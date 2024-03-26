В РФ назвали причину увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
Теперь уже бы бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов лишился своей должности из-за скандала, связанного с китайским дипломатом. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передаёт РИА Новости
"Причиной отставки Данилова стал дипломатический скандал, связанный с оскорблением спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя. Данилов 20 марта нецензурно оскорбил Ли Хуэя, намеренно исковеркав его фамилию и заявив при этом, что представители Китая не могут решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой", – говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Данилова с поста секретаря СНБО, заявив, что он "направлен на другое направление". На какое именно не уточняется.
"Сегодня продолжил перезагрузку системы управления нашим государством. Есть кадровые изменения. Я благодарен Алексею Данилову за работу на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление", – сказал глава киевского режима в видеообращении.
Зеленский также анонсировал "обновление госсистемы на всех уровнях".
Ранее в этот же день в Верховной Раде сообщили, что Данилов станет послом в Норвегии.
10 февраля, 10:46Секретарь СНБО Украины Данилов "банально лжёт" о сбитом Ил-76 – ЗатулинСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов сознательно говорит неправду, что на борту сбитого Ил-76 не было украинских пленных. Об этом заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин