, то он превращается в берсерка, которого уже ничем не остановить. Как говорили немцы во время Первой Мировой: русского мало убить, его надо еще и повалить.Вот так и таджики. Они, с одной стороны, честные и наивные, а, с другой, они, еще учитывая южный темперамент, очень заводные. Таджика как раз можно легко идейно развести, в отличие от других среднеазиатских народов. Последних сложно развести на идеологию, они, чтоб пойти на что-то серьезное, должны получить какой-то значительный профит за это, какую-то материальную выгоду. И это точно не жалкие полмиллиона рублей. Те, кто стоял за терактом в "Крокусе", специально рассчитывали именно на таджиков, народ доверчивый и простодушный.Помню, когда в Таджикистане в 90-е началась гражданская война, я сам удивился, как люди с такой ненавистью начали друг друга убивать. Этим наивным и простодушным людям сказали: вот этот человек плохой, вся эта беда от него, и всё, таджик взял в руки автомат и пошел убивать.По своему психологическому типу к таджикам близки афганцы, которые уходят в "Талибан"* и беспощадно воюют со своими врагами.* - запрещённая в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20240326/1054121327.html

https://ukraina.ru/20240326/1054118126.html

https://ukraina.ru/20240326/1054112976.html

https://ukraina.ru/20240325/1054107829.html

крокус сити

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, крокус сити, терроризм, таджикистан, дарья дугина, владлен татарский, запад, украина, россия, владимир видеманн, игил, хамас, "талибан"