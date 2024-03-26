Париж поставит Киеву 78 артустановок Caesar - AP - 26.03.2024 Украина.ру
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Париж поставит Киеву 78 артустановок Caesar - AP
Париж поставит Киеву 78 артустановок Caesar - AP - 26.03.2024 Украина.ру
Париж поставит Киеву 78 артустановок Caesar - AP
Франция вскоре сможет поставить Украине 78 артиллерийских установок Caesar и увеличит доставку ВСУ снарядов "для удовлетворения неотложных потребностей Киева". Об этом 26 марта сообщает Associated Press, ссылаясь на заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорню
2024-03-26T22:00
2024-03-26T22:00
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Уточняется, что между Францией, Украиной и Данией была достигнута договоренность о финансировании самоходных гаубиц Caesar, что позволит Парижу “быстро доставить” это оружие. Кроме этого, Франция занимается поиском имеющихся запасов пороха и боеприпасов, которые можно было бы закупить в странах за пределами Европейского союза. В начале года Украина купила у Франции ещё шесть гаубиц Caesar. Ранее концерн "Уралвагонзавод" обратился к французскому политику Режису Кастельно с просьбой передать спасибо президенту Эммануэлю Макрону за поставленные Украине французские самоходные артиллерийские установки "Цезарь", которые в РФ разбирают и используют в своих целях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, франция, украина, эммануэль макрон, сво, всу, военная помощь, военная техника
Новости, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, СВО, ВСУ, военная помощь, военная техника

Париж поставит Киеву 78 артустановок Caesar - AP

22:00 26.03.2024
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Франция вскоре сможет поставить Украине 78 артиллерийских установок Caesar и увеличит доставку ВСУ снарядов "для удовлетворения неотложных потребностей Киева". Об этом 26 марта сообщает Associated Press, ссылаясь на заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорню
Уточняется, что между Францией, Украиной и Данией была достигнута договоренность о финансировании самоходных гаубиц Caesar, что позволит Парижу “быстро доставить” это оружие.
"Франция также поставила перед собой цель поставить Украине в этом году 80 000 снарядов для 155—мм пушек - по сравнению с 30 000, поставленными с начала войны 24 февраля 2022 года", – заявил министр обороны.
Кроме этого, Франция занимается поиском имеющихся запасов пороха и боеприпасов, которые можно было бы закупить в странах за пределами Европейского союза.
В начале года Украина купила у Франции ещё шесть гаубиц Caesar.
Ранее концерн "Уралвагонзавод" обратился к французскому политику Режису Кастельно с просьбой передать спасибо президенту Эммануэлю Макрону за поставленные Украине французские самоходные артиллерийские установки "Цезарь", которые в РФ разбирают и используют в своих целях.
САУ CAESAR Самоходная артиллерийская установка - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля 2022, 07:23
Чем воюют в Украине. Знакомьтесь: "Цезарь", он же "Кайзер"
 
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