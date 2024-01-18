https://ukraina.ru/20240118/1052755142.html

Украина купила еще шесть гаубиц CAESAR - Минобороны Франции

Украина купила еще шесть гаубиц CAESAR - Минобороны Франции - 18.01.2024 Украина.ру

Украина купила еще шесть гаубиц CAESAR - Минобороны Франции

Украина купила у Франции ещё шесть гаубиц CAESAR, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Parisien

2024-01-18T10:36

2024-01-18T10:36

2024-01-18T10:36

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В ноябре французский министр заявил, что Франция ведёт переговоры с Украиной касательно прямых закупок вооружений.До начала военного конфликта на Украине французский оборонный концерн Nexter изготавливал по две гаубицы в месяц. После президент Франции Эммануэль Макрон объявил "экономику войны", предприятие увеличило темпы производства до 4-6 единиц оружия в месяц. У Украины, по словам французского лидера, имеется порядка 50 гаубиц.Франция ставит перед собой цель произвести 78 гаубиц в 2024 году и хочет, чтобы ее союзники приняли участие в этой инициативе, добавил министр обороны.Он также указал на то, что в первой половине этого года начнутся поставки на Украину обещанных 40 ракет Scalp. По словам Лекорню, эти ракеты были адаптированы для их запуска с украинских самолетов.Журналисты Reuter sзаявили, что в феврале Макрон приедет на Украину для подписания соглашения, по которому Париж будет поставлять Киеву оружие. Французский лидер сообщил, что в ближайшие недели будет доставлено около 40 ракет большой дальности SCALP и несколько сотен бомб. Дальность действия ракет SCALP составляет 250 км.

https://ukraina.ru/20240117/1052733758.html

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новости, франция, зарубежье, украина, эммануэль макрон, минобороны, гаубицы