https://ukraina.ru/20240326/1054133012.html

В РФ назвали причину увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

В РФ назвали причину увольнения Данилова с должности секретаря СНБО - 26.03.2024 Украина.ру

В РФ назвали причину увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Теперь уже бы бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов лишился своей должности из-за скандала, связанного с китайским дипломатом. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передаёт РИА Новости

2024-03-26T22:19

2024-03-26T22:19

2024-03-26T22:19

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"Причиной отставки Данилова стал дипломатический скандал, связанный с оскорблением спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя. Данилов 20 марта нецензурно оскорбил Ли Хуэя, намеренно исковеркав его фамилию и заявив при этом, что представители Китая не могут решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой", – говорится в сообщении. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Данилова с поста секретаря СНБО, заявив, что он "направлен на другое направление". На какое именно не уточняется. "Сегодня продолжил перезагрузку системы управления нашим государством. Есть кадровые изменения. Я благодарен Алексею Данилову за работу на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление", – сказал глава киевского режима в видеообращении. Зеленский также анонсировал "обновление госсистемы на всех уровнях". Ранее в этот же день в Верховной Раде сообщили, что Данилов станет послом в Норвегии.

https://ukraina.ru/20240321/1054013789.html

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новости, украина, алексей данилов, владимир рогов, снбо, китай, ли хуэй, сво, владимир зеленский