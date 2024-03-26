https://ukraina.ru/20240326/1054132888.html

Париж поставит Киеву 78 артустановок Caesar - AP

Париж поставит Киеву 78 артустановок Caesar - AP - 26.03.2024 Украина.ру

Париж поставит Киеву 78 артустановок Caesar - AP

Франция вскоре сможет поставить Украине 78 артиллерийских установок Caesar и увеличит доставку ВСУ снарядов "для удовлетворения неотложных потребностей Киева". Об этом 26 марта сообщает Associated Press, ссылаясь на заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорню

2024-03-26T22:00

2024-03-26T22:00

2024-03-26T22:00

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Уточняется, что между Францией, Украиной и Данией была достигнута договоренность о финансировании самоходных гаубиц Caesar, что позволит Парижу “быстро доставить” это оружие. Кроме этого, Франция занимается поиском имеющихся запасов пороха и боеприпасов, которые можно было бы закупить в странах за пределами Европейского союза. В начале года Украина купила у Франции ещё шесть гаубиц Caesar. Ранее концерн "Уралвагонзавод" обратился к французскому политику Режису Кастельно с просьбой передать спасибо президенту Эммануэлю Макрону за поставленные Украине французские самоходные артиллерийские установки "Цезарь", которые в РФ разбирают и используют в своих целях.

https://ukraina.ru/20220722/1036730817.html

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новости, франция, украина, эммануэль макрон, сво, всу, военная помощь, военная техника