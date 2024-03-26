В РФ назвали причину увольнения Данилова с должности секретаря СНБО - 26.03.2024 Украина.ру
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В РФ назвали причину увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
В РФ назвали причину увольнения Данилова с должности секретаря СНБО - 26.03.2024 Украина.ру
В РФ назвали причину увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
Теперь уже бы бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов лишился своей должности из-за скандала, связанного с китайским дипломатом. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передаёт РИА Новости
2024-03-26T22:19
2024-03-26T22:19
новости
украина
алексей данилов
владимир рогов
снбо
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сво
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"Причиной отставки Данилова стал дипломатический скандал, связанный с оскорблением спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя. Данилов 20 марта нецензурно оскорбил Ли Хуэя, намеренно исковеркав его фамилию и заявив при этом, что представители Китая не могут решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой", – говорится в сообщении. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Данилова с поста секретаря СНБО, заявив, что он "направлен на другое направление". На какое именно не уточняется. "Сегодня продолжил перезагрузку системы управления нашим государством. Есть кадровые изменения. Я благодарен Алексею Данилову за работу на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление", – сказал глава киевского режима в видеообращении. Зеленский также анонсировал "обновление госсистемы на всех уровнях". Ранее в этот же день в Верховной Раде сообщили, что Данилов станет послом в Норвегии.
https://ukraina.ru/20240321/1054013789.html
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новости, украина, алексей данилов, владимир рогов, снбо, китай, ли хуэй, сво, владимир зеленский
Новости, Украина, Алексей Данилов, Владимир Рогов, СНБО, Китай, Ли Хуэй, СВО, Владимир Зеленский

В РФ назвали причину увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

22:19 26.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Рогов
 Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Теперь уже бы бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов лишился своей должности из-за скандала, связанного с китайским дипломатом. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передаёт РИА Новости
"Причиной отставки Данилова стал дипломатический скандал, связанный с оскорблением спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя. Данилов 20 марта нецензурно оскорбил Ли Хуэя, намеренно исковеркав его фамилию и заявив при этом, что представители Китая не могут решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой", – говорится в сообщении.
Секретарь СНБО Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
21 марта, 10:16
Данилов нецензурно оскорбил дипломата из КитаяСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов оскорбил спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, комментирую вопрос переговоров. Его слова приводит украинское агентство "ТСН"
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Данилова с поста секретаря СНБО, заявив, что он "направлен на другое направление". На какое именно не уточняется.
"Сегодня продолжил перезагрузку системы управления нашим государством. Есть кадровые изменения. Я благодарен Алексею Данилову за работу на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление", – сказал глава киевского режима в видеообращении.
Зеленский также анонсировал "обновление госсистемы на всех уровнях".
Ранее в этот же день в Верховной Раде сообщили, что Данилов станет послом в Норвегии.
- РИА Новости, 1920, 10.02.2024
10 февраля, 10:46
Секретарь СНБО Украины Данилов "банально лжёт" о сбитом Ил-76 – ЗатулинСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов сознательно говорит неправду, что на борту сбитого Ил-76 не было украинских пленных. Об этом заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин
 
НовостиУкраинаАлексей ДаниловВладимир РоговСНБОКитайЛи ХуэйСВОВладимир Зеленский
 
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